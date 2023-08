Krieg, Klimakrise und Kapitalismus: Worunter Wald in Osteuropa leidet

Von: Joachim Wille

Ein ukrainianischer Soldat in einem Waldstück bei Kharkiv. Wälder in Osteuropa leiden nicht nur unter dem Krieg. © Dimitar Dilkoff / AFP

Der Krieg in der Ukraine ist eine besondere Katastrophe, aber auch anderswo in Osteuropa leiden Wälder und büßen ihre Kapazität als CO2-Speicher ein.

Der Krieg in der Ukraine verursacht nicht nur unfassbares menschliches Leid, er zerstört auch die Umwelt und beeinträchtigt Lebensräume. Böden werden kontaminiert, das Grundwasser ist vielerorts belastet. Und die Kampfhandlungen zerstören oder beeinträchtigen auch einen immer größeren Teil der Waldflächen. Damit wird ein Trend in Osteuropa verstärkt, der Klima-Fachleuten ohnehin Sorgen macht: Dort sinkt seit längerem die Kapazität der Vegetation, Kohlenstoffdioxid aus der Luft aufzunehmen und zu speichern – und so die Erderwärmung zu begrenzen.

Die Umweltstiftung WWF meldete bereits nach einem halben Jahr Krieg, dass mehr als 280.000 Hektar des ukrainischen Waldes durch die Kämpfe zerstört worden seien, also fast drei Prozent der Gesamtfläche. In diesem Frühjahr schätzten ukrainische und Schweizer Forstexpert:innen dann, dass bereits 16 Prozent zumindest „geschädigt“ seien, unter anderem durch Waldbrände in den umkämpften Gebieten. Das wären rund 1,5 Millionen Hektar. Die Ukraine ist mit gut 15 Prozent Waldbedeckung zwar ein eher waldarmes Land, die Waldfläche dort ist mit 9,4 Millionen Hektar jedoch fast so groß wie die Deutschlands.

Bereits vor dem Beginn von Putins Angriffskrieg war der Zustand der ukrainischen Wälder den Fachleuten zufolge besorgniserregend. Probleme wie Klimawandel – Stichwort: Hitze- und Dürreperioden –, Raubbau durch Kahlschläge sowie mangelnde Bewirtschaftung durch Landflucht hätten sie geschädigt, schrieben sie in der Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen. 800.000 Hektar Wald seien abgestorben, und 2020 habe es eine nie dagewesene Brandsaison gegeben mit schweren Feuern unter anderem in der Sperrzone um Tschernobyl. Von der ukrainischen Regierung geplante Reformen in der Forstwirtschaft verzögerten sich durch den Krieg.

Die Ukraine, wo zurzeit kein Ende des Kriegs absehbar ist, stellt natürlich einen besonders extremen Fall dar. Doch die Veränderungen in der Waldbewirtschaftung und andere Landnutzungsänderungen, ausgelöst durch die politischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte, führen praktisch in allen Ländern in Osteuropa zu einem Einbruch der Wälder als klimastabilisierendem Faktors.

Dabei bergen gerade die osteuropäischen Wälder ein großes Potenzial als langfristiger „Kohlenstoff-Speicher“, wie ein internationales Forschungsteam unter Mitwirkung von Expert:innen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) jetzt in einer Studie aufgezeigt hat.

Das Team um KIT-Expertin Karina Winkler hat die Kohlenstoff-Speicher in Europas Vegetation mit aktuellen Daten neu berechnet. Dazu nutzte es Waldinventuren, nationale Statistiken, satellitengestützte Biomasse-Abschätzungen sowie Computermodelle. Die Kohlenstoffbilanz ergab, dass die Landoberfläche Osteuropas im letzten Jahrzehnt pro Jahr rund 410 Millionen Tonnen „C“ in Biomasse binden konnte. Das entspricht etwa 78 Prozent der gesamten Kohlenstoff-Speicherung des Kontinents in diesem Sektor, auf den Westen Europas entfielen nur 22 Prozent. Detailliert betrachtet wurden dafür die Daten aus 13 osteuropäischen Ländern – ein Gebiet von Polen im Westen bis zum russischen Uralgebirge im Osten, von der Halbinsel Kola im Norden bis nach Rumänien im Süden. Es zeigte sich, dass die größten Speicher im Grenzgebiet zwischen der Ukraine, Belarus und Russland, im südlichen Ural und auf der Kola-Halbinsel liegen.

Das Problem: Die Kohlenstoff-Aufnahme war in den untersuchten Jahren 2010 bis 2019 nicht konstant, sondern rückläufig. Das heißt, der osteuropäische CO2-Speicher wird kleiner. Als Hauptsache ermittelte das Team Änderungen in der Nutzung der Wälder und der Agrarflächen. Vor allem der stärkere Holzeinschlag im Westen Russlands, den die Forschenden registrieren, sowie eine Verringerung von Waldaufwuchs auf nicht mehr genutzten Agrarflächen wirkten sich hier aus. Hinzu kamen Umweltfaktoren, darunter höhere Temperaturen und Dürreperioden. Leicht positiv auf die Speicherung wirkte sich die erhöhte CO2-Konzentration in der Luft aus, die Bäume und andere Pflanzen schneller wachsen lässt.

Das Forschungsteam befürchtet, dass die Speicherfähigkeit der osteuropäischen Wälder noch weiter abnehmen wird, sofern die Forstpraxis nicht geändert wird. Der Klimawandel verschärft diesen Trend etwa durch weitere Trockenjahre noch. „Dabei wäre eine stabile, große Kohlenstoffsenke der osteuropäischen Wälder für den Plan der EU, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, von wesentlicher Bedeutung“, sagt KIT-Expertin Winkler. Um die Speicher-Kapazität zu verbessern, sei eine angepasste, naturnahe Waldbewirtschaftung mit einem zuverlässigen Überwachungssystem dringend erforderlich.

In der Ukraine sollen die Reformen im Forstsektor trotz des Krieges weitergehen. Ziele der Regierung in Kiew sind unter anderem eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die Anpassung an den Klimawandel und die Schaffung von Waldbeständen, in denen die Brandgefahr verringert ist. Beim Projekt „Green Country“ zum Beispiel geht es um die Wiederaufforstung geschädigter Wälder – und damit die Stärkung des Kohlenstoff-Speichers.