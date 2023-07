Zwischenfall im Golf von Oman: Iran will Öltanker kapern – US-Marine schreitet ein

Teilen

Dieses Bild des US-Verteidigungsministeriums vom 5. Juli 2023 soll ein iranisches Schiff im Golf von Oman zeigen, das Kurs auf einen Öltanker nimmt. © HANDOUT/US DEPARTMENT OF DEFENSE/AFP

Die USA werfen dem Iran erneut die versuchte Festsetzung von Tankern vor. Die Iraner hätten „mehrere Schüsse“ abgegeben.

Dubai – Die US-Marine hat nach eigenen Angaben Versuche des Iran abgewehrt, im Golf von Oman zwei Tanker unter seine Kontrolle zu bringen. In einem Fall habe ein Schiff der iranischen Marine sogar das Feuer auf einen Öltanker eröffnet, erklärte die US-Marine am Mittwoch. Sie veröffentlichte Aufnahmen von den Vorfällen.

Der erste Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Mittwoch um 1 Uhr nachts Ortszeit. Ein iranisches Schiff habe sich in internationalen Gewässern im Golf von Oman dem Tanker „TRF Moss“ genähert, der unter der Flagge der Marshallinseln fährt. Das iranische Schiff habe sich aber beim Eintreffen des US-Zerstörers „USS McFaul“ wieder entfernt. Teheran dementierte den Vorfall, wie der staatliche Rundfunk unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete.

Iran soll feuer auf Öltanker eröffnet haben

Rund drei Stunden später sei ein Notruf des unter der Flagge der Bahamas fahrenden Öltankers „Richmond Voyager“ eingegangen, erklärte die US-Marine weiter. Demnach hatte sich ein anderes iranisches Schiff der „Richmond Voyager“ genähert und den Tanker zum Halten aufgefordert. Die „USS McFaul“ habe daraufhin mit Höchstgeschwindigkeit Kurs auf die „Richmond Voyager“ genommen.

Vor dem Eintreffen des US-Kriegsschiffs hätten die Iraner das Feuer auf den Tanker eröffnet, führte die US-Marine aus. Dabei habe es keine Verletzten oder größere Schäden gegeben. „Mehrere Schüsse haben aber den Tanker nahe des Wohnraums der Besatzung getroffen“, hieß es in der US-Erklärung. Das iranische Schiff habe sich schließlich bei Eintreffen der „USS McFaul“ entfernt.

Der Golf von Oman liegt zwischen dem Oman und dem Iran. Er stellt eine für den Transport von Erdöl sehr wichtige Seeroute dar.

Iran nimmt erneut Öltanker ins Visier

Der Iran hatte in der Region erst im Frühjahr zwei Öltanker innerhalb einer Woche beschlagnahmt. Die maritime Sicherheitsfirma Ambrey erklärte daraufhin, die Beschlagnahme der beiden Schiffe würde der Aufbringung eines griechischen Tankers mit iranischem Öl an Bord durch die USA folgen. In der Vergangenheit hatte der mit massiven US-Sanktionen belegte Iran mit Vergeltungsmaßnahmen auf die Beschlagnahmung iranischer Öllieferungen reagiert.

Die US-Marine erklärte am Mittwoch, seit 2021 habe der Iran fast 20 unter internationaler Fahne fahrende Handelsschiffe „bedrängt, angegriffen oder beschlagnahmt“. Das stelle eine klare Bedrohung für die Sicherheit der regionalen Schifffahrt und für die Weltwirtschaft dar. (afp)