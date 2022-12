Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine tauschen weitere 100 Gefangene aus

Kreml nennt Bedingungen für Gespräche mit den USA

Von: Stefan Krieger

Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Immer mehr Menschen im ganzen Land sind ohne Strom – deshalb ist man auf der Suche nach Stromaggregaten. Der News-Ticker.

Energieversorgung: Ukraine auf der Suche nach Trafos für Stromnetz

Ukraine auf der Suche nach Trafos für Stromnetz Austausch: Russland und die Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

Russland und die Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 12.15 Uhr: Moskau hat am Freitag (2. Dezember) die Bedingungen von US-Präsident Joe Biden für Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zur Ukraine zurückgewiesen (siehe Meldung). Biden habe geäußert, dass Verhandlungen nur möglich seien, „nachdem Putin die Ukraine verlassen hat“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Moskau sei „sicherlich“ nicht bereit, diese Bedingung zu akzeptieren. „Die militärische Spezialoperation dauert an“, betonte Peskow unter Verwendung der offiziellen russischen Bezeichnung für den Armee-Einsatz in der Ukraine.

Peskow hob hervor, Putin sei bereit für Gespräche, um sicherzustellen, dass Russlands Interessen respektiert werden. Aber „die USA erkennen die neuen Territorien nicht als Teil der Russischen Föderation an“, sagte er mit Verweis auf ukrainische Regionen, die der Kreml als annektiert bezeichnet. Dieser Standpunkt Washingtons „verkompliziert“ mögliche Gespräche, fügte Peskow hinzu.

Dmitri Peskow (li.) macht erneut Russlands Standpunkt klar. (Archivbild) © Alexei Druginyn / Ria Novosti / dpa

News zum Ukraine-Krieg: Deutschland liefert Panzer

+++ 11.15 Uhr: Deutschland will im Frühjahr sieben schrottreife Gepard-Panzer an die Ukraine liefern, zusätzlich zu den 30 Flugabwehrpanzern, die bereits im Kampf gegen die russische Armee eingesetzt werden. Dies berichtet der Spiegel.

Die sieben Panzer, die nun vom Münchner Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) instand gesetzt werden, sollen der Ukraine helfen, ihre Städte und Infrastruktur gegen russischen Beschuss zu schützen. Mit den zusätzlichen Panzern wolle die Bundesregierung auch mehr Munition für die Panzer liefern.

Die Lieferung von Munition hat sich als problematisch erwiesen, da die Schweiz, die über Munitionsvorräte verfügt, die Lieferung unter Hinweis auf ihren neutralen Status verweigert, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

News zum Ukraine-Krieg: Schweiz sperrt russische Konten

+++ Erstmeldung von Freitag, 2. Dezember, 10.35 Uhr: Kiew – In der Schweiz sind seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine im Februar 7,5 Milliarden Franken (etwa 7,6 Mrd. Euro) an russischen Vermögenswerten gesperrt worden. Zudem seien 15 Immobilien blockiert, teilte die Regierung am Donnerstag (1. Dezember) in Bern mit. Insgesamt sind nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft 116 Unternehmen und mehr als 1200 Einzelpersonen betroffen. Im Zuge der Sanktionen ist es Schweizer Banken verboten, größere Summen von russischen Staatsangehörigen sowie von in Russland niedergelassenen Personen oder Unternehmen entgegenzunehmen.

News zum Ukraine-Krieg: Biden hat keine Pläne für Gespräch mit Putin

Zur Frage möglicher Verhandlungen über ein Ende des Konflikts äußerte sich nun erneut US-Präsident Joe Biden. Er sei nur offen für ein Gespräch mit Kremlchef Putin, wenn Russland zu einem Ende des Kriegs gegen die Ukraine bereit ist. „Aber Tatsache ist, dass ich keine unmittelbaren Pläne habe, Herrn Putin zu kontaktieren“, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. „Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn seinerseits tatsächlich ein Interesse besteht, und er nach einer Möglichkeit sucht, den Krieg zu beenden. Das hat er bisher nicht getan.“



Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine tauschen weitere 100 Gefangene aus

Unterdessen haben Russland und die Ukraine mehr als neun Monate nach Kriegsbeginn erneut insgesamt 100 Gefangene ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete am Donnerstag von 50 russischen Soldaten, die zur medizinischen Behandlung in die russische Hauptstadt geflogen werden sollten. Auch der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, bestätigte den Austausch: „Wir haben 50 Verteidiger der Ukraine befreit.“



Ukraine-News: Ukraine auf der Suche nach Trafos für Stromnetz

Zur Reparatur ihres durch russische Angriffe beschädigten Stromnetzes sucht die Ukraine dringend Transformatoren - neu oder gebraucht. Dabei hoffe das Land auch auf Hilfe von Firmen und Gemeinden aus Deutschland, sagte die frühere Parlamentsabgeordnete Viktoria Wojzizka der Deutschen Presse-Agentur. Wojzizka arbeitet in Warschau für ein Zentrum, das die Regierung in Kiew bei der Organisation ausländischer Hilfe unterstützt.

Die vielen Notstromaggregate, die jetzt in die Ukraine geschickt werden, seien eine Hilfe, sagte Wojzizka. Sie lösten aber das Problem des Stromnetzes nicht. Die Ukraine könne allein genügend Strom erzeugen. Doch Russland zerstöre mit Raketenangriffen gezielt Umspannwerke mit Transformatoren, sodass Strom nicht mehr verteilt werden könne. Ohne Strom funktioniere auch das Fernwärmenetz nicht, das Millionen Wohnungen mit Heizung und Warmwasser versorgt. Bei tiefem Frost drohten die Fernwärmeleitungen einzufrieren und dann bis zum Frühjahr auszufallen. (Red mit Agenturen)