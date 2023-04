Kommt an und tut weh

Von: Sereina Donatsch

Kabarettist Jan Böhmermann bei der Verleihung der Grimme-Preise 2023. © IMAGO/Panama Pictures

Jan Böhmermanns wöchentliche Satireshow „Magazin Royale“ ist vor allem für ein junges Publikum interessant.

Besserwisser. Frauenfeind. Hassverbreiter. Jan Böhmermann erntet, gelinde ausgedrückt, nicht nur Lob. Seit zehn Jahren moderiert der Satiriker die Sendung „Magazin Royale“ und sorgt immer wieder für Aufschrei. Zunächst auf ZDF Neo und seit 2020 freitagabends im ZDF-Hauptprogramm.

Er selbst bezeichnet sich als Hanswurst. Diese Figur des Narren hält er bis heute für aktuell: Die grotesk-komische Figur bringt das Theaterpublikum mit Anspielungen zum Lachen. Der Hanswurst wird aber vertrieben, damit sich die „wahre“ und „schöne Kunst der bürgerlichen Elite“ durchsetzen kann, erklärt Böhmermann in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und umschreibt damit die Rolle, in der er sich sieht.

Tatsache ist, dass seine Late-Night-Satire-Show Millionen von Menschen erreicht. Auf Youtube hat seine Sendung 1,3 Millionen Abonnent:innen und pro Folge im Durchschnitt genauso viele Aufrufe. Er hat auch etliche Grimme-Preise gewonnen. Böhmermann polarisiert aber wie kaum eine andere Medienfigur. Seine couragierte Schmähkritik geht vielen zu weit. Ob „Korruption“ im Bundestag, lückenhafte Polizeiermittlungen gegen Internethass oder die Veröffentlichung der NSU-Akten: Die Bandbreite ist riesig und niemand wird verschont.

Auch der Hohe UN-Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt nicht. Böhmermann wirft dem CSU-Politiker vor, dieser schüre in Bosnien nationalistische Ressentiments. Schmidt änderte das bosnische Wahlgesetz und davon profitierte der umstrittene kroatische Politiker Dragan Covic, mit dem er enge Kontakte pflege. Um zu wirken und etwas zu bewirken, muss Satire wehtun – und das tut sie bei Böhmermann.

Das Satire-Magazin erreicht laut Medienwissenschaftler:innen vor allem jüngere Zuschauer:innen. Es mache sie auf Themen aufmerksam, mit denen sie sich zuvor vielleicht nicht befasst haben. Dem gebürtigen Bremer gelingt es so, ihr Interesse für politische Themen zu wecken. Die Sendung kommt mit ihrem aufklärenden Charakter, der journalistischen Tiefe und Böhmermanns lockerer Art besser an als die klassischen Nachrichtensendungen. Böhmermann soll also ruhig noch weiter nerven. Sereina Donatsch

Magazin Royale: ZDF, freitags 23 Uhr.

www.youtube.com/c/zdfmagazinroyale