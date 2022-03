Ukraine-Konflikt: Moskau blockiert Facebook

Newsticker

Russland erringt im Krieg mit der Ukraine die Lufthoheit, die Vorwürfe gegenüber Russland wachsen. Eine ukrainische EU-Mitgliederschaft ist weiter im Gespräch.

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Russland erzielt wichtige Siege in der Luft und zur See.

Die Nato will wegen des Angriffskriegs von Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt das östliche Bündnisgebiet verstärken.

Damit ist Russland seinem Ziel der Eroberung der Hauptstadt Kiew einen deutlichen Schritt näher gekommen.

+++ 19.30 Uhr: Die Medienaufsicht in Moskau hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilte die Behörde Roskomnadsor am Freitag (04.03.2022) in Moskau mit. Zuvor waren schon mehrere unabhängige Medien abgeschaltet oder blockiert worden.

Ukraine-Konflikt: Ukraine soll „so schnell wie möglich“ zur EU gehören

+++ 18.51 Uhr: Die Ukraine sollte „so bald wie möglich“ Mitglied der Europäischen Union werden, sagte Maros Sefcovic, stellvertretender Leiter der EU-Kommission.

„Jetzt ist es an der Zeit, eine starke Botschaft zu senden. Es ist an der Zeit, zu signalisieren, dass das ukrainische Volk zu den europäischen Völkern gehört. Wir wollen, dass sie so schnell wie möglich dazugehören“, sagte der Kommissionsvizepräsident nach einem Treffen der EU-Europaminister im südfranzösischen Arles.

Absichtlicher Angriff auf Atomkraftwerk in der Ukraine? Schwere Vorwürfe gegen Russland

+++ 17.55 Uhr: Großbritannien und Frankreich gehen von einem vorsätzlichen Angriff russischer Truppen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja aus. „Dies ist das erste Mal, dass ein Staat ein (mit Brennstäben) bestücktes und funktionierendes Atomkraftwerk angegriffen hat. Und es ist eindeutig durch das Völkerrecht und die Genfer Konventionen verboten“, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward am Freitag vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière sagte, der Vorfall „impliziert einen Angriff“ auf das Atomkraftwerk.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach ebenfalls von einem gezielten Beschuss der Reaktorblöcke in Saporischschja durch russische Panzer. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach hingegen von einer „Provokation des Kiewer Regimes in der Nuklearanlage“, die Russland in die Schuhe geschoben werden solle.

Ukraine-Krieg: Nato denkt über „erhebliche Verstärkung“ im östlichen Bündnisgebiet nach

+++ 15.41 Uhr: Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine will die Nato über eine weitreichende Aufrüstung im östlichen Bündnisgebiet beraten. „Wir erwägen nun ernsthaft eine erhebliche Verstärkung unserer Präsenz – mit mehr Truppen, mit mehr Luftverteidigung, mehr Abschreckung“, so Generalsekretär Jens Stoltenberg. Details zu den Beratungen seien erst bei einem Treffen der Verteidigungsminister am 16. März 2022 zu erwarten.

+++ 15.10 Uhr: Die Nato hat die Forderung der Ukraine nach einer Flugverbotszone zurückgewiesen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Freitag nach einem Sondertreffen der Außenminister in Brüssel, das Bündnis verstehe die „Verzweiflung“ der ukrainischen Regierung. Wenn sich die Nato aber direkt militärisch in den Konflikt mit Russland einmische, würden zahlreiche weitere Länder in Europa in den Krieg hineingezogen.

Ukraine-Konflikt: Nato erteilt Flugverbotszone Absage

Um eine Flugverbotszone zu kontrollieren, müssten Kampfflugzeuge der Nato über der Ukraine „russische Flugzeuge abschießen“, sagte Stoltenberg. „Wenn wir das täten, wäre ein umfassender Krieg in Europa die Folge, der viel mehr Länder einschließen und noch mehr menschliches Leid verursachen würde“, betonte der Norweger.

Derweil glauben rund 82 Prozent der ukrainischen Bevölkerung, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Das geht aus einer Umfrage des Forschungsinstituts Gradus hervor, berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Krieg in der Ukraine: Putin warnt vor Anheizen der Situation

+++ 14.33 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat inmitten des Krieges mit der Ukraine die Nachbarländer vor einer Eskalation der Lage gewarnt. „Ich würde ihnen raten, die Situation nicht anzuheizen, keine Beschränkungen einzuführen, wir erfüllen alle unsere Verpflichtungen und werden sie weiterhin erfüllen“, sagte der Staatschef am Freitag (04.03.2022) der Agentur Interfax zufolge in Moskau. „Wir haben keine bösen Absichten gegenüber unseren Nachbarn.“ Er sehe keine Notwendigkeit, die Beziehungen zu verschlechtern, meinte Putin.

+++ 14.07 Uhr: Die russische Armee hat das Atomkraftwerk Saporischschja in der Nacht mit Panzern angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Später meldete die ukrainische Atomaufsichtsbehörde, die Anlage sei von den russischen Truppen besetzt worden. Ein Leck wurde demnach an dem Kraftwerk nicht festgestellt.

Trotzdem warnte der Atomkraftexperte Michael Sailer vor unabsehbaren Gefahren. „Auch wenn der Reaktorbetrieb stabil bleiben sollte, sind die Gefahren immens“, sagte er dem Handelsblatt. „Sollte das Kühlwasser - etwa aufgrund von Explosionen oder durch Beschuss - austreten, wäre die Kühlung der Brennelemente gestört oder würde komplett ausfallen. Es ließe sich dann kaum mehr vermeiden, dass es nach wenigen Tagen zu einer massiven Freisetzung von Radioaktivität käme“, sagte Sailer. Außerdem gebe es in Saporischschja auch ein Behälterlager ohne Kühlwasser. „Auch dort könnte ein massiver Beschuss zu Radioaktivitätsfreisetzungen führen.“

Krieg in der Ukraine: Kreml – „Russen sollen sich hinter Putin stellen“

+++ 13.10 Uhr: Der Kreml hat alle Einwohner Russlands dazu aufgefordert, sich geschlossen hinter ihren Präsidenten Wladimir Putin zu stellen. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur AFP. „Jetzt ist nicht die Zeit, um gespalten zu sein“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag (04.03.2022) in Moskau. „Jetzt ist es an der Zeit, sich zu vereinen. Und sich um unseren Präsidenten zu versammeln.“

+++ 12.20 Uhr: Die Angriffe der russischen Armee im Krieg mit der Ukraine setzen sich fort. Laut Angaben der ukrainischen Regierung steigt die Zahl der zivilen Opfer weiter an. Allein in Tschernihiw sollen in der Nacht 47 Menschen gestorben sein. Weitere 18 Personen wurden teils schwer verletzt. In der Stadt nördlich von Kiew leben rund 285.000 Menschen.

++ 11.15 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe ist im Krieg mit Russland handlungsunfähig. Das beweist auch eine Meldung aus der Nacht. Laut Angaben des Katastrophenschutzes der Ukraine ist ein Militärflugzeug südlich von Kiew abgestürzt. An Bord hätten sich 14 Personen befunden. Das Flugzeug sei wohl von feindlichen Jägern abgeschossen worden. Das berichtet das Nachrichtenportal Moscow Times.

Krieg in der Ukraine: Marine versenkt Flaggschiff

++ 10.38 Uhr: Wie die ukrainische Nachrichtenplattform Kyiv Independent mitteilt, hat die ukrainische Marine ihr Flaggschiff versenkt, damit dir Russen es nicht bekommen. Die Fregatte „Hetman Sahaidachny“ wurde in Mykolaiv repariert, als Russland mit der Invasion begann. Nach Angaben von Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov erhielt der Kommandant den Befehl, das Schiff zu versenken.

Krieg in der Ukraine: Russland kontrolliert jetzt den Himmel

Erstmeldung: Kiew - Im Krieg mit der Ukraine hat Russland sich einen entscheidenden Vorteil erkämpft. Der Luftwaffe ist es gelungen, die Hoheit über den Himmel zu erlangen. Das berichten zahlreiche Medien aus der Ukraine und den USA. Die verbliebene ukrainische Luftwaffe ist zur Untätigkeit gezwungen. „Wenn sie starten, sterben sie", beschrieb Ward Carroll, ehemaliger Kommandeur der US-Navy, die Situation gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek.

Der Gewinn der Lufthoheit ist ein entscheidender Faktor im Krieg in der Ukraine. Den Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin dürfte es nun viel leichter fallen, vorzurücken. Das gilt auch für die Versorgung mit Nachschub an Sprit, technischem Gerät und Munition aus Russland an die Front. Attacken aus der Luft seitens der ukrainischen Kampfjets wären jetzt so gut wie unmöglich, so Carroll.

Krieg in der Ukraine: Deutlicher Vorteil für Russland

Laut dem Militärexperten ist es Russland gelungen, den Himmel in einer Höhe von 10.000 Fuß (etwa drei Kilometer) zu kontrollieren. „Wer dort die Kontrolle hat, kontrolliert faktisch den ganzen Himmel“, sagte Carroll in seinem eigenen Youtube-Kanal. Zwar verfügen die Streitkräfte der Ukraine in dem Krieg mit Russland immer noch über Flugabwehrsysteme wie zum Beispiel Stinger-Raketen, die von der Schulter eines Soldaten abgefeuert werden können. Doch diese Stinger-Raketen erreichen nicht die besagte Höhe und stellen deshalb nur für Helikopter oder Flugzeuge im Landeanflug eine Gefahr dar. Boden-Luft-Raketen könnten ab einer Höhe von drei Kilometern abgefangen werden und würden deshalb keine Gefahr für die russische Luftwaffe darstellen.

Entsprechend schnell könnte Russland nun im Krieg mit der Ukraine Gebietsgewinne erzielen. Das zumindest vermutet das US-Pentagon. Laut Angaben von Jen Psaki, Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden, hat Russland bereits 90 Prozent seiner Einheiten, die an der Grenze positioniert waren, ins Landesinnere verschoben. „Russland nähert sich seinem Endziel: die Übernahme von Kiew und die Übernahme des ganzen Landes", so Psaki gegeüber Medienvertretern in Washington DC. (Daniel Dillmann und Nail Akkoyun mit dpa)

