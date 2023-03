Putin eifersüchtig? Prigoschin erhebt schwere Vorwürfe gegen Kreml-Chef

Teilen

Wagner-Chef Prigoschin soll dem Kreml Eifersucht auf die militärischen Erfolge seiner Truppe unterstellt haben. Moskau solle die Einnahme Bachmuts von den Söldnern absichtlich verhindern.

München/Bachmut - Momentan zeigt die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine die Brutalität des Ukraine-Krieges wie keine andere. Ukrainische sowie russische Truppen verzeichnen zahlreiche Tode und Verletzte. Ukrainische Soldaten sollen eingekesselt in einem Tunnel sitzen. Doch auch die Lage für die russische Seite spitzt sich zu. Der Chef der Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bat das russische Militär um Hilfe. Die Spannungen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nehmen zu. Nun beschuldigte er Putin, auf die Wagner-Truppe eifersüchtig zu sein und die Einnahme Bachmuts zu verhindern.

Wagner-Chef Prigoschin: Kreml soll auf Wagner-Erfolg eifersüchtig sein

Die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) vermutet, dass der Verteidigungsminister Sergei Schoigu durch den Einsatz der Wagner-Gruppe in Bachmut den Einfluss von Prigoschin im Kreml zu verkleinern versucht. Gegenüber mehreren russischen Medien soll Prigoschin am Mittwoch (17. März) den Kreml beschuldigt haben, seine Wagner-Truppen aufgrund von Eifersucht vor der Einnahme Bachmuts zu hindern, wie das US-Portal Daily Beast berichtete. Der Wagner-Chef behauptete, dass der Kreml der Söldnertruppe die Munition entziehen würde und somit den Fortschritt in Bachmut verlangsame.

Der Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. © Konkord Company Press Service/IMAGO

„Unsere heutigen Taten rufen natürlich Neid hervor“, sagte Prigoschin mit Blick auf eine angebliche Eifersucht im russischen Militär. Prigoschin behauptet, dass die Kleinstadt Soledar im Donbass „allein“ durch die Wagner-Soldaten erobert wurde. Dadurch habe ganz Russland Wagner „unterstützt“. Das Verteidigungsministerium widerspricht dieser Geschichte. Weiter behauptete der Wagner-Chef, dass der Kreml verhindern will, dass Wagner auch noch Bachmut einnehme.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

„Granaten-Hunger“ in Bachmut - Prigoschin beklagt fehlende Kommunikation zu Soldaten

Im Kampf herrsche nun „Granaten-Hunger“, dennoch würden die Wagner-Söldner Bachmut einnehmen. Dies werde geschehen, nicht weil „Progoschin es will“, sondern weil sie es „der ganzen Welt beweisen [müssen], dass die Russen es können“. Zusätzliches Problem sei die beschnittene Kommunikation. Er beklage sich darüber, dass ihm der Zugang zu Militärtelefonen entzogen wurde.

Die Differenzen zwischen dem Kreml und dem Wagner-Chef bestehen schon seit Monaten. Bereits im Februar beklagte Prigoschin, dass er keine Munition vom russischen Militär erhalte. Putin soll außerdem die Kommunikationswege zu Wagner gekappt haben. (vk)