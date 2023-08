Kolumbiens trauriges Jubiläum

Von: Klaus Ehringfeld

Nach einem Jahr linker Regierung zeigen sich viele in Kolumbien ernüchtert– und die Rechte jubelt.

Die gute Nachricht kommt gerade recht zum Amtsjubiläum: Am Donnerstag trat der Waffenstillstand mit der linken Guerilla ELN („Nationales Befreiungsheer“) in Kraft. Für 180 Tage hat Kolumbien mal Ruhe. Nach nun einem Jahr endlich ein Erfolg für Präsident Gustavo Petro. Aber niemand weiß, ob das hält. Waffenruhen sind in Kolumbien oft so brüchig wie Glas.

Ansonsten dürfte dem 63-jährigen Staatschef kaum nach Feiern zumute sein. Zu glücklos waren die ersten 365 Tage von Kolumbiens erstem linken Präsidenten. Zu viele Krisen, zu wenige eingelöste Versprechen und just vor einer Woche noch der Geldwäsche-Skandal um seinen ältesten Sohn und ehemaligen Berater Nicolás. Der gestand nun vor der Staatsanwaltschaft, dass er Geld eines Unternehmers aus dem Drogenmilieu 2022 in den Wahlkampf seines Vaters geschleust hat. Eine Zeitbombe, die den Präsidenten sehr in Bedrängnis bringen könnte, auch wenn er die Behauptung zurückwies. „Wenn das wahr wäre, müsste ich noch heute zurücktreten.“

Zu viel zu schnell gewollt

Petro, den auch eine gewisse Hybris und Beratungsresistenz auszeichnet, war mit viel Enthusiasmus und großen Vorsätzen gestartet. Er wollte gleich Frieden mit den Bewaffneten jedweder Couleur schaffen, eine neue Drogen- und Sozialpolitik auflegen. Arbeits-, Gesundheits- und Rentensystem überarbeiten. Und dann auch noch die Wirtschaft auf Öko-Energie umstellen. Er wollte das Land, das seit mehr als einem halben Jahrhundert unter einem Bürgerkrieg leidet, gerechter machen und befrieden. Nun zeigt sich: Das war zu viel auf einmal. Da könnte der große Wurf ausbleiben und selbst die kleinen Fortschritte stocken. Das liegt auch an der Totalopposition im Parlament, wo Petros gegnerische Parteien lieber boykottieren, als Projekte umzusetzen, die das soziale Gefälle des drittbevölkerungsreichsten Landes Lateinamerikas verringern könnten.

Und so herrscht Ernüchterung vor. Petros Umfragewerte sinken dramatisch und die Ultrarechte freut sich jeden Tag mehr. Dieses erste Jahr hätte „weder den versprochenen Wandel gebracht“, bringt es die Publizistin Yolanda Ruiz es auf den Punkt. Aber: „Kolumbien ist nach zwölf Monaten Linksregierung auch nicht untergegangen, wie es die Katastrophenprediger prophezeit hatten. Aber der ersehnte Wandel, zumindest in der versprochenen Dimension, ist auch nicht sichtbar.“

Am bittersten ist das Scheitern von Petros Vorzeigeprojekt „Totaler Frieden“. Er wollte gleichzeitig mit Guerilla, Paramilitärs und organisierter Kriminalität von einem Waffenstillstand überzeugen. Aber Kolumbien ist heute gewalttätiger als noch zu Zeiten der „Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia“ (Farc), mit denen Ende November 2016 ein umfassender Friedensvertrag geschlossen wurde.

Es war zu erwarten, dass der totale Frieden kaum zu erringen ist und es schwierig sein würde, so viele Dialoge mit Akteuren zu führen, die entweder ideologisch verbohrt oder schlicht kriminell sind. Im Land herrscht das Gefühl vor, dass die Unsicherheit in größer geworden ist. Das Thema ist mittlerweile die verletzlichste Flanke der Regierung, auch wenn offizielle Stellen behaupten, die Zahlen würden das Gegenteil beweisen. Aber wenn man die Menschen in den besonders betroffenen Regionen fragt, dann hört man immer wieder: Die Angriffe illegaler Gruppen nehmen zu, die Massaker und die Ermordung sozial Aktiver gehen unvermindert weiter. Der Staat verliert immer mehr Territorium an Rebellengruppen, ehemalige Farc-Angehörige und Drogenbanden. Bei allem, deswegen angebrachten Pessimismus muss man aber konzedieren: Petros Friedensprojekt ist noch nicht gescheitert.

Erfolge im Sozialen

Erfolge erzielte die Regierung an einer Front, wo ihr die meisten Fachleute am wenigsten zugetraut haben. Bei Wirtschaft und Währung kam es nicht dem zu dem vorhergesagten Debakel. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Auslandsinvestitionen steigen. Die Inflation konnte stabilisiert werden, auch wenn sie mit knapp elf Prozent auf sehr hohem Niveau verharrt. Allerdings kosten Petros Sozialprogramme und die Reformen des Bildungswesens und des Gesundheitssektors viel Geld.

Die versprochene Dekarbonisierung der Wirtschaft kommt hingegen nicht recht voran. Zwar wurde die Abholzung gestoppt, aber noch immer wird massiv Kohle abgebaut – und auch nach Deutschland geliefert. Nach wie vor ziehen Öl und Bergbau die meisten Auslandsinvestitionen an. Dabei will Petro die Ölförderung schrittweise zurückfahren. Kürzlich wurden im Departement La Guajira an der Karibikküste Lizenzen für Projekte für Erneuerbare Energien erteilt. Perspektivisch würde von dort die saubere Energie kommen, die den gesamten Strombedarf Kolumbiens decken soll.