Stichwahl in Kolumbien: Ex-Guerillero gegen „kolumbianischen Trump“

Von: Sandra Kathe

Nach dem Sieg des linken Kandidatengespann Petro und Márquez im ersten Wahlgang wählen die Menschen in Kolumbien am Sonntag ihr neues Staatsoberhaupt.

Präsidentschaftswahl: In Kolumbien wird am Sonntag (19. Juni) ein neues Staatsoberhaupt gewählt.

In Kolumbien wird am Sonntag (19. Juni) ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Duell am Sonntag: Nach dem ersten Wahlgang am 29. Mai treten in der Stichwahl die beiden Bestplatzierten gegeneinander an: Der linke Kandidat Gustavo Petro lag im Mai mit 40 Prozent vor dem Rechtspopulisten Rudolfo Hernández.

Nach dem ersten Wahlgang am 29. Mai treten in der Stichwahl die beiden Bestplatzierten gegeneinander an: Der linke Kandidat Gustavo Petro lag im Mai mit 40 Prozent vor dem Rechtspopulisten Rudolfo Hernández. Ausgang ungewiss: In den Umfragen scheint es, als stünde zwischen den beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen bevor.

Bogotá - Kolumbien wählt den Nachfolger von Iván Duque und erlebt womöglich einen politischen Wandel. Denn der im ersten Wahlgang führende Gustavo Petro steht nicht nur deutlich links der letzten Regierungen des Landes, er wäre auch der erste Ex-Guerrillero im Amt. Dass seine Chancen, das Versprechen vom „echten Wandel“ umsetzen, gar nicht schlecht stehen, das zeigte auch das Ergebnis des ersten Wahlgangs ende Mai, bei dem Petro mit rund 40 Prozent die meisten Stimmen holte. Seinen Gegenkandidat, Rechtspopulist Rodolfo Hernández, wählten 28 Prozent.

Nun deutet sich in den Wahlumfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Kandidaten an, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und beide auf ihre Art als Überraschungskandidat galten. Neulinge im politischen Geschäft sind beide nicht: Petro, der nach seinem Einsatz bei der linken Guerilla-Rebellengruppe M-19 Wirtschaftswissenschaften studierte, war in seiner Karriere unter anderem Diplomat in Belgien und Bürgermeister von Bogotá, der reiche Baumunternehmer Hernández ist seit einigen Jahren Bürgermeister der Stadt Bucaramanga im Norden des Landes.

Wenige Tage vor der Stichwahl in Kolumbien ist der Wahlkampf in dem südamerikanischen Land auf dem Höhepunkt. © Juan Barreto/AFP

Kolumbien-Wahl am Sonntag: Wer wird der neue Präsident?

Dass es nach dem großen Vorsprung im ersten Wahlgang am 29. Mai wieder knapp wird, liegt vor allem an der Wahlempfehlung des drittplatzierten rechts-konservativen Präsidentschaftskandidaten Federico Gutiérrez, der die 24 Prozent Wahlberechtigten, die ihm ihre Stimme gegeben hatten, dazu aufrief, nun Hernández zu wählen. Vor allem die jüngere Generation unterstützt jedoch lautstark Petro, auch wegen dessen Vizekandidatin Francia Márquez, einer 40-jährigen schwarzen Frau, die als Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin politisch aktiv wurde.

Petro hat als Kandidat versprochen, den Einfluss des Staates auf die Wirtschaft zu stärken und Gewinne aus dem Rohstoffabbau gerechter zu verteilen. Sein Wahlprogramm wendet sich gegen die traditionelle Elite des Landes. Außerdem will er die Armut bekämpfen und sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Er verspricht eine Zeitenwende für das Land, das seit vielen Jahren mit Armut, Gewalt und Drogenkartellen zu kämpfen hat.

Bezeichnung des Landes Republik Kolumbien Hauptstadt Bogotá Gründung 1810 (Erklärung der Unabhängigkeit von Spanien) Nachbarländer Panama, Venezuela, Brasilien, Peru, Ecuador Einwohner 50,9 Millionen Wahlberechtigte 38,2 Millionen

Stichwahl um Präsidentenamt in Kolumbien: Petro gegen Hernández

Hernández auf der anderen Seite verkörpert die traditionelle Elite Kolumbiens wie kaum ein anderer und kokettiert mit dem oft naheliegenden Vergleich mit dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Der 77-jährige millionenschwere Bauunternehmer Hernández wettert wie Trump gegen eine Elite, der er nach anderen Kriterien selbst angehört, und machte bereits mit etlichen Skandalen von sich reden. So ohrfeigte er 2018 in seiner Funktion als Bürgermeister einen Stadtrat, weil der den Sohn von Hernández der Korruption beschuldigt hatte. Vor einigen Jahren machte er mit der Aussage Schlagzeilen, er bewundere den „deutschen Denker Adolf Hitler“ und erklärte dann er hätte den Nazi-Diktator mit Physik-Genie Albert Einstein verwechselt.

Sein wichtigstes Thema: der Kampf gegen Korruption der herrschenden politischen und wirtschaftlichen Elite Kolumbiens. Seine genauen Pläne für eine Präsidentschaft bleiben jedoch vage, außerdem läuft aktuell selbst ein Korruptionsverfahren gegen ihn, weil er als Bürgermeister ein mit einem seiner Söhne verbundenes Unternehmen begünstigt haben soll. Ideen für eigene politische Entscheidungen reichen bei Hernández von der Schließung der kolumbianischen Botschaften im Ausland, um Studienkredite zu tilgen, bis zum Recht für alle Kolumbianer, mindestens einmal im Leben ans Meer zu fahren. Als erste Amtshandlung kündigte er an, die Beziehungen zum Nachbarland Venezuela wieder aufnehmen, gleichzeitig droht er jedoch damit, hunderttausende Migranten abzuschieben.

Kolumbien wählt einen neuen Präsidenten: Links gegen rechtpopulistisch

Wie in vielen anderen Ländern der Welt trifft der Zeitpunkt der Wahl in Kolumbien auf ein tiefgespaltenes Land, in dem viele Menschen beide Gegner so leidenschaftlich unterstützen wie ihnen der jeweils andere widerstrebt. Petros Gegner warnen, er würde Kolumbien in eine „sozialistische Diktatur wie Venezuela“ verwandeln, Hernández verachten vor allem viele junge Menschen für sein politisches Auftreten sowie frauenfeindliche und sexistische Beleidigungen, die zum Erkennungszeichen für seinen Wahlkampf wurden. (ska mit AFP/dpa)