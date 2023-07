Russland zieht 100.000 Soldaten an der Front im Ukraine-Krieg zusammen

Von: Fabian Müller

Teilen

Russische Soldaten auf dem Weg zur Front. (Archivbild) © Vasily Deryugin/dpa

Die russische Armeeführung verlegt Zehntausende Soldaten an die Front, vor allem die Regionen Lyman-Kupjansk und Charkiw sollen so gestärkt werden.

Moskau - Russland wappnet sich weiter für die angelaufene ukrainische Großoffensive. Laut einem Bericht des ukrainischen Nachrichtenportals Censor.net sammelt die russische Armee derzeit mehr als 100.000 Soldaten im Frontabschnitt Lyman-Kupjansk. Außerdem sollen die Truppen mit mehr als 900 Panzern und 370 Mehrfachraketenwerfern ausgestattet sein.

Der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, Serhiy Cherevaty, sagte der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC-Ukraine: „Zur besseren Einordnung: Auf dem Höhepunkt der sowjetischen Truppen in Afghanistan waren es 120.000.“ Zwischen 1979 und 1989 führte die Sowjetunion Krieg in Afghanistan, mehr als 15.000 Soldaten sollen laut offizieller Angaben auf russische Seite ums Leben gekommen sein.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Krieg in der Ukraine: Russland sammelt mehr als 100.000 Soldaten in Region Lyman-Kupjansk

Cherevaty führte weiter aus, dass Russland in Lyman-Kupjansk eine Vielzahl unterschiedlicher hochspezialisierter Truppen stationiert habe, darunter Luftlandetruppen, Infanterieeinheiten, Teile der Kampfreserve der Armee und sogenannte Angriffskompanien. Damit versuche die russische Armee, die ukrainische Verteidigung zu durchbrechen. Noch halte die Verteidigung, so Cherevaty, die Initiative soll gar weiter bei der Ukraine liegen, ständig würden Angriffe ausgeführt.

Die Region Lyman-Kupjansk gilt als wichtiger Frontabschnitt im Osten der Ukraine. Kupjansk war bei von den ukrainischen Streitkräften im September 2022 von der russischen Besatzung befreit worden, die Stadt gilt als zentraler Knotenpunkt im Osten. Auch deshalb waren hier auf beiden Seiten viele Truppen stationiert. Die neuerliche Aufstockung der Soldaten auf russischer Seite könnte darauf hindeuten, dass Moskau einen neuen Vorstoß versuchen will.

Video: Russen schicken 180.000 Streitkräfte an Bachmut- und Lyman-Kupiansk-Front

Auch die ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar ließ mitteilen, dass das Ministerium die Truppenbewegungen auf russischer Seite genau beobachte. Auch in der Region Charkiw beobachte man eine größere Zusammenlegung von Truppen, zudem seien zahlreiche Kampfflugzeuge und Hubschrauber dorthin verlegt worden.

Militärexperten gehen davon aus, dass ein russischer Vorstoß in diesem Frontabschnitt die Ukraine dazu zwingen würde, massiv eigene Truppen in die Region zu verlegen. Das wiederum könnte bedeuten, dass die ukrainische Gegenoffensive an anderen Abschnitten der Front, zum Beispiel in der Region Saporischschja, deutlich verlangsamt werden könnte. (fmü)