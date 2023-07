Konfliktforscher über Sanktionen: „Mehr für eigene Werte werben“

Von: Sereina Donatsch

Sanktionen haben auch die Funktion, Regelverstöße zu kritisieren. Demonstration gegen Russland in München. © Sachelle Babbar/Imago

Konfliktforscher Christopher Daase über die Alternativen zu Sanktionen, warum sie gegen Russland nicht wirken und trotzdem wichtig sind / Ein Interview von Sereina Donatsch

Herr Daase, die EU und USA schnüren ein Sanktionspaket nach dem anderen, sei es gegen Russland oder andere Staaten. Wie wirksam sind denn Sanktionen überhaupt?

Es kommt darauf an, was man erreichen will. Werden Sanktionen als Zwangsmittel eingesetzt, oder um Missbilligung auszudrücken, weil internationale Regeln gebrochen wurden? Wenn das politische Ziel darin besteht, ein Regime zu zwingen, etwas zu tun oder zu unterlassen, sind Sanktionen nicht besonders effektiv. Unsere Studien zeigen, dass sie sogar kontraproduktiv sein können. Das angestrebte Ziel mag die Stärkung von Demokratie und Menschenrechten sein, aber oft passiert das Gegenteil: Repressionen gegenüber der Bevölkerung nehmen zu. Besonders irrig ist die Annahme, dass man Großmächte wie Russland oder China mit Wirtschaftssanktionen zu Wohlverhalten zwingen könnte.

Warum werden dann weiterhin Sanktionen verhängt, wenn sie nichts bringen?

Weil es eben noch die zweite Funktion gibt, nämlich Regelverletzungen als solche zu benennen und zu kritisieren. Als die EU 2014 gegen Russland wegen der Annexion der Krim Wirtschaftssanktionen verhängte, hat niemand ernsthaft erwartet, dass dadurch die russischen Truppen zu einem Abzug gezwungen würden. Und trotzdem waren die Sanktionen richtig, um deutlich zu machen, dass das Territorium eines souveränen Staates wie der Ukraine nicht einfach annektiert werden kann. Dass Russland durch die Sanktionen auch in seiner Fähigkeit geschwächt wird Krieg zu führen, ist allenfalls ein Nebeneffekt.

Ist das nicht etwas heuchlerisch? Es vermittelt der Öffentlichkeit doch das Gefühl, dass Schritte gegen das Fehlverhalten eines Landes unternommen werden – obwohl sie nichts ausrichten.

Sanktionen werden in der Öffentlichkeit oft als heuchlerisch empfunden und stark kritisiert, wenn sie keine unmittelbare Verhaltensänderung zur Folge haben. Aber sie haben natürlich einen Effekt, insofern sie die normative Ordnung der internationalen Politik bestätigen und stärken. Würde man bei Regelbrüchen gar nichts tun, würde es bald keine Regeln und keine regelbasierte internationale Ordnung mehr geben. Aber in einem Punkt gebe ich Ihnen Recht: In den vergangenen Jahren sind zu viele Sanktionen zu leichtfertig verhängt worden.

Warum hat man das gemacht?

Weil insbesondere westliche Staaten glaubten, mit Sanktionen auf relativ risikofreie Weise das Verhalten anderer Staaten beeinflussen zu können. Eigentlich ist es Aufgabe des UN-Sicherheitsrats Sanktionen zu verhängen. Da aber die ständigen Mitglieder ein Vetorecht haben, können sie Sanktionsentscheidungen der UN blockieren. Deshalb ist nach Ende des Kalten Krieges der Westen dazu übergegangen, zur Durchsetzung seiner Interessen und Werte eigenständig Sanktionen zu verhängen. Das war aber nur so lange möglich, wie die Illusion einer einheitlichen liberalen Weltordnung bestand und kein nennenswerter Widerstand geleistet wurde. Mit dem Aufstieg Chinas und vor allem dem russischen Krieg in der Ukraine hat sich das grundlegend geändert.

Inwiefern?

Russland und China favorisieren eine andere Weltordnung, eine, in der Staaten innerhalb ihrer Grenzen machen können, was sie wollen, ohne von anderen kritisiert oder gar sanktioniert zu werden. Das ist für viele Staaten des globalen Südens attraktiv. Denn auch sie empfinden die westliche Sanktionspolitik als Zwangsdiplomatie und Arroganz. Wenn der Westen nicht so wichtige Staaten wie Indien, Brasilien, Südafrika, Indonesien und so weiter als potentielle Partner verlieren will, muss er weniger sanktionieren und mehr für die eigenen Werte werben.

Sie plädieren nicht für die Abschaffung der Sanktionspolitik, aber eine Reform. Was müsste sich denn ändern?

Unilaterale Wirtschaftssanktionen sollten zurückhaltender eingesetzt werden. Das heißt nicht, auf Kritik an Menschenrechtsverletzungen und undemokratischen Verhältnissen zu verzichten. Aber es bedeutet, Zwangsmittel nur dort einzusetzen, wo es um die Aufrechterhaltung zentraler Normen und Regeln der internationalen Gemeinschaft geht. In diesen Fällen muss man dann bereit sein, größere Kosten zum Beispiel durch wirtschaftliche Einbußen zu tragen und größere Risiken wie eine militärische Eskalation einzugehen. Und man muss sich vorab überlegen, unter welchen Bedingungen die Sanktionen wieder aufgehoben werden können.

Wenn man dieser Logik folgt, bleibt Russland ein Land, das Sie sanktionieren würden. Und die iranische Revolutionsgarde zum Beispiel auf die Terrorliste setzen?

Ja, Russland muss sanktioniert werden, weil der Angriffskrieg die Fundamente der Weltordnung bedroht: Es geht um so zentrale Normen wie Souveränität, Selbstbestimmung, territoriale Integrität und das Verbot einen Angriffskrieg zu führen. In Bezug auf den Iran ist es wichtig, politische Signale zu senden indem einzelne Institutionen wie die Revolutionsgarde delegitimiert werden. Aber das wird das Verhalten des Regimes gegenüber der Opposition im Land vermutlich nicht verändern. Wir müssen lernen uns einzugestehen, dass der Beeinflussung von Staaten durch Zwang und Sanktionen enge Grenzen gesetzt sind.