Putins Staats-TV klagt: Russland hat den dritten Weltkrieg längst verloren

Von: Christian Stör

Ein russische Rakete – mutmaßlich mit Streumunition – auf ukrainischem Boden. © afp

In der Sendung von Putins Top-Propagandist Wladimir Solowjow stellt ein Gast klar, dass Russland sich bereits mitten im vierten Weltkrieg befinde.

Moskau - In Russland haben seit Beginn des Ukraine-Krieges die Propagandasendungen im staatlichen Fernsehen Hochkonjunktur. Zwar ist im offiziellen Sprachgebrauch noch immer von einer „militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine die Rede, doch hindert das die Gäste im TV nicht daran, das Wort „Krieg“ in den Mund zu nehmen. Und manchmal wird dann sogar bereits vom Weltkrieg gesprochen, vom dritten, mitunter sogar schon vom vierten.

Genau solche Töne waren jedenfalls in der vielleicht wichtigsten innerrussischen Propagandasendung zu hören. Als die Gäste in der Talkshow „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ über den Verlauf des Ukraine-Konflikts diskutierten, kam an einer Stelle auch die US-Lieferung von Streumunition an die Streitkräfte Kiews zur Sprache.

Der Moderator der Fernsehsendung „Sonntagabend“, Wladimir Solowjew, im Juni 2023 bei einem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (Archivbild). © IMAGO/Maksim Konstantinov/ ZUMA Wire

Russland befindet sich laut russischem Staats-TV bereits im Weltkrieg

Politikwissenschaftler Andrej Sidorow hielt dabei fest, dass „viele unserer Probleme auf der Vorstellung beruhen, dass wir am Rande des dritten Weltkriegs stehen“. Allerdings stimme das nicht, der dritte Weltkrieg sei nämlich längst schon zu Ende, dafür befinde man sich bereits im vierten: „Wir haben den dritten Weltkrieg verloren.“

Sidorow begründete seine Aussage wie folgt: Der Transfer westlicher Waffen nach Kiew habe „globale Kriege zwischen Nationen in ein neues Format gebracht. Sie kämpfen mit anderen Mitteln gegen uns.“ Jeder globale Krieg sei ein Krieg für eine neue Weltordnung, allerdings „kämpfen wir mit den gleichen Mitteln wie im Kalten Krieg“.

Russlands Staats-TV beklagt Lieferung von Streumunition an die Ukraine

Zu Beginn des Clips, der von der Journalistin Julia Davis geteilt und ins Englische übersetzt wurde, wies Solowjow darauf hin, dass die amerikanische Lieferung von Streumunition „den Kurs der Militäraktion nicht radikal ändern“ werde. In erster Linie stelle sie eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Solowjow wandte sich deshalb direkt an Pentagon-Sprecher John Kirby, dem er eine „persönliche Schuld“ zuschrieb, dass die Ukraine nun die von den USA gelieferte Streumunition einsetze, die „in vielen Ländern verboten“ sei.

Zur Erinnerung: Das Oslo-Übereinkommen verbietet Herstellung, Lagerung, Einsatz und Weitergabe von Streumunition. Bis heute haben weltweit 111 Länder den völkerrechtlichen Vertrag ratifiziert. Allerdings gehören Staaten wie die USA und China nicht zu den Unterzeichnern des Abkommens, ebenso wenig wie die Ukraine und eben auch Russland. Zudem haben internationale Organisationen wie Human Rights Watch nachgewiesen, dass Russland im Ukraine-Krieg schon seit längerem Streumunition einsetzt. Betroffen waren beispielsweise Wohngebiete in der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine.

Solowjow wünscht sich Tribunal in Kiew gegen „ukrainische Nazi-Junta“

Solowjow stellte sich in seiner Sendung auch ein Szenario vor, in dem Kirby und andere sich für den (ukrainischen) Einsatz von Streumunition „verantworten“ müssten – nicht vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, sondern vor einem Tribunal in Kiew, bei dem der „ukrainischen Nazi-Junta“ der Prozess gemacht werden würde. Erst vor wenigen Tagen hatte Solowjow Raketenangriffe auf „Nazi-Europa“ gefordert. (cs)