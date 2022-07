Schwere Verluste: Angeblich mehrere russische Offiziere in Cherson getötet

Von: Nail Akkoyun

Täglich sterben im Ukraine-Krieg Soldaten auf beiden Seiten. Die Statistik zu den Verlusten Russlands wird regelmäßig von den ukrainischen Streitkräften übermittelt.

Die Gefechte und Angriffe im Ukraine-Krieg toben vor allem im Osten des Landes. Das Militär der Ukraine leistet weiter Widerstand.

Russland selbst macht nur selten Angaben über eigene Verluste im Ukraine-Konflikt.

+++ 12.00 Uhr: Unter der russischen Besetzung soll sich die humanitäre Lage laut ukrainischen Beamteten enorm verschlechtern. Der „Terror“ gegen die Zivilbevölkerung nehme zu, sagte Jurij Sobolewski, stellvertretender Leiter der Regionalverwaltung in Cherson, gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN. „Lehrer, Ärzte, Mitarbeiter öffentlicher Versorgungseinrichtungen, Leiter von Wohngemeinschaften“ würden aktuell zur Zielscheibe.

Eine Beerdigung eines russischen Soldaten in Luhansk. (Archivfoto) © Vladimir Gerdo/Imago

Das ukrainische Militär hatte daher in letzter Zeit seine Angriffe auf russische Stellungen in Cherson verstärkt und bei einer Offensive vom Norden aus nur geringe Fortschritte erzielt. Ein hoher ukrainischer Beamter erklärte am Montag, dass bei zwei schweren Angriffen in der Region Cherson am Wochenende mehrere hochrangige russische Offiziere getötet worden seien. Genauere Angaben sind dazu bislang jedoch nicht gemacht worden.

Nach schweren Verlusten: Russland führt „stille Mobilisierung“ im Ukraine-Krieg durch

Erstmeldung vom Montag, 11. Juli: Kiew/Moskau – Einem Bericht des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine zufolge führt Russland über seine regionalen Arbeitsvermittlungszentren eine „stille Mobilisierung“ durch. Demnach rekrutieren russische Behörden massenhaft Vertragsarbeiter, ohne eine Kriegsmobilisierung anzukündigen. Würde es zu einer offiziellen Mobilisierung kommen, könnte Wladimir Putin nach russischem Recht alle Wehrpflichtigen sowie Reservekräfte einberufen.

Soldaten: 37.400

Flugzeuge: 217

Hubschrauber: 188

Panzer: 1645

Panzerkampfwagen: 3828

Artilleriesysteme: 838

Luftabwehrsysteme: 109

Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 247

Autos und andere Fahrzeuge: 2696

Schiffe: 15

Unbemannte Kampfdrohnen: 676

Stand: Montag, 11. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Wie es aus der Ukraine heißt, seien „in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren der Russischen Föderation mehr als 22.200 Stellenangebote für Vertragsbedienstete aufgetaucht.“ Dieses Vorgehen könnte für hohe Verluste auf russischer Seite sprechen. Die Ukraine stellte fest, dass die 37. Motorschützenbrigade aus Burjatien, die Berichten zufolge die zweithöchste Zahl von Opfern zu beklagen hat, die meisten russischen Kontaktsoldaten rekrutieren möchte.

Die ukrainischen Streitkräfte geben an, dass seit Beginn des Krieges etwa 37.300 russische Soldaten getötet wurden, obwohl Russland diese Zahlen nicht bestätigt hat. (nak)