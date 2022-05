Ukraine-Krieg: Russische Soldaten kesseln ukrainische Truppen in Sjewjerodonezk noch stärker ein

Von: Marvin Ziegele

Teilen

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu, militärisch sowie diplomatisch: der News-Ticker am Montag, 23. Mai.

Belarus sammelt Truppen : Das Nachbarland zieht laut ukrainischen Angaben Soldaten an der Grenze zusammen.

: Das Nachbarland zieht laut ukrainischen Angaben Soldaten an der Grenze zusammen. Russland verteidigt Positionen : Gleichzeitig ist eine neue Offensive gegen die Stadt Slowjansk geplant.

: Gleichzeitig ist eine neue Offensive gegen die Stadt Slowjansk geplant. Dieser News-Ticker rund um den Ukraine-Konflikt wird laufend aktualisiert.

+++ 22.41 Uhr: Russland soll inzwischen über 1,4 Millionen Menschen aus der Ukraine verschleppt haben. Das berichtet die Agentur Interfax unter Berufung auf Aussagen der Menschenrechtsbeauftragten Liudmyla Denisova beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Davon seien über 240.000 Kinder gewesen. Sie wies auch auf die Notwendigkeit hin, die Frage der Rückkehr dieser ukrainischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf zwischenstaatlicher Ebene zu lösen.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten kesseln ukrainische Truppen in Sjewjerodonezk noch enger ein

+++ 20.30 Uhr: Ukrainischen Streitkräfte, die sich um die Stadt Sjewjerodonezk verschanzt haben, werden immer stärker von russischen Truppen umzingelt, sagte ein westlicher Regierungsvertreter der BBC zufolge.

Demnach machten die russischen Streitkräfte „schrittweise Fortschritte“ bei der Einkreisung der ukrainischen Widerstandstruppen um die Stadt. Der anhaltende Widerstand der ukrainischen Soldaten erfülle laut des Regierungsvertreters die Funktion, dass er die russischen Streitkräfte schwäche und den übrigen ukrainischen Streitkräften im Donbass „Zeit verschafft“, sich auf weitere Angriffe vorzubereiten.

Ein Militärfahrzeug steht im Stahlwerk Azovstal. Am 20.05.22 hatten sich die letzten gut 500 ukrainischen Soldaten in Asovstal ergeben. Das Werk war das letzte Stück der strategisch wichtigen Stadt im Südosten der Ukraine, das bis dahin noch nicht komplett unter russischer Kontrolle stand. © Victor / dpa

Die Einkreisung der ukrainischen Truppen um die Stadt Sjewjerodonezk sei für Russland ein „erreichbareres Ziel“. Der Verteidigungsexperte vermutet, dass Russland, sobald es dieses Gebiet gesichert hat, versuchen wird, auf die Stadt Kramatorsk (im Südwesten) vorzurücken.

Ukraine-Krieg: „Attentat“ auf pro-russischen Bürgermeister

+++ 16.45 Uhr: Nach Angaben mehrerer US-Beamteten spielt die Biden-Administration mit der Idee, Spezialeinsatzkräfte mit dem begrenzten Auftrag in die Ukraine zu entsenden, um die US-Botschaft in Kiew zu bewachen. Es bestehe jedoch noch kein Entwurf, der Präsident Joe Biden vorgelegt werden könnte, berichtet CNN unter Berufung auf die anonymen Quellen.

Die Botschaft wurde letzte Woche wiedereröffnet, nachdem sie etwa drei Monate lang geschlossen war. US-Marines bewachen in der Regel US-Botschaften in der ganzen Welt, in Kiew sei man sich jedoch einig, dass die typischen Botschaftswachen des Marinecorps für die unsichere Sicherheitslage in der Ukraine ohne zusätzliche Kräfte nicht geeignet seien.

Die USA glauben nicht, dass Russland die Botschaft offen angreifen würde. Es bestehe dennoch die Sorge, dass die russische Luftabwehr oder Raketen versehentlich auf das Gelände zielen könnten und die Situation dramatisch eskalieren könnte. Moskau dürfte sich im Klaren darüber sein, dass die USA weltweit ihre Botschaften bewachen lässt. Trotz dessen könnte die Entsendung von US-Streitkräften in die Ukraine Bedenken auslösen, da Biden zuvor unmissverständlich erklärte, dass man in der Ukraine keine Bodentruppen einsetzen werde.

Ukraine-News: „Attentat“ auf pro-russischen Bürgermeister?

+++ 16.00 Uhr: In der südukrainischen Stadt Enerhodar ist der pro-russische Bürgermeister Andrej Schewtschik bei einer Explosion verletzt worden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einem „Attentat“, welches von ukrainischen „Nationalisten“ verübt worden sei. Schewtschik und seine zwei Leibwächter seien jedoch außer Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Der von Moskau eingesetzte Bürgermeister habe „Verbrennungen und Verletzungen“ erlitten.

+++ 15.00 Uhr: Wie das Verteidigungsministerium in Minsk mitteilte, überprüfen die belarussischen Streitkräfte derzeit ihre Kampfbereitschaft. Die Tests sollen demnach das militärische Gerät sowie auch die Logistik umfassen. Seit Längerem wird bereits über eine aktive militärische Beteiligung des Landes im Ukraine-Krieg spekuliert.

Ukraine-News: Russland greift Militärtransport mit „Hochpräzisionsraketen“ an

+++ 13.45: In der vergangenen Woche wurde ein Dorf in der Ukraine von einem russischen Luftschlag getroffen. Nun klettert die Zahl der ursprünglichen Todesopfer drastisch in die Höhe, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in einer Videoansprache vor den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos berichtete. Nach Angaben der Führung in Kiew sind in dem Dorf mit einem ukrainischen Militärstützpunkt in der vergangenen Woche 87 Menschen getötet worden. Die örtlichen Behörden hatten zunächst von acht Todesopfern und zwölf Verletzten gesprochen.

+++ 13.00 Uhr: Die in Mariupol gefangengenommen ukrainischen Soldaten sollen vor ein Gericht gestellt werden. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Denis Puschilin, der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk, betonte laut Bericht: „Es ist geplant, ein internationales Tribunal auf dem Territorium der Republik einzurichten.“ Damit meint er das Gebiet der selbsternannten Volksrepublik Donezk.

Am 20. Mai veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Videoaufnahmen von der Kapitulation der letzten Gruppe ukrainischer Soldaten aus dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Fabrik und die unterirdischen Anlagen des Stahlwerks vollständig von der russischen Armee übernommen worden seien.

+++ 11.45 Uhr: Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Armee einen Militärtransport in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew bombardiert. „Mit seegestützten Hochpräzisionsraketen wurden bei der Bahnstation Malyn im Gebiet Schytomyr Waffen und Militärtechnik der 10. ukrainischen Gebirgs-Sturm-Brigade aus Iwano-Frankiwsk zerstört, die in den Donbass gebracht werden sollten“, heißt es in einer Erklärung des Sprechers des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Ukrainischen Angaben zufolge sollen bei dem Angriff ein Mensch ums Leben gekommen sowie vier weitere verletzt worden sein.

+++ 10.01 Uhr: Bei einem Luftangriff auf die Stadt Malyn in der Ukraine sollen ein Mensch ums Leben gekommen und vier weitere verletzt worden sein. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Kiyv Independent Der Bürgermeister der Stadt berichtete, dass bei dem Angriff die örtliche Eisenbahninfrastruktur, etwa 150 Wohnhäuser, mehrere Geschäfte und Cafés sowie Industriebetriebe in der Gegend beschädigt wurden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Belarus zieht Streitkräfte an der Grenze zusammen

Erstmeldung vom Montag, 23.05.2022, 09.28 Uhr: Kiew – Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus, die sich bislang nicht aktiv am russisch-ukrainischen Krieg beteiligt hat, zieht laut Angaben aus Kiew Streitkräfte an der Grenze zusammen. „Die belarussischen Streitkräfte führen verstärkt Aufklärung durch und haben zusätzliche Einheiten im Grenzbereich aufgestellt“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Montagmorgen (23. Mai) mit. Demnach bleibe die Gefahr von Raketen- und Luftangriffen auf die Ukraine von belarussischem Gebiet aus erhalten.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich nicht mit eigenen Truppen an dem Ende Februar von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Allerdings durften russische Truppen das Land als Aufmarschgebiet für den Angriff nutzen. Kiew sieht daher Minsk nicht als neutral an und befürchtet potenziell ein Eingreifen belarussischer Soldaten aufseiten Russlands in den Konflikt. Lukaschenko, der am Montag in Sotschi Russlands Präsident Wladimir Putin trifft, hat derartige Absichten stets dementiert.

Ukraine-News: Russland verteidigt Positionen

Bei den Kämpfen in der Ostukraine selbst gibt es nach Angaben des Generalstabs wenig Veränderungen: Im Norden von Charkiw versuchen die Russen ihre Positionen zu verteidigen, weiter südlich bereiten sie demnach eine neue Offensive gegen die Großstadt Slowjansk vor. Beim Versuch, die Ortschaft Dowgenke westlich der strategisch wichtigen Straße zwischen Isjum und Slowjansk einzunehmen, sei das russische Militär aber zurückgeschlagen worden, hieß es.

Laut ukrainischen Angaben ebenfalls erfolglos verliefen in der Nacht die Angriffe Richtung Sjewjerodonezk und Bachmut. Im Raum Awdijiwka, Kurachowe, Nowopawliwka und Richtung Saporischschja seien die Kampfhandlungen abgeflaut, sagte der Sprecher des Generalstabs, Olexandr Stupun. Insgesamt elf Attacken des Feindes seien abgewehrt worden. Wegen der hohen Verluste müsse Russland inzwischen die ausgemusterten „T-62“-Panzer wieder aktivieren, um Reserveeinheiten auszurüsten. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. (marv)