Neue Zahlen zu russischen Verlusten veröffentlicht – Prigoschin sieht Bachmut-Eroberung

Von: Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Teilen

Russland kämpft im Ukraine-Krieg mit schweren Verlusten. Kreml-Chef Putin greift immer wieder auf neue Strategien zurück. Der News-Ticker.

Update vom 12. April, 5.15 Uhr: Angesichts der schweren Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen. „Wir befinden uns jetzt in einem Stadium des Krieges, in dem es für unsere Gesellschaft und unsere Partner wichtig ist, das Gefühl für den Weg, der vor uns liegt, nicht zu verlieren“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Mehr als ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs steht die ukrainische Armee derzeit besonders im Osten rund um die Stadt Bachmut unter Druck, wo seit Monaten verlustreiche Kämpfe toben.

Aufnahme vom 8. April: ukrainische Kämpfer in einem Graben nahe Bachmut © Genya Savilov/AFP

Update vom 11. April, 22.54 Uhr: Kanada hat zusätzliche Militärhilfe für Kiew im Ukraine-Krieg angekündigt, darunter die Lieferung von Tausenden von Sturmgewehren und Millionen Schuss Munition. Das teilte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand via Twitter mit.

Die Ankündigung veröffentlichte Anand während des Besuchs des ukrainischen Premierministers Denys Shmyhal in Kanada. „Wir schicken 21.000 Sturmgewehre, 38 Maschinengewehre und über 2,4 Millionen Schuss Munition. Diese Waffen werden der Ukraine helfen, sich selbst und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen“, schrieb sie.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Russische Verluste im Ukraine-Krieg – Prigoschin spricht von Bachmut-Eroberung

Update vom 11. April, 20.07 Uhr: Russische Soldaten legen offenbar systematisch Minen rund um die eingenommene Stadt Enerhodar. Das berichtete Bürgermeister Dmytro Orlow im ukrainischen Fernsehen. Laut Orlow wenden die russischen Besatzungstruppen außerdem verschiedene Taktiken an, um der örtlichen Bevölkerung russische Pässe aufzuzwingen. Der Kyiv Independent nannte Erpressung, Einschränkung des Zugangs zu humanitärer Hilfe und der Bewegungsfreiheit sowie direkte Drohungen. Enerhodar liegt in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja, das seit März 2022 im Ukraine-Krieg unter russischer Besatzung steht.

Wagner-Gruppe will Bachmut unter Kontrolle haben – Stadt im Ukraine-Krieg weiter umkämpft

Update vom 11. April, 18.05 Uhr: Die russische Söldnereinheit Wagner hat nach eigenen Angaben weitere Geländegewinne in der seit Monaten schwer umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine erzielt. „In Bachmut ist der Großteil, das sind mehr als 80 Prozent, unter unserer Kontrolle“, sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Dienstag im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in einem bei einem russischen Militärblogger veröffentlichten Video. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden. Die Ukraine erklärt immer wieder, russische Angriffe auf Bachmut abzuwehren. Kiew will die inzwischen fast völlig zerstörte Stadt trotz der Probleme nicht aufgeben.

Laut Prigoschin wird derzeit noch um einige Hochhaus-Wohnviertel gekämpft. Die russischen Invasoren hätten inzwischen alle Industriebetriebe und das Gebäude der Stadtverwaltung erobert. Prigoschin bestätigte zudem, dass inzwischen reguläre russische Einheiten den Flankenschutz der Söldnertruppe im Ukraine-Krieg übernommen haben. So seien Luftlandetruppen im Norden und im Süden der Stadt eingesetzt. Monatelang hatte es zuvor ein Kompetenzgerangel zwischen der Wagner-Truppe und dem Verteidigungsministerium gegeben. Prigoschin hatte sich über mangelnde Unterstützung und Versorgung beklagt.

Moskau wirft Ukraine und Westen Rekrutierung von Russen für Gewaltakte vor

Update vom 11. April, 16.26 Uhr: FSB-Chef Alexander Bortnikow wirft der Ukraine und dem Westen vor, russische Bürger für Sabotageakte zu rekrutieren. Kiew und seine Verbündeten hätten eine „ideologische Kampagne“ gestartet und würden „vor allem die junge Generation“ ansprechen, sagte Bortnikow laut einer offiziellen Mitteilung vom Dienstag (11. April).

Seit Februar seien in Russland 118 „terroristische Verbrechen“ vereitelt worden, deren Drahtzieher Jugendliche und auch Minderjährige gewesen seien, sagte der FSB-Chef demnach. Erst in der vergangenen Woche hatte Kremlchef Wladimir Putin westlichen Geheimdiensten vorgeworfen, in „terroristische Attacken“ in Russland verwickelt zu sein. Anfang März war der russische Militärblogger Maxim Fomin bei einem Sprengstoffanschlag in Sankt Petersburg getötet worden.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hatte es mehrere Sabotageakte auf russischen Militärstützpunkten gegeben. Der FSB ist der russische Inlandsgeheimdienst.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew veröffentlicht neue Zahlen

Update vom 11. April, 14.45 Uhr: Der ukrainische Generalstab veröffentlicht regelmäßig Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg. Unabhängig verifizieren lassen sie sich nicht. Die Zahlen postet er unter anderem auf Facebook; zu den „Ukraine-Leaks“ äußerte sich der Generalstab dort bislang nicht. Für den Ostermontag meldete er aber gut 500 weitere in den Gefechten getötete russische Soldaten – an einem Tag. Eine Auswahl der Angaben, die sich auf den Gesamtzeitraum seit dem 24. Februar 2022 beziehen, folgt hier:

Soldaten : 179.320 (+500)

: 179.320 (+500) Panzer : 3.677 (+7)

: 3.677 (+7) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7.038 (+10)

7.038 (+10) Artilleriesysteme: 2.765 (+15)

2.765 (+15) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.620 (+13)

5.620 (+13) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 11. April.

Russland erleidet Verluste im Ukraine-Krieg – Geheimdienst erwartet neue Taktik

Erstmeldung vom 11. April: Frankfurt – Im Ukraine-Krieg ändern die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin ständig ihre Taktik, um die ukrainische Verteidigung durchbrechen zu können. Der britische Militärgeheimdienst geht jetzt von einer künftig stärkeren Einbindung der russischen Luftlandetruppen bei Offensivaktionen im Krieg aus.

Russische Luftlandetruppen: Sie sollen im Ukraine-Krieg künftig aktiver werden

Die in den ersten Kriegsmonaten von gravierenden Verlusten betroffenen Luftlandetruppen seien in den vergangenen Wochen mit dem Raketensystem TOS-1A ausgestattet worden, bekannt als „schwerer Flammenwerfer“, heißt es im täglichen Bulletin des britischen Verteidigungsministeriums.

Das System sei bisher üblicherweise von einer Spezialeinheit der russischen Armee in der Ukraine zum Schutz anderer Truppenteile gegen biologische, chemische sowie nukleare Waffen verwendet worden. Einsätze bei den Luftlandetruppen, die sowohl mit Hubschraubern als auch mit Fallschirmjägern operieren, sind den britischen Geheimdienstinformationen zufolge bisher nicht bekannt. Zuvor waren bereits Videos der Nutzung von TOS-1A durch russische Luftlandetruppen in sozialen Medien aufgetaucht. Die Waffe wird auch als „lodernde Sonne“ bezeichnet.

Russische Verluste: Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen

Indes veröffentlichte der ukrainische Generalstab neue Zahlen zu Verlusten des russischen Militärs in der Ukraine. Der Mitteilung auf Facebook zufolge wurden bislang mehr als 179.000 russische Soldaten außer Gefecht gesetzt. Außerdem habe man 3.644 Panzer und 7038 gepanzerte Fahrzeuge zerstört.

Zerstört worden seien ferner 2765 Artilleriekanonen, 535 Mehrfachraketenwerfer, 282 Luftverteidigungssysteme, 307 Kampfjets und 293 Helikopter. Die Ukraine veröffentlicht zuletzt Aufnahmen, die den Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs zeigen sollen. (bb/dpa)