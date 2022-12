Nach massiven Angriffen in der Ukraine: Kiew feiert Abwehr russischer Raketen

Von: Helena Gries, Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Sebastian Richter, Nadja Austel, Stefan Krieger, Andreas Apetz

Russland startet einen großangelegten Luftangriff auf die Ukraine. Kiew zeigt sich mit der Luftabwehr trotz Opfern zufrieden. Die aktuelle Lage im News-Ticker.

Luftalarm: Massive Raketenangriffe aus Russland treffen ukrainische Infrastruktur.

Russische Truppen setzen offenbar verbotene Chemiewaffen gegen die Ukraine ein.

Russische Truppen setzen offenbar verbotene Chemiewaffen gegen die Ukraine ein. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Dienstag, 6. Dezember, 6.25 Uhr: Die neueste russische Angriffswelle hat in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet und mancherorts die Strom- und Wasserversorgung zusammenbrechen lassen. Bei dem Großangriff auf Ziele in der Ukraine am Montag (5. November) hat das russische Militär nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr knapp 70 Marschflugkörper eingesetzt.

Die ukrainische Luftabwehr hatte jedoch nach eigenen Angaben rund 60 von etwa 70 Marschflugkörpern abgeschossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feierte die Erfolge der Luftabwehr: „Jede abgeschossene russische Rakete ist ein konkreter Beweis dafür, dass der Terror besiegt werden kann“, sagte er in seiner täglichen Videoansprache.

Ukrainische Soldaten und Ordnungskräfte untersuchen den Ort eines Raketenangriffs. Bei einem neuen Großangriff auf Ziele in der Ukraine hat das russische Militär nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr knapp 70 Marschflugkörper eingesetzt. © dpa

News im Ukraine-Krieg: Putin besucht Krim-Brücke

+++ 21.51 Uhr: Wie aus einem Bericht der Moscow Times hervorgeht, besuchte Präsident Wladimir Putin am heutigen Montagnachmittag die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Nur wenige Wochen zuvor war diese von einer Explosion getroffen worden, für die Moskau die Ukraine verantwortlich gemacht hatte.

Laut Moscow Times kam der 70-jährige russische Staatschef mit diesem Besuch der Frontlinie im Ukraine-Krieg seit Entsendung seiner Truppen in das pro-westliche Land am nächsten. Putin fuhr nach Angaben der staatlichen Medienagentur RIA Novosti mit einem Mercedes über die Brücke, nachdem sie wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Der Kremlchef wohnte dem Bericht zufolge über die Reparaturarbeiten an der Brücke bei und sprach mit Bauarbeitern.

News im Ukraine-Krieg: Odessa offenbar großteils ohne Strom

+++ 20.49 Uhr: In der ukrainischen Oblast Odessa wurden zwei Menschen infolge der russischen Raketenangriffe verletzt. Dies teilte der Leiter der militärischen Gebietsverwaltung, Maksym Martschenko, via Telegram mit. Ihm zufolge wurde auch die Energieinfrastruktur der Region durch die massiven Angriffe beschädigt. Getroffen wurden zudem Wohnhäuser und zivile Infrastrukturobjekte, wie Ukrinform berichtet.

Momentan gebe es in Odessa und in den meisten Gemeinden der Region keine Stromversorgung, hieß es weiter. Die zuständigen Dienste seien bereits im Einsatz, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

Massive Angriffe: Russland will Ukraine „in Dunkelheit und Kälte tauchen“

+++ 18.47 Uhr: Aufgrund eines weiteren Großangriffs der russischen Streitkräfte auf kritische Infrastruktureinrichtungen in den Oblasten Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk wurden Notstromabschaltungen vorgenommen. Das berichtet DTEK, der größte Privatinvestor in der ukrainischen Energiewirtschaft, via Telegram: „Wir bitten Sie, Geduld zu haben und ruhig zu bleiben.“ Man werde die Stabilisierung des Stromnetzes in Angriff nehmen, sobald die Situation es zulasse.

Oleksii Kuleba teilte nach dem Angriff auf eine Energieinfrastrukturanlage in der Region Kiew (siehe Update 18.20 Uhr) mit: „In der Oblast wurden Notabschaltungen der Stromversorgung vorgenommen. Derzeit sind etwa 40 Prozent der Einwohner ohne Strom.“

News im Ukraine-Krieg: Massive Angriffe – Russland will Ukraine „in Dunkelheit und Kälte tauchen"

+++ 18.20 Uhr: Die russischen Streitkräfte zielten bei ihrem Großangriff auf Energieanlagen in den ukrainischen Oblasten Kiew, Winnyzja und Odessa, wie der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal auf Telegram mitteilt: „Das Terroristenland Russland hat wieder einmal versucht, seinen kriminellen Plan umzusetzen, die Ukraine in Dunkelheit und Kälte zu tauchen.“

Dank der „heldenhaften Streitkräfte der Ukraine“ und ihrer Luftverteidigungseinheiten habe der Feind diesen Plan jedoch nicht verwirklichen können. Das Energiesystem des Landes sei, beteuert Schmyhal, intakt. Dennoch sei es in einigen Regionen durch Raketeneinschläge zu Notabschaltungen gekommen. Spezialisten arbeiteten bereits daran, die Folgen des Angriffs zu beheben.

Nach Angaben von Oleksii Kuleba, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Kiew, ist eine Energieanlage im Gebiet Kiew von den Schäden betroffen: „Wir haben erfolgreiche Beispiele für eine funktionierende Luftabwehr. Leider gibt es darüber hinaus einen Anschlag auf eine Infrastruktureinrichtung. Dieser wird derzeit analysiert“, sagte er laut Interfax-Ukraine. Kuleba fügte hinzu, dass in den nächsten zwei Stunden genauere Informationen über den Vorfall bekannt gegeben werden, es aber noch keine kritischen Folgen gebe.

News zum Ukraine-Krieg: Angriffe aus Russland – Stromausfälle und unterbrochene Wasserversorgung

+++ 16.46 Uhr: Bei den schweren Angriffen sei ein Großteil der Raketen von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag mitteilte. Mehr als 30 Raketen seien vom Himmel geholt worden, bevor sie am Boden einschlagen konnten.

Knapp drei Stunden lang galt Luftalarm in der ganzen Ukraine, in weiten Teilen des Landes gibt es nur zeitweise Strom. Die Reparatur der Schäden sei bereits angelaufen, berichtet Selenskyj in einem Video. „Unser Volk gibt niemals auf,“ bekräftigte der Präsident im gleichen Zug. Es ist der achte russische Großangriff auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine seit Oktober.

News zum Ukraine-Krieg: Schwerer russischer Beschuss der Infrastruktur

+++ 16.35 Uhr: Die Raketenangriffe aus Russland haben in der Ukraine große Zerstörung angerichtet. „Die Ukraine erleidet den dritten massiven Raketenangriff eines terroristischen Staats“, erklärte der staatliche Stromversorger Ukrenergo. „Leider gibt es bereits Schäden an der Energie-Infrastruktur.“ In den Städten Mykolajiw, Odessa, Krywyi Rih und Sumy kam es zu Stromausfällen und Notabschaltungen. Reporter der Agentur afp in Kiew berichten auch von Störungen in der ukrainischen Hauptstadt. Die Menschen sollen in Schutzräumen bleiben, fordert unter anderem der Regionalgouverneur Oleksij Kuleba die Bevölkerung auf.

Fast die Hälfte des Stromnetzes der Ukraine wurde in den vergangenen Wochen durch den massiven Beschuss beschädigt. „Alle Pumpstationen und Reserveleitungen haben ihre Energieversorgung verloren“, sodass es keine Wasserversorgung mehr gebe, erklärte beispielsweise der örtliche Betreiber Infokswodokanal in Odessa. In der nahe Cherson gelegenen Stadt Mykolajiv gab es Notabschaltungen, wie der Bürgermeister Oleksandr Sienkewitsch berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Raketenangriffe sollen Luftabwehr überwältigen

+++ 15.32 Uhr: Der Gouverneur der ukrainischen Oblast Mykolaiv, Vitaliy Kim, meldet eine weitere Raketenwelle. Außerdem warnt er vor einer dritten Welle am selben Tag, wie Kyiv Independent berichtet. Die Raketenangriffe könnten darauf abzielen, die ukrainische Luftabwehr zu überwältigen und so weitere Bombardierungen auf kritische Infrastruktur vorzubereiten, sagte demnach Juri Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte im Live-Fernsehen.

Der russische Großangriff führe auch im Nachbarland Moldawien zu Stromausfällen. Das teilt laut Kyiv Independent das staatliche Energieunternehmen Moldelectrica mit. Die Infrastruktur von Moldawien sei bereits im November durch Angriffe aus Russland beeinträchtigt gewesen.

News zum Ukraine-Krieg: Zwei Menschen durch Raketen getötet

+++ 14.53 Uhr: Bei den Raketenangriffen Russlands auf die ukrainische Infrastruktur wurden in einem Dorf zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Das berichtete Oleksandr Staruch, der Gouverneur der südlichen Region Saporischschja, bei Telegram. Die ukrainische Luftabwehr habe einige Geschosse zerstören können, bevor sie Schäden anrichten konnten.

+++ 14.33 Uhr: Russland hat eine Reihe neuer Raketenangriffe auf die Infrastruktur der Ukraine gestartet. Im ganzen Land kam es zu teils heftigen Explosionen. In der gesamten Ukraine galt am Nachmittag Luftalarm.

Am Montag brach in der ukrainischen Hafenstadt Odessa aufgrund von Stromausfällen die Wasserversorgung zusammen, heißt es aus örtlichen Berichten. In der Industriestadt Krywyj Rih im Südosten des Landes kam es laut offiziellen Stellen ebenso zu Blackouts und damit verbundenen Ausfällen der Fernheizung und Wasserversorgung. Explosionen wurden auch aus dem Zentrum und dem Westen des Landes gemeldet, teils ausgelöst durch die ukrainische Luftabwehr.

News zum Ukraine-Krieg: Blutige Tieraugen verschickt

+++ 13.36 Uhr: In zwölf Ländern wurden die Auslandsvertretungen der Ukraine Ziel von verdächtigen Postsendungen. Das teilte Oleh Nikolenko, Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, mit. Insgesamt habe es in den vergangenen Wochen 21 solcher Vorfälle gegeben. In Spanien habe die Polizei drei verdächtige Umschläge bereits bei der Post beschlagnahmt.

Päckchen mit blutigen Tieraugen waren bei mehreren ukrainischen Auslandsvertretungen eingegangen. In Madrid explodierte vergangene Woche eine Briefbombe und verletzte einen Mitarbeiter.

Update vom Montag, 5. Dezember, 5.10 Uhr: Mehrere russische Raketen haben in der Nacht zum Montag die Stadt Saporischschja getroffen. Ziel der Angriffe seien Industriegebäude und Objekte der energetischen Infrastruktur gewesen, berichtete die Staatsagentur Unian. Über eventuelle Opfer oder das Ausmaß der Schäden wurden keine Angaben gemacht.

News zum Ukraine-Krieg: Biden hat keine Pläne für Gespräch mit Putin

Erstmeldung von Freitag, 2. Dezember: Kiew – In der Schweiz sind seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine im Februar 7,5 Milliarden Franken (etwa 7,6 Mrd. Euro) an russischen Vermögenswerten gesperrt worden. Zudem seien 15 Immobilien blockiert, teilte die Regierung am Donnerstag (1. Dezember) in Bern mit. Insgesamt sind nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft 116 Unternehmen und mehr als 1200 Einzelpersonen betroffen. Im Zuge der Sanktionen ist es Schweizer Banken verboten, größere Summen von russischen Staatsangehörigen sowie von in Russland niedergelassenen Personen oder Unternehmen entgegenzunehmen.

Ukraine-News: Ukraine auf der Suche nach Trafos für Stromnetz

Zur Reparatur ihres durch russische Angriffe beschädigten Stromnetzes sucht die Ukraine dringend Transformatoren - neu oder gebraucht. Dabei hoffe das Land auch auf Hilfe von Firmen und Gemeinden aus Deutschland, sagte die frühere Parlamentsabgeordnete Viktoria Wojzizka der Deutschen Presse-Agentur. Wojzizka arbeitet in Warschau für ein Zentrum, das die Regierung in Kiew bei der Organisation ausländischer Hilfe unterstützt. (Red mit Agenturen)