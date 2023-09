Fahnenflucht im Ukraine-Krieg: Kiew stellt Auslieferung von Geflüchteten in den Raum

Von: Baha Kirlidokme

Wehrfähige Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen. Viele fliehen dennoch vor einer möglichen Einberufung in die Armee. Die Regierung kündigt nun Maßnahmen an.

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will härter gegen Fahnenflüchtige im Ukraine-Krieg vorgehen. So sagte er vergangene Woche in einer Videoansprache, dass alle Fälle von Ausmusterungen aufgrund von Dienstuntauglichkeit überprüft werden sollen, bei denen der Verdacht auf Schmiergeldzahlungen besteht. Das betreffe besonders Männer, die auf Basis einer „verdächtigen“ Musterungsentscheidung ins Ausland gereist seien.

David Arahamia, Fraktionschef von Selenskyjs „Sluha narodu“-Partei (zu deutsch „Diener des Volkes“) ist dabei konkreter. So stellte er die Auslieferung von Fahnenflüchtigen, die sich im Ausland aufhalten, in den Raum. Sollte es wirklich so weit kommen, könnte das alleine in Deutschland tausende ukrainische Flüchtige betreffen. Laut Bundesinnenministerium sollen in den ersten zwölf Monaten seit Kriegsbeginn 163.287 wehrfähige Ukrainer eingereist sein.

Fahnenflucht im Ukraine-Krieg: Tausende Wehrfähige haben das Land illegal verlassen

Ende Februar 2022, kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, verhängte die Regierung in Kiew das Kriegsrecht. Somit dürfen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren nicht aus der Ukraine ausreisen und können jederzeit in die Armee eingezogen werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Menschen mit Behinderung, Studenten, Väter von drei oder mehr Kindern oder alleinerziehende Väter dürfen das Land verlassen.

Laut Informationen des Spiegel nehmen ukrainische Grenzpolizisten durchschnittlich 20 Männer pro Tag fest, denen der Versuch vorgeworfen wird, das Land illegal zu verlassen. Seit Kriegsbeginn seien das 20.000 Männer gewesen. 6200 von ihnen sollen gefälschte Dokumente an Kontrollpunkten vorgezeigt haben. 14.000 sollen die Flucht fernab von Grenzübergängen probiert haben. Sehr schnell soll ein Markt für falsche Papiere und Schleuser entstanden sein. So sollen Schleuser 3000 bis 15.000 US-Dollar erhalten, sagte Selenskyj in seiner Ansprache. Auch hohe Beamte im ukrainischen Militärapparat sollen sich bestechen lassen.

Um gegen diese Korruption vorzugehen, hat der Präsident im August alle Regionalchefs der Rekrutierungsbüros in der Ukraine entlassen. In einer Videobotschaft warf er ihnen teilweise Landesverrat vor. Dem waren mehrere Fälle der Bestechung vorausgegangen. Als Erstes wurde der Wehramtschef der Region Odessa verhaftet. Er soll Männern gegen Geld geholfen haben, der Einberufung zu entgehen. Damit habe er sich offenbar Immobilien in Spanien im Millionenwert gekauft, so die Ermittler.

Zu autoritär im Krieg? Kritik an Selenskyjs Entscheidungen

Die Entscheidung Selenskyjs, alle Regionalchefs der Rekrutierungsbüros zu entlassen, sorgt aber auch für Kritik. Immer wieder wurden politische Entscheidungen Selenskyjs im Krieg als autoritär oder strategisch falsch bewertet. So auch das Verbot elf ukrainischer Parteien zu Beginn des Kriegs.

Selenskyj lässt nicht nur gegen Offiziere und Beamte ermitteln. Die Staatsanwaltschaft gehe laut Spiegel offenbar auch gegen Ärzte vor, die über die Wehrtauglichkeit von Männern entscheiden.

Viele, die erfolgreich fliehen konnten, befinden sich neben Deutschland in Polen, Rumänien, Moldau, Ungarn oder der Slowakei. 15 Menschen sollen bei der Flucht gestorben sein. Wie, ist unklar. Die rumänischen Grenzer geben an, seit Kriegsbeginn 7400 illegal eingereiste Ukrainer verhaftet zu haben.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, will gegen Fahnenflucht durchgreifen. (Archivfoto) © dpa

Laut Spiegel würden diese aber in die Einwanderungsbehörde gebracht werden, wo sie einen Antrag auf vorübergehenden Schutz gestellt haben sollen. Aus humanitären Gründen dürfen in der EU momentan alle ukrainischen Flüchtigen bleiben. Allerdings gibt es kein spezielles Asyl für Fahnenflüchtige. Jedoch soll es aktuell keinen Druck aus der Ukraine zur Auslieferung geben.

Dass Männer im wehrpflichtigen Alter mit dem nötigen Geld das Land verlassen können, während ärmere Menschen in der Ukraine bleiben, wird schon länger kritisiert. Andere werfen den Fahnenflüchtigen vor, sie würden ihr Vaterland im Kampf gegen die russische Invasion im Stich lassen.