Ukraine-Krieg: Brisante Nato-Prognose zu Donbass-Offensive – Russland füllt Frontkräfte auf

Von: Tobias Utz, Lukas Zigo, Vincent Büssow, Christian Stör, Christoph Klaucke

Russlands Truppen setzen ihr Bombardement in der Ukraine fort. Russlands Offensive könnte länger dauern, als geplant: der News-Ticker.

+++ 22.14 Uhr: Wie CNN berichtet, füllt Russland seine Kräfte an der Frontlinie auf. Laut einem von CNN zitierten hochrangigen US-Verteidigungsbeamten verstärkt die russische Armee erneut seine Streitkräfte in der Ostukraine und erhöht die Gesamtzahl seiner taktischen Bataillonsgruppen auf 85. Die meisten von ihnen sind im Donbass stationiert.

Im Ukraine-Krieg sollen ukrainische Kriegsgefangene zum Blutspenden gezwungen werden

+++ 20.50 Uhr: Im Ukraine-Krieg geraten sowohl ukrainische als auch russische Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Oft werden diese dann zwischen der Ukraine und Russland ausgetauscht. Ein Vorschlag eines russischen Abgeordneten dürfte nun aber für Entsetzen sorgen. Sergei Leonow schlägt vor, ukrainische Kriegsgefangene zur Blutspende für verletzte russische Soldaten zu zwingen. Wie der Kyiv Independent berichtet, erklärte Leonow sein Vorhaben offenbar am Donnerstag, den 21. April in einem Gespräch mit Journalisten.

Ukraine-Krieg: USA liefert neu entwickelte Drohne

+++ 20.30 Uhr: Die USA haben nach Angaben des Pentagons eine Drohne für das ukrainische Militär entwickelt. „Diese wurde von der Luftwaffe speziell als Reaktion auf die ukrainischen Anforderungen schnell entwickelt“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag. Mehr als 120 der Drohnen mit dem Namen „Phoenix Ghost“ sollen im Rahmen des neuen 800 Millionen schweren Militärhilfepaktes der US-Regierung in die Ukraine geliefert werden. Für die Bedienung der Drohne sei minimales Training notwendig, so Kirby weiter. „Wir werden diese Ausbildungsanforderungen direkt mit den ukrainischen Streitkräften klären.“

In der Ostukraine gehen die russischen Angriffe in aller Härte weiter. © Alex Chan Tsz Yuk/dpa

Die neue Drohne ähnele den sogenannten Switchblade-Drohnen. Die Switchblades sind Mini-Drohnen und starten zunächst ohne Ziel. Sie können dann längere Zeit über dem Boden kreisen, um dort auf ein Ziel zu lauern, um gezielt anzugreifen. Dabei zerstören sie sich dann selbst. Die US-Regierung hatte der Ukraine auch Switchblades zur Verfügung gestellt. Die „Phoenix Ghost“-Drohnen hätten ähnliche Fähigkeiten, seien aber nicht genau gleich, so Kirby.

Der Pentagon-Sprecher machte keine weiteren Angaben zur Produktion der neuen Drohnen. Die Luftwaffe habe sie gemeinsam mit dem Luft- und Raumfahrtunternehmen Aevex Aerospace entwickelt, hieß es lediglich. Wie die neue Drohne zu ihrem Namen kam, konnte ein hoher Pentagon-Vertreter nicht sagen. Sie sei aber ein gutes Beispiel dafür, wie man sich in Echtzeit an die Bedürfnisse der Ukraine anpasse.

Ukraine-Krieg: Gefangenenaustausch mit Russland – 19 Soldaten und Zivilisten frei

+++ 17.50 Uhr: Bei einem Gefangenenaustausch mit Russland sind nach ukrainischen Angaben 19 Soldaten und Zivilisten befreit worden. „Wir konnten 19 Menschen zurückholen, davon zehn Militärangehörige, darunter zwei Offiziere, und neun Zivilisten“, erklärte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk im Onlinedienst Telegram. Zu möglicherweise im Gegenzug freigelassenen Russen machte sie keine Angaben. Aus Moskau kam zunächst keine Bestätigung des Austauschs.

Es sei das fünfte Mal, dass die beiden Kriegsparteien seit Beginn des russischen Angriffs Ende Februar Gefangene ausgetauscht hätten, erklärte Wereschtschuk. Beim vorherigen Mal waren nach Angaben der stellvertretenden Regierungschefin vom Dienstag 66 Ukrainer freigekommen. Dieses Mal seien unter den Befreiten auch Verletzte, erklärte sie nun.

+++ 15.54 Uhr: Der Kampf um die Donbass-Region geht weiter. Laut Informationen des Nachrichtenportals Kiyv Independent sollen russische Truppen eine Gruppe ukrainischer Teenager aus den Oblasten Donezk und Luhansk nach Russland deportiert haben. Die Jugendlichen sollen 14-15 Jahre alt sein. Die Eltern sollen laut des Berichts von russischen Streitkräften getötet worden sein.

Ukraine-Krieg: Brisante Nato-Prognose zu Donbass-Offensive

+++ 14.30 Uhr: Russland soll laut einer vertraulichen Einschätzung der Nato noch vier Wochen brauchen, um die Donbass-Region in der Ukraine zu erobern. Das geht aus einem Bericht hervor, welcher dem Nachrichtenportal Business Insider vorliegt. Konkret heißt es in dem Bericht: „Die russischen Streitkräfte brauchen jedoch möglicherweise mindestens vier Wochen, um ihre territoriale Kontrolle über zwei ukrainische Regionen im Donbass auszuweiten.“ Das würde bedeuten, dass das vermutete Ziel Wladimir Putins, die Region bis zum 09. Mai 2022, dem „Tag des Sieges“, zu kontrollieren, nicht erfüllt werden könnte.

Zerstörte Gebäude im Dorf Moschtschun, nördlich von Kiew. © GENYA SAVILOV/AFP

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste rücken russische Truppen in der Ukraine derzeit von Stützpunkten im Donbass in Richtung Kramatorsk vor. Die ostukrainische Stadt leide unter anhaltenden Raketenangriffen, hieß es am Donnerstag (21.04.2022) in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums. Russland versuche, mit zahlreichen Luftangriffen die ukrainischen Verteidigungssysteme zu zerstören.

Ukraine-Krieg: „Gewaltige Explosionen“ in Charkiw

+++ 13.15 Uhr: Während russische Truppen ihren Vormarsch in der ostukrainischen Donbass-Region weiter fortsetzen (s. Update v. 09.30 Uhr), steht auch die zweitgrößte Stadt der Ukraine schwer unter Beschuss. Es gebe „gewaltige Explosionen“ in Charkiw, sagte Bürgermeister Ihor Terekhov bei einem Fernsehauftritt. Russland würde die Stadt massiv bombardieren. Im Nordosten der Stadt halten sich seinen Angaben zufolge noch rund eine Million Menschen auf. 30 Prozent der Bevölkerung seien evakuiert worden, vor allem Frauen, Kinder und Ältere.

Charkiw steht derzeit massiv unter Beschuss. Die Aufnahme stammt vom 19. April. (Archivfoto) © Felipe Dana/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Russland beschießt mehr als 1000 militärische Ziele

+++ 12.00 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Kleinstadt Kreminna im Osten der Ukraine eingenommen, die zuvor von der ukrainischen Armee in eine Befestigungsanlage verwandelt worden war. Das Militär berichtete außerdem von intensivem Beschuss von Zielen in der Ukraine. Demnach haben Raketenstreitkräfte und Artillerie in der Nacht 1001 militärische Ziele der Ukraine beschossen, darunter Kommandopunkte, Artilleriestellungen und Truppenansammlungen.

+++ 10.45 Uhr: Die russische Militärführung versucht derzeit angeblich, die Bevölkerung in der teilweise von Russland kontrollierten Region Cherson „gewaltsam für den Krieg zu mobilisieren“. Dies teilte der ukrainische Generalstab mit. „Die Menschen werden terrorisiert“, hieß es auf Facebook. Zudem würde Russland darauf abzielen, jedwede humanitäre Hilfe in der Region zu stoppen.

Ukraine-Krieg: Kramatorsk steht unter Raketenbeschuss

+++ 09.30 Uhr: Russische Streitkräfte rücken laut britischen Angaben von ihren Aufmarschgebieten in der ostukrainischen Donbass-Region weiter in Richtung Kramatorsk vor. Die Stadt stehe weiterhin unter Raketenbeschuss, teilte das Verteidigungsministerium in London auf Basis eines Lageberichts des Militärgeheimdienstes mit. Das russische Militär versuche, die ukrainischen Luftabwehrfähigkeiten im Osten des Landes zu zerstören.

Update vom Donnerstag, 21. April, 06.00 Uhr: Russische Truppen stoßen in der Ukraine weiter vor, in der Nacht zum Donnerstag gab es aus mehreren ukrainischen Städten Meldungen über russischen Beschuss. Ob mit den Kämpfen im Osten des Landes jedoch schon die erwartete Großoffensive der Russen begonnen hat, war unklar. Entlang der gesamten Front in den Gebieten Donezk, Luhansk und Charkiw griffen die Russen zwar seit Dienstag an, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, in einem Radio-Interview. Es handele sich aber wahrscheinlich erst um „Probeangriffe“.

Ukraine-Krieg: Russland plant Zwangsrekrutierung in besetzten Gebieten

+++ 15.15 Uhr: Russland plant nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes den Start einer Zwangsmobilisierung in den besetzen Regionen Saporischschja und Kherson. Angeblich plant Russland die Zwangsmobilisierung, um Ukrainer in den Kampf gegen ihr eigenes Land zu schicken.

Der ukrainische Geheimdienst berichtet, es würden unter Vorwand von Referenden und humanitärer Hilfen personenbezogene Daten der Bewohner der besetzten Gebiete erhoben. Am Wahltag würden FSB-Beamte die Stimmzettel mit den erhaltenen Informationen ohne die Zustimmung oder Anwesenheit der Ukrainer selbst ausfüllen.

Ukraine-Krieg: Russland weitet Attacken im Donbass aus

+++ 09.00 Uhr: Mit Angriffen auf Städte quer durch die Ukraine versucht Russland nach Ansicht des britischen Geheimdienstes den Nachschub an Waffen und Truppenverlegungen in den Osten des Landes stören. Gleichzeitig ziehe Moskau an der östlichen Grenze der Ukraine weiter Truppen zusammen, hieß es im Lagebericht des Verteidigungsministeriums in London am Mittwochmorgen. Darin wurden unter anderem die Logistik- und Technikprobleme der russischen Armee angesprochen.

Im Donbass beobachten die britischen Fachleute eine Intensivierung der Kämpfe durch russische Versuche, die ukrainische Verteidigung zu durchbrechen. Die Aktivitäten der russischen Luftwaffe in der Region Kiew bleiben nach Einschätzung der britischen Experten weiterhin gering. Mit einzelnen präzisen Luftschlägen auf wichtige Ziele sei aber im ganzen Land zu rechnen.

Ukraine-Krieg: Kommandeur mit Hilferuf aus Mariupol

+++ 06.30 Uhr: In einem dramatischen Appell hat der ukrainische Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen in der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol um eine Evakuierung in einen Drittstaat gebeten. „Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen“, sagte Serhij Wolyna, Kommandeur der ukrainischen 36. Marineinfanteriebrigade, in einer am frühen Mittwochmorgen auf Facebook veröffentlichten einminütigen Videobotschaft. „Wir appellieren an alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen.“ Wolyna hatte bereits am Dienstag über soziale Netzwerke einen Hilferuf abgesetzt.

Update vom Mittwoch, 20. April, 02.03 Uhr: Gruppierungen der „Volksrepublik“ Luhansk haben eigenen Angaben zufolge eine Kleinstadt im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine eingenommen. Die Stadt Kreminna sei „vollständig“ unter Kontrolle der Einheiten der „Volksrepublik“, teilte die Luhansker „Volksmiliz“ am Dienstagabend auf Telegram mit. Auf einem angehängten Video ist zu sehen, dass auf der Eingangstür der Stadtverwaltung eine russische Fahne hängt.

Ukraine-Krieg: Russland startet Donbass-Offensive – „Hochpräzise Raketen“ im Einsatz

+++ 18.18 Uhr: Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) beurteilt seit Beginn des Ukraine-Krieges regelmäßig die militärische Entwicklung im Ukraine-Konflikt. Es schätzt die Erfolgsaussichten der russischen Streitkräfte bei ihrer Offensive in der Ostukraine verhalten ein. Nach Meinung der Fachleute könne es Russland zwar gelingen, ukrainische Verteidiger zu zermürben und begrenzte Erfolge zu erzielen. Allerdings seien größere Fortschritte angesichts des Zustands der beteiligten russischen Truppen unwahrscheinlich, heißt es in einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ukraine-Krieg: Russland setzt „Hochpräzise Raketen“ im Donbass ein

+++ 14.00 Uhr: Russische Truppen haben laut Angaben der örtlichen Behörden die Kontrolle über die Stadt Kreminna in der Ostukraine übernommen. Die Stadt mit ursprünglich mehr als 18.000 Einwohnern sei von allen Seiten angegriffen worden, sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, der schon zuvor auf die „schwierige Situation“ in der Gegend aufmerksam gemacht hatte (s. Update v. 12.30 Uhr). Die ukrainischen Streitkräfte hätten sich zurückziehen müssen und würden nun neue Stellungen beziehen, um ihren Kampf fortzusetzen. Es sei unmöglich, die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung zu beziffern. Nach offizieller Zählung seien es rund 200, aber tatsächlich seien es viel mehr, sagt Gaidai, ohne zu erklären, über welchen Zeitraum er in diesem Zusammenhang spricht.

Ukraine-Krieg: Schlacht um Donbass hat begonnen

Update vom Dienstag, 19. April, 06.00 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat die russische Armee nach Angaben aus Kiew den erwarteten Großangriff im Osten gestartet. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montagabend in einer Videobotschaft: „Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben.“ Der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, teilte mit: „Donbass: Es hat die zweite Phase des Krieges begonnen, doch sage ich euch, glaubt an die Streitkräfte der Ukraine.“ Auch der Generalstab in Kiew hatte von „Anzeichen“ einer Offensive berichtet. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Ukraine-Krieg: Letzter Widerstand in Mariupol gegen Russland

Erstmeldung vom Montag, 18. April, 21.00 Uhr: Kiew – Über 50 Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs durch Wladimir Putin stellt sich die Hafenstadt Mariupol immer deutlicher als richtungsweisend für den Konflikt heraus. Sowohl für den Verlauf des Kriegs, als auch dessen wirtschaftliche Folgen, hat die Stadt eine enorme Bedeutung. Kämpfer aus der Ukraine in Unterzahl halten die Truppen aus Russland von der gänzlichen Einnahme Mariupols ab.

Ukraine-Krieg: Kämpfer in Mariupol leisten Widerstand gegen Russland

Die Soldaten aus der Ukraine bittet in dem Kampf um Mariupol größere Unterstützung aus Kiew. Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt diese Nachricht an den Westen weiter, indem er schleunigst schwere Waffen fordert. Außerdem machte Selenskyj deutlich, dass er die Verhandlungen mit Wladimir Putin und Russland im Ukraine-Krieg beenden würde, sollten die Menschen in dem eingekesselten Werk sterben.

Mariupol ist für den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs auch wichtig, weil hier tausende Soldaten aus Russland mit schwerer Technik gebunden sind. Sollten sie die Stadt einnehmen, könnten sie die Offensive Russlands in den Norden der Ukraine fortsetzen. Auch für die Entwicklungen nach einem Ende des Kriegs ist die Hafenstadt relevant. Als Produktions- und Exportsort biete Mariupol einen erheblichen Vorteil für die Seite, welche die Stadt letztendlich kontrolliert. Der Separatistenführer aus Donezk kündigte bereits bei einem Auftritt am östlichen Stadtrand an: „Wir sind hier für immer. Russland ist hier für immer.“

Nicht nur in Mariupol läuft der Ukraine-Krieg für Russland nicht so, wie geplant. So ist vor Kurzem das Kriegsschiff „Moskwa“ aus Russland gesunken, wobei die Ukraine angibt, dieses mit Raketen versenkt zu haben. (vbu/cs/tu mit AFP/dpa)