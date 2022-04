Russlands Atom-Kampfjets dringen in schwedischen Luftraum ein – „Das ist eine Botschaft“

Von: Tobias Utz

Vor wenigen Wochen dringen russische Kampfjets in den schwedischen Luftraum ein. Russland droht dabei offenbar mit Atomwaffen.

Moskau/Stockholm – Am 2. März hat sich im schwedischen Luftraum ein internationaler Eklat ereignet, der auf diplomatischer Ebene wohl heftige Diskussionen ausgelöst hat. Vier russische Kampfjets, zwei davon mit Atomwaffen ausgerüstet, drangen einem Medienbericht zufolge in das Hoheitsgebiet Schwedens ein. Das berichtet der schwedische TV-Sender TV4 Nyheterna. Gestartet waren die Militärflugzeuge demnach in Kaliningrad.

Kurs nahmen die Kampfjets dem Bericht zufolge auf Gotland, eine schwedische Insel in der Ostsee. Als Reaktion darauf schickte Schwedens Luftwaffe ebenfalls Kampfjets, was dazu führte, dass die Verletzung des Luftraums wohl nur eine Minute andauerte. Dem Bericht nach kann eine Fehlnavigation der russischen Kampfjets ausgeschlossen werden, sprich: Es handelt sich wohl um eine Provokation. „Wir bewerten das als bewusste Handlung, was sehr ernst ist, vor allem, wenn es sich um ein kriegsführendes Land handelt“, erklärte Carl-Johan Edström, Chef der schwedischen Luftwaffe, dem TV-Sender.

SU-30SM-Kampfjets der russischen Luftwaffe. (Symbolfoto) © Evgeny Biyatov/Imago

„Das ist eine Botschaft an Schweden, dass sie Nuklearwaffen haben und auch darüber nachdenken könnten, sie anzuwenden“, bestätigte Stefan Ring, Experte für Militärstrategie. Dass Russlands* Kampfjets Atomwaffen zur Verfügung hatten, belegen offenbar Aufnahmen der schwedischen Luftwaffe. Von russischer Seite gibt es zum Vorfall am 2. März bislang kein offizielles Statement.

Zuletzt trafen bereits die USA* Vorbereitungen in Form von Notfallplänen für einen russischen Atom-Angriff. US-Präsident Joe Biden* setzte dafür bereits Ende Februar ein spezielles Team ein. Derweil gibt es neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg*: Was in der Nacht auf Freitag geschah.

