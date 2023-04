„Grundlage für Deal“ im Ukraine-Krieg? Putins Propaganda-TV begeistert von Trumps Fox-News-Interview

Putins Propagandafernsehen thematisiert ein neues Interview von Donald Trump. Der Ex-US-Präsident sieht keine russische Niederlage am Horizont.

Frankfurt – Mit seinen Kommentaren zum Ukraine-Krieg macht sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump oft zu einem absoluten Liebling der russischen Propaganda. Seine Kritik an der Regierung von Präsident Joe Biden und der Handhabung des Krieges in der Ukraine wird in russischen Staatsmedien immer wieder gern gesehen.

Trumps Fox News-Interview: Russisches Staats-TV fasst Aussagen begeistert zusammen

Jetzt tauchte der Ex-Präsident erneut im russischen Staatsfernsehen Rossija-1 auf. Bei der Sendung mit Moderator Jewgeni Popow ging es dabei um ein Fox News-Interview mit Trump vom vergangenen Dienstag (11. April). Der YouTube-Kanal Russian Media Monitor veröffentlichte den entsprechenden Ausschnitt samt englischem Untertitel. „Donald hat den USA vorgeschlagen, sich zu ergeben“, fasste Popow darin die Aussagen von Trump zusammen.

Die USA seien laut dem Ex-Präsidenten „müde vom Kampf gegen Russland“ und statt dem versprochenen „schnellen Sieg“ sowie dem „Zusammenbruch der russischen Wirtschaft“, falle nun das US-Bankensystem auseinander, wobei die europäische Wirtschaft in Rezession versinke, erklärte der Moderator weiter Trumps Äußerungen. „Trump zufolge hat Moskau den wirtschaftlichen Krieg schon gewonnen“, sagte Popow und ergänzte: „Republikaner erkennen, dass sie einen Deal machen müssen und Donald bereitet die Grundlage vor.“

Nachdem auch Stolz erwähnt wurde, dass Trump sowohl den russischen Machthaber Wladimir Putin als auch den chinesischen Staatschef Xi Jinping als „schlaue Menschen“ gelobt und vor einem neuen Weltkrieg gewarnt habe, ließ Moderator Popow im Anschluss einen Ausschnitt aus dem Interview von Trump in der Sendung abspielen.

Trump warnt vor nuklearer Gefahr: „Es braucht nur einen Verrückten“

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte Trump in dem Interview mit Fox News-Moderator Tucker Carlson, nicht die Erderwärmung, sondern die „nukleare Erwärmung“ sei das größte Problem. Dennoch spreche niemand darüber. „Es braucht nur einen Verrückten und man wird ein Problem haben, das die Welt noch nie gesehen hat“, warnte der Ex-Präsident. Im Gegensatz zur Erderwärmung sei die nukleare Gefahr „nur eine Frage von Sekunden“.

Während die US-Führungsebene und Medien dies nicht verstehen würden, da sie nicht „schlau“ seien, sei sich Putin der Gefahr bewusst, so Trump. „Die Ukraine wird ausgelöscht“, behauptete Trump. Doch auch wenn das Land im Krieg gegen Russland in einer besseren Lage wäre, könne der Kreml-Chef immer noch mit Atomwaffen gewinnen, warnte er. Moskau habe schließlich ähnliche Kapazitäten wie Washington.

Trump attackiert Biden-Regierung: „Man kann Russland nicht besiegen“

Auf Nachfrage von Carlson, warum die Biden-Regierung nicht besorgt darüber sei, warf Trump vor: „Weil sie das Leben nicht verstehen. Das, was man verstehen muss, verstehen sie nicht.“ Am Anfang seiner Amtszeit habe Biden zwar „große Angst“ vor Nuklearwaffen gehabt. Jetzt rede er aber im Gegensatz zu Putin nicht mehr darüber.

Tatsächlich lobte Trump den russischen Machthaber als „sehr schlau“ und unterstrich laut der US-Zeitschrift Newsweek: „Man kann Russland nicht besiegen.“ Moskau produziere massiv Munition, während die USA alles an die Ukraine geliefert habe. „Was werden wir tun, wenn Putin die gesamte Ukraine einnimmt? Denn Biden ist ja so verpflichtet gegenüber der Ukraine. Was, wenn es ein Krieg ist, den man nicht gewinnen kann?“, fragte der Ex-Präsident.

Im Januar hatte Trump behauptet, er könne den Krieg „binnen 24 Stunden“ beenden. Immer wieder kritisiert er die Ukraine-Politik seines Nachfolgers Biden und erklärt, wie er es anders machen würde. Derzeit steckt er aber selber in großen Problemen. Wegen einer Anklage gegen ihn bezüglich einer Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels droht im sogar Haft. (bb)