9. Mai: Putin kündigt Sieg „wie 1945“ an – weniger Panzer bei Parade

Von: Christian Stör

Russland feiert den 9. Mai mit einer großen Militärparade in Moskau. Kreml-Chef Wladimir Putin kündigt eine Rede auf dem Roten Platz an.

+++ 17.38 Uhr: Bei den Übungen zu der Militärparade am 9. Mai in Moskau wird eines deutlich: Das Z-Symbol ist allgegenwärtig. Wie ein Foto zeigt, wird eine Gruppe Kampfjets in einer Z-Formation über den Roten Platz in Moskau fliegen. Laut Angaben der Moscow Times nehmen in diesem Jahr sogar mehr Flugzeuge an der Parade teil als im vergangenen Jahr.

Russische Kampfjets des Typs MiG-29SMT proben ihren Auftritt bei der Militärparade in Moskau, die am 09. Mai stattfinden wird. © Yuri Kadobnov/afp

+++ 13.35 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit Blick auf die Ukraine siegessicher gezeigt und Parallelen zum Zweiten Weltkrieg gezogen. „Wie 1945 wird der Sieg unser sein“, sagte Putin am Sonntag. „Heute kämpfen unsere Soldaten wie ihre Vorfahren Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazidreck.“

„Leider erhebt der Nationalsozialismus heute wieder sein Haupt“, sagte der russische Präsident in einer an die Ukrainer gerichteten Passage. „Unsere heilige Pflicht ist es, die ideologischen Erben derer, die besiegt wurden“, daran zu hindern, sich „ihre Revanche“ zu verschaffen. Allen Bewohnern der Ukraine wünsche er eine „friedvolle und gerechte Zukunft“.

9. Mai im Zeichen des Ukraine-Kriegs: Weniger Soldaten bei Militärparade

+++ 13.10 Uhr: Bei der Militärparade zum Jahrestag des Siegs der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland werden aufgrund des laufenden Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine in diesen Jahr 2000 Soldaten weniger als im Vorjahr erwartet. Auch die Anzahl der Militärfahrzeuge sei in diesem Jahr laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums um ein Drittel reduziert. Als Grund dafür werten internationale Beobachterinnen und Beobachter die massiven Verluste des russischen Militärs im Ukraine-Krieg, wie das Kreml-kritische russische Nachrichtenportal The Moscow Times berichtet.

Umso deutlicher könnte Prognosen zufolge jedoch die Symbolik ausfallen, die den Angriffskrieg der russischen Streitkräfte gegen die Ukraine rechtfertigt und als erfolgreich propagiert. So wird etwa mit einer Flugschau gerechnet, bei der russische Militärjets den Buchstaben „Z“ formen, der seit Kriegsbeginn als Pro-Kriegssymbol gilt. „Die Reden werden sich darauf fokussieren, Parallelen zwischen dem Kampf gegen Nazi-Deutschland und dem ‚alleinigen‘ Einsatz Russlands gegen eine Nazi-Bewegung in der Ukraine zu demonstrieren“, sagt Allyson Edwards, Expertin für russische Politik an der britischen University of Warwick voraus.

9. Mai im Zeichen des Ukraine-Kriegs: Putin wird in Moskau sprechen

Edwards rechnet außerdem damit, dass die Sichtbarkeit der traditionellen Veranstaltung auch dafür genutzt werden könnte, weitere russische Soldaten für die Front in der Ukraine zu rekrutieren und das Vertrauen der Bevölkerung an die Legitimität des Kriegs zu stärken: Russinnen und Russen sollten, so Edwards, motiviert werden, „an die Taten und Siege ihrer Vorfahren anzuknüpfen“.

Update vom Sonntag, 08. Mai, 07.35 Uhr: Putin will am Montag, dem russischen „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland, bei der traditionellen großen Militärparade in Moskau sprechen. Erwartet wird, dass er dabei die weitere Richtung für den zweieinhalb Monate dauernden Krieg gegen die Ukraine vorgibt. In der Ukraine wächst daher die Angst vor verstärkten russischen Luftangriffen im Zusammenhang mit dem Moskauer Feiertag. In frontnahen Städten wie Odessa soll zwei Tage eine Ausgangssperre gelten.

Militärparade trotz Ukraine-Krieg: 9. Mai soll „meistbeachtete Parade seit Jahren“ werden

+++ 14.50 Uhr: Moskau bereitet sich auf die alljährliche Militärparade am 09. Mai vor. Doch in diesem Jahr dürfte die Auswahl an Waffen, die auf den Straßen der Haupstadt gezeigt werden, deutlich kleiner sein als in den vergangenen Jahren. Das liegt vor allem am Ukraine-Krieg. Zuerst darüber berichtet hatte die Internetseite defensenews.com, die sich auf Beobachter der Übungen in Moskau stützt.

Update vom Samstag, 07. Mai, 10.14 Uhr: Die Vorbereitungen in Moskau auf die Militärparade zum 9. Mai laufen auf Hochtouren. Das Datum markiert einen der wichtigsten Feiertage des Landes. Dieses Jahr wird die traditionelle Parade der Streitkräfte durch Moskau aufgrund des Ukraine-Kriegs laut Fachleuten der Moscow Times zur „meistbeachteten Parade seit Jahren“ werden. Auf Bildern aus der Hauptstadt sind hunderte Soldaten und etliche Panzer zu sehen.

Update vom Freitag, 06. Mai, 20.30 Uhr: Am 9. Mai feiert Russland mit großem Pomp den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland (s. Erstmeldung). Nun warnen Mitglieder des ukrainischen Sicherheitsrats vor der erhöhten Gefahr russischer Angriffe am Sonntag und Montag. „Da die russischen Truppen bis zum Tag des Sieges keine nennenswerten Erfolge an der Front vorweisen können, steigt in diesen Tagen das Risiko eines massiven Beschusses ukrainischer Städte“, hieß es in einem Facebook-Post des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, das dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine untersteht. In Kiew werde die Ausgangssperre zwar nicht verlängert, die Straßenpatrouillen aber verstärkt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit.

9. Mai in Russland: Wird Putin offiziell den Kriegszustand ausrufen?

Erstmeldung vom 06. Mai: Moskau – Das Schauspiel ist bekannt. Jedes Jahr am 9. Mai präsentiert Russland zum Jahrestag des Siegs der Sowjetunion über Hitler-Deutschland seine militärische Stärke. Im Jahr des Ukraine-Kriegs hat der Tag eine besondere Bedeutung für Wladimir Putin und die Nation.

Mit größter Spannung wird die Rede des Präsidenten auf dem Roten Platz in Moskau erwartet. Lange dachten Fachleute, dass Putin den Krieg in der Ukraine am 9. Mai für beendet erklären werde. Doch von einem Erfolg ist Putins Militär noch weit entfernt. Vorsorglich wies Russlands Außenminister schon mal jegliche Spekulationen zurück: „Unser Militär wird seine Handlungen nicht künstlich an irgendeinem Datum ausrichten“, sagte Sergej Lawrow kürzlich dem italienischen Fernsehsender Mediaset.

Eine andere Option klingt wahrscheinlicher. Putin könnte der Ukraine offiziell den Krieg erklären und die Generalmobilmachung befehlen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace vermutet sogar, dass Putin den Feldzug in der Ukraine als weltweiten Krieg gegen „Nazis“ deklarieren wolle. Sicher dürfte nur sein, dass Putin die USA und die Nato vor Angriffen auf Russland warnen wird.

9. Mai in Russland: Moskau will bei Militärparade neue Raketenwerfer präsentieren

Insgesamt sind am 9. Mai in 28 russischen Städten Militärparaden geplant. Beim landesweit größten Aufmarsch in Moskau sollen 11.000 Soldaten aufmarschieren, Panzer, Raketen und das neueste Kriegsgerät präsentiert werden. „Erstmals werden in der motorisierten Kolonne moderne Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Tornado-G mit 122 Millimeter Kaliber und ausgestattet mit automatischen Steuerungs- und Feuerleitsystemen über den Roten Platz rollen“, kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach einem Bericht der Agentur Interfax an.

Zudem werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums die in der Ukraine eingesetzten Iskander-Raketen zu sehen sein. Gezeigt werden auch Kampfpanzer wie der modernste Typ T-14, die Luftabwehrsysteme S-400, Buk-M3 und Tor-M2, Kampfroboter vom Typ Uran-9 und mit Atomsprengköpfen bestückbare Interkontinentalraketen.

Bei einer Flugshow sollen Kampfjets, Langstreckenbomber und die als „Weltuntergangsflugzeug“ bekannte Iljuschin Il-80 aufsteigen. Der fliegende Gefechtsstand ist für den Fall eines Atomkriegs konzipiert, sollten am Boden keine Kommandozentralen mehr funktionieren. (cs/dpa)