Kriegsopfer: Der Tod fern der Schlachten

Von: Jan Dirk Herbermann

Überreste einer russischen Trägergranate für Streumunition, gesehen bei Saritschne im Februar. © AFP

Streumunition in der Ukraine verursacht vermehrt Opfer unter Zivilbevölkerung und Militär.

Der Einsatz von Streumunition hat 2022 einen Höhepunkt weltweit erreicht: Nach Angaben von Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen kamen im vergangenen Jahr in acht Ländern mindestens 1172 Kinder, Frauen und Männer durch die Munition ums Leben oder wurden verletzt. Das geht aus dem „Streubomben-Monitor“ hervor, den Human Rights Watch am Dienstag in Genf präsentierte. Nach Angaben von Handicap International handelt es sich um die höchste jährliche Zahl von Opfern, die in dem Bericht seit dessen ersten Erscheinen im Jahr 2010 verzeichnet wurde. „Von der Gesamtzahl der im Jahr 2022 registrierten neuen Opfer wurden 987 durch direkte Angriffe mit Streubomben verursacht und 185 durch Munitions-Reste“, heißt es bei Handicap.

Allein bei der Invasion Russlands in der Ukraine registrierten die Rüstungsgegnergruppen im vorigen Jahr 916 Tote und Verletzte durch Streumunition – die meisten Attacken gehen auf das Konto der russischen Truppen. Aber auch ihre ukrainischen Gegner verwendeten den Angaben nach Streumunition. Die Autor:innen des „Monitors“ haben Opfer ebenso in Aserbaidschan, Irak, Jemen, Laos, Libanon, Myanmar und Syrien dokumentiert.

Die tatsächliche Opferzahl dürfte jedoch wesentlich höher sein. Und: Rund 95 Prozent aller Getöteten, Verletzten und Verstümmelten fallen unter der Zivilbevölkerung an. „Streumunition ist eine verabscheuungswürdige Waffe, (…) weil sie der Zivilbevölkerung sowohl unmittelbaren als auch langfristigen Schaden und Leid zufügt“, sagte Mary Wareham, Direktorin bei Human Rights Watch. Die in größeren Geschossen konzentrierten Minibomben werden von Artillerie verschossen und von Flugzeugen abgeworfen. Wo die einzelnen Kleinkörper dann genau landen, ist dem Zufall überlassen.

Ein gewisser Prozentsatz der Munition – nach einigen Angaben ein erheblicher – detoniert nicht, sondern gefährdet als Blindgänger nichts ahnendes Militär wie Zivilbevölkerung. Damit ähneln sie liegengebliebenen Landminen. Die Munition ist laut Auswärtigem Amt schwer auffindbar und schon kleine Berührungen lösen Detonationen aus – „noch lange nach Beendigung eines militärischen Konflikts“.

Handicap kritisierte auch die Entscheidung der US-Regierung vom Juli 2023, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Die Entscheidung der USA schaffe einen „gefährlichen Präzedenzfall“, meint die Gruppe. Tatsächlich könnten der verstärkte Einsatz durch Russland in der Ukraine und die US-Lieferung an Kiew noch andere Länder dazu verleiten, diese mehrheitlich geächteten Waffen zu verwenden. Damit würde auch die sogenannte Oslo-Konvention zum Verbot der Streumunition von 2010 geschwächt. Bis heute haben 124 Staaten diesen Vertrag unterzeichnet. Die Länder kritisieren Einsatz, Entwicklung, Produktion, Lagerung und Weitergabe von Cluster-Munition und verpflichten sich selbst dazu, nichts damit zu tun zu haben. Nur: Die USA, die Ukraine und Russland wollen sich der Oslo-Konvention nicht anschließen. Auch China und andere große Militärmächte stehen abseits.