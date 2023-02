„Die ganze Ukraine wird brennen“: Medwedew warnt vor Angriffen auf die Krim

Von: Stefan Krieger

Die annektierte Krim ist für Moskau von großer strategischer Bedeutung. Russland droht mit nuklearen Gegenschlägen, sollte die Ukraine die Halbinsel angreifen.

Kiew – Im August 2022 hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Befreiung der seit 2014 besetzten Krim als eines der zentralen Ziele im Ukraine-Krieg ausgegeben. „Heute ist es unmöglich zu sagen, wann dies geschehen wird“, so Selenskyj damals in einer Rede. Auch wenn die militärischen Erfolge der ukrainischen Armee im Süden in letzter Zeit ins Stocken geraten sind, geht Selenskyj davon aus, dass das ukrainische Militär das von Russland 2014 illegal annektierte Gebiet zurückerobern wird.

Einem Bericht von Newsweek zufolge hat jetzt ein wichtiger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin angedeutet, dass Moskau zu nuklearer Abschreckung greifen könnte, falls die Ukraine versucht, die Kontrolle über die Krim zurückzugewinnen. Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, sagte in einem am Samstag (4. Februar) auf Telegram veröffentlichten Interview, dass Moskau jegliche ukrainischen Angriffe auf die Krim mit „Vergeltungsschlägen“ beantwortet würden.

Medwedew warnt vor Angriffen auf die Krim im Ukraine-Krieg

Medwedews Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Russland trotz der Größe seiner Streitkräfte mit erheblichen militärischen Problemen in der Ukraine zu kämpfen hat. Als Putin am 24. Februar 2022 die Invasion startete, strebte er einen schnellen Sieg an. Doch der stärker als erwartet ausgefallene Widerstand der Ukraine, der durch westliche Militärhilfe unterstützt wurde, machten den geplanten schnellen militärischen Erfolg des Kremls zunichte. Kiew gelang es im vergangenen Herbst, Tausende von Quadratkilometern ehemals besetzter Gebiete zurückzuerobern.

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, droht mit nuklearen Vergeltungsschlägen. © Ekaterina Shtukina/dpa

Angesichts der Möglichkeit, dass auch die Krim zum Schauplatz von Kämpfen werden könnte, warnte Medwedew in einem Gespräch mit der Journalistin Nadana Friedrichson, dass ein Versuch der Ukraine zur Rückeroberung der Halbinsel verheerende Folgen haben würde. „In diesem Fall wird es keine Verhandlungen geben, sondern nur Vergeltungsschläge“, so Medwedew. „Die ganze Ukraine, auch das, was noch unter der Kontrolle von Kiew ist, wird brennen.“

Medwedew: „Antwort wäre schnell, hart und überzeugend“

Medwedew fuhr fort, dass Russlands Antwort auf Angriffe auf die Krim „alles“ sein könne und dass der Kreml sich keine Einschränkungen auferlegt habe. Er fügte hinzu, dass die russische Führung bereit sei, „alle Arten von Waffen“ einzusetzen, einschließlich Atomwaffen, je nach „Art der Bedrohung“. Er verwies auf die offizielle Politik der Regierung hinsichtlich der nuklearen Abschreckung. „Dies ist alles in Übereinstimmung mit unseren doktrinären Dokumenten, einschließlich der Grundlagen der nuklearen Abschreckung. Ich kann Ihnen versichern, dass die Antwort schnell, hart und überzeugend sein wird“, sagte Medwedew.

Nur wenige Tage vor Medwedews Äußerungen hatte Generalmajor Kyrylo Budanov, Chef des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes, gesagt, Kiew bereite „Angriffsbrigaden“ vor, um besetzte Gebiete, darunter auch die Krim, zurückzuerobern. Sowohl die Ukraine als auch Russland betrachten die Krim als rechtmäßigen Teil ihres eigenen Territoriums. Die Krim ist von strategischer Bedeutung, da sich auf ihr die wichtige Hafenstadt Sewastopol am Schwarzen Meer befindet. (Stefan Krieger)