Kokain im Weißen Haus – halb Amerika verdächtigt Hunter Biden

Von: Daniel Dillmann

Das Weiße Haus wird nach dem Fund eines weißen Pulvers evakuiert. Eine Analyse ergibt angeblich Kokain. Wie die Droge dort hinkam, darüber wird wild spekuliert.

Washington DC - Große Aufregung in den USA: Über das Wochenende musste das Weiße Haus, Regierungssitz und Residenz von US-Präsident Joe Biden, evakuiert werden. Der Secret Service hatte ein weißes Pulver sichergestellt. Doch statt Anthrax oder ähnliches war man auf die Droge Kokain gestoßen, wie ein Test ergab. Das berichtete zunächst die Washington Post und bezog sich auf eine Stellungnahme von Anthony Guglielmi, Sprecher des Secret Service – der Behörde, die für die Sicherheit des US-Präsidenten und hoher Regierungsvertreter verantwortlich ist.

Laut Guglielmi waren US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill Biden zu dem Zeitpunkt, als die weiße Substanz sichergestellt worden war, nicht im Weißen Haus anwesend. In welchem Teil des großen Anwesens das Kokain gefunden wurde, darüber machte der Secret Service keine Angaben. Laut unbestätigten Angaben des Boulevardmagazins New York Post soll es sich bei der Bibliothek im Ostflügel des Hauses um den ursprünglichen Fundort gehandelt haben.

US-Präsident Joe Biden mit seiner Familie am 4. Juli im Weißen Haus. Mit dabei auch Hunter Biden (4.v.l.) © TASOS KATOPODIS/AFP

Kokain im Weißen Haus gefunden - alle Augen auf Hunter Biden

Die Familie Biden wiederum hatte das Wochenende und den 4. Juli, Nationalfeiertag der USA, in Camp David verbracht, ein Rückzugsort für US-Präsidenten im US-Bundesstaat Maryland. Anwesend soll dabei auch Hunter Biden gewesen sein, Sohn Joe Bidens aus erster Ehe und Protagonist zahlreicher Skandale und Kontroversen – unter anderem wegen einer jahrelangen, recht öffentlich ausgelebten Drogenabhängigkeit. Neben Crack soll Hunter Biden vor allem dem Kokain verfallen gewesen sein.

Die Historie des Skandal-Sohns von Joe Biden und dem aktuellen Fund von Kokain im Weißen Haus sorgte in den USA für zahlreiche Spekulationen, vor allem aus dem Kreis der Konservativen. Für Kommentatoren auf Fox News und dem noch radikaleren Newsmax war schnell klar, wer die Droge in die heiligen Hallen des Weißen Hauses gebracht hatte. Hunter Biden könne keinen Tag durchstehen, „ohne eine Linie von der Büste Teddy Rosevelts zu schnupfen“, hieß es dort. Andere Moderatoren waren sich absolut sicher, die Droge könne nur in der Präsidentenresidenz gefunden worden sein und sei mit absoluter Sicherheit dort von Hunter vergessen worden. Prominente Republikaner wie Marjorie Taylor Greene nutzten die Gelegenheit selbstverständlich auch, um Häme über den Präsidenten und seine Familie zu schütten.

Bidens kehren nach Kokain-Fund wieder ins Weiße Haus zurück

Die Bidens kehrten am Dienstagabend zurück ins Weiße Haus. Dort betrachtete die ganze Familie gemeinsam mit Sohn Hunter Biden und Tochter Ashley Biden ein Feuerwerk zu Nationalfeiertag. Den Kokain-Fund kommentierten bislang weder der Präsident noch andere Regierungsmitglieder. „Willkommen in Ihrem Haus, dem Weißen Haus. Wir sind nur zur Miete hier“, sagte Joe Biden stattdessen zu anwesenden Familienmitgliedern von US-Soldat:innen, die ihren Dienst im Ausland ableisten. (Daniel Dillmann)