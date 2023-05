Kommunalwahl in Schleswig-Holstein: Nicht alles so gut im Güntherland

Von: Peter Rutkowski

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wählt. © dpa

Kommunalwahl in Schleswig-Holstein: Rechte Gewinne in Nord-Kommunen.

Es kann eigentlich nur eine Erklärung für die Ergebnisse der Kreistagswahl in Schleswig-Holstein vom Wochenende geben: Alle SPD-Getreuen sind längst nach Bremen ausgewandert – siehe das dortige Bürgerschaftsergebnis. Zwischen Husum und Ratzeburg ist nämlich jeder Kreistag tiefschwarz; die Ausnahmen sind das grüne Kiel und Flensburg, das dem Südschleswigschen Wählerverband gehört.

Noch beunruhigender aber muss die Lage für die Sozialdemokratie im Norden sein, blickt sie auf die Kommunalwahlen vom Sonntag: Da ist die SPD mit minus 3,9 Prozentpunkten die große Verliererin. Dass die Linke minus 1,8 verbuchen muss, entspricht dann dem Bundestrend – auch wenn Bundespolitik nicht als Erklärung für lokale Entwicklungen herhalten sollte. Allerdings musste auch die schleswig-holsteinische CDU auf dem flachen Land Federn lassen: 1,3 Prozentpunkte weniger Zuspruch. Was nichts an der unanfechtbaren Popularität des jugendlichen Landesvaters Daniel Günther ändert. Seine Partei lag am Montag beim vorläufigen Kommunalwahlergebnis auf Landesebene mit 33,8 Prozent klar vor der SPD mit 19,4 und auch vor ihrem Juniorpartner in der Kieler Koalition, den Grünen, mit 17,7. Die Arbeit der Grünen im Land (oder in seinen Kommunen) wurde übrigens mit einem Plus von 1,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2018 belohnt. Bundestrend? Fehlanzeige.

Wirklich bedenkenswert ist das Abschneiden der AfD. Sie etabliert sich mit 2,6 Prozentpunkten plus auf Platz vier der Parteienriege mit 8,1 Prozent. Das bestätigt – ähnlich wie bei dem Bremer AfD-„Ersatz“ der „Bürger in Wut“ – das Ende der Idee von nach rechts ausscherenden Protestwahlen: In Deutschland etabliert sich auf allen Ebenen, vom Weiler bis in den Bundestag, eine Rechte, die jene Politikfelder mittels einfacher Wahrheiten okkupiert, in denen demokratische Parteien ratlos erscheinen.