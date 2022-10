Klimawandel und Dürre: „Müssen aus fossilen Brennstoffe aussteigen“

Von: Joachim Wille

Die Sonnenblumen nahe Sarrod können nur noch ihre Köpfe hängen lassen. Der Wassermangel traf auch Ungarn heftig. © Imago

Dürreperioden in den Sommermonaten sind auf der Nordhalbkugel mindestens 20 Mal wahrscheinlicher geworden, zeigt ein internationales Forschungsteam. Grund ist die Klimakrise.

Frankfurt/Main – Trockene Felder, Waldbrände, Flüsse mit Niedrigwasser: Der vergangene Sommer war ungewöhnlich trocken – nicht nur in Europa, sondern fast auf der ganzen Nordhälfte der Erdkugel. Ein internationales Forschungsteam hat nun ermittelt, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von Dürreperioden hier um mindestens das 20-Fache erhöht hat. Dies bedrohe die Nahrungsmittel-Produktion und erhöhe den Druck auf die Lebensmittelpreise, warnen die Fachleute.

Der Sommer 2022 war einer der heißesten, die bisher in Europa aufgezeichnet wurden. Im August meldete die Europäische Dürrebeobachtungsstelle, auf fast einem Fünftel der Fläche der EU sei die Trockenheit alarmierend, und sogar für knapp die Hälfte gab sie eine Dürrewarnung heraus. Am stärksten betroffen waren danach ganz Spanien, Teile Portugals, Südfrankreich, Mittelitalien, ein großes Gebiet, das die Slowakei, Ungarn und Rumänien umfasst, sowie Süddeutschland. EU-weit gab es die schlimmsten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen.

Klimakrise: Selbst China gibt Dürrewarnung aus

Doch auch in großen Teilen Nordamerikas und Chinas war der Sommer extrem. Es kam zu heftigen Hitzewellen, die Wasserknappheit, Waldbrände, Ernteausfälle und Probleme in der Stromversorgung auslösten. In den USA herrschte auf mehr als der Hälfte der Fläche große Trockenheit, China gab seine erste nationale Dürrewarnung heraus.

In der Studie analysierte ein Team der „World Weather Attribution Group“ Wetterdaten der gesamten Nordhemisphäre mit Ausnahme der Tropen und Werte zur Bodenfeuchtigkeit in den Monaten Juni, Juli und August. Die Fachleute verglichen diese Situation in Computersimulationen mit dem Klima, wie es in vorindustrieller Zeit herrschte, also ohne erhöhte Treibhausgas-Konzentration. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die mittlere globale Temperatur um etwa 1,2 Grad Celsius erhöht.

Das Team betrachtete den Feuchtigkeitsgehalt der Böden in zwei Schichten, in den obersten sieben Zentimetern sowie in den obersten 100 Zentimetern. Die „Wurzelzone“ bis in einen Meter Tiefe ist für die Pflanzen besonders wichtig, da die Wurzeln hier das Wasser entnehmen. Eine Trockenheit in diesem Bereich wird auch als landwirtschaftliche Dürre oder „Bodenfeuchte-Dürre“ bezeichnet, wenn ein Niederschlagsdefizit in Verbindung mit hohen Verdunstungswerten, ausgelöst durch Hitze, auftritt.

Der Klimawandel erhöht die Dürre um mindestens das 20-Fache

Das Ergebnis: Der Klimawandel hat auf der Nordhalbkugel insgesamt die Wahrscheinlichkeit einer Dürre an der Oberfläche um mindestens das Fünffache und die einer Dürre bis in tiefere Schichten um mindestens das 20-Fache erhöht. Anders gesagt: Hätte der Mensch den Planeten nicht erwärmt, wäre die landwirtschaftliche Dürre höchstens einmal in 400 Jahren zu erwarten gewesen. Im heutigen Klima muss man bereits einmal in 20 Jahren damit rechnen.

Das Team betrachtete auch jene Zone in Europa, die besonders stark von Trockenheit betroffen war, was dort zu erheblichen Ernteverlusten führte. Sie erstreckt sich vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer sowie vom Mittelmeer bis zum Baltikum. Auch hier gilt demzufolge, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit einer landwirtschaftlichen Dürre erhöht hat, allerdings schwächer, nämlich um das Drei- bis Vierfache. Die Fachleute betonten aber, dies bedeute nicht, dass der Klimawandel Europa weniger beeinflusst habe als andere Regionen auf der Nordhalbkugel. Die Ergebnisse ließen sich aufgrund der unterschiedlichen Größe der Regionen nicht direkt vergleichen.

Klimawandel führt zu geringeren Ernten

Die Gruppe erläuterte, es sei schwierig, den exakten Beitrag des Klimawandels zur landwirtschaftlichen Dürre zu quantifizieren. Anders als Temperatur oder Niederschlag, die direkt gemessen werden können, müsse die Bodenfeuchtigkeit geschätzt werden. Wegen dieser Ungenauigkeit habe man den Einfluss des Klimawandels in der Studie konservativ bewertet. „Der tatsächliche Einfluss der menschlichen Aktivitäten ist wahrscheinlich höher“, so das Forschungsteam, das aus 21 Wissenschaftler:innen unter anderem aus der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, den USA und Neuseeland besteht.

Eine der Autor:innen der Studie, Professorin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich, kommentierte, der Sommer 2022 habe gezeigt, wie der vom Menschen verursachte Klimawandel die Risiken von landwirtschaftlichen Dürren in dicht besiedelten Regionen der Nordhalbkugel erhöht. „Wir müssen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe aussteigen, wenn wir die Klimabedingungen stabilisieren und eine weitere Verschlimmerung dieser Dürreereignisse vermeiden wollen.“

Co-Autorin Friederike Otto, die am Imperial College London forscht, betonte die Folgen für die Nahrungsmittelsicherheit. Die Dürren hätten in Europa zu geringeren Ernten geführt. „Dies war besonders besorgniserregend, da es auf eine durch den Klimawandel ausgelöste Hitzewelle in Südasien folgte, die ebenfalls Ernten zerstörte und zu einer Zeit geschah, als die weltweiten Lebensmittelpreise aufgrund des Krieges in der Ukraine bereits extrem hoch waren.“

Tiefere Bodenschichten noch immer zu trocken

Die oberen Bodenschichten haben sich in vielen Regionen Europas im September wieder von der Trockenheit erholt. In Deutschland zum Beispiel war der Monat sehr regenreich, er brachte laut dem Deutschen Wetterdienst rund 60 Prozent mehr Niederschläge als normal. Fast überall sieht es wieder grün aus. Rasenflächen und Sträucher zum Beispiel erholen sich, wenn es ein, zwei Wochen regnet.

Tiefere Bodenschichten allerdings sind in vielen Regionen auch jetzt noch viel zu trocken, wie der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig zeigt. Besonders in einem Streifen von Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg verzeichnet er für den „Gesamtboden“ bis 1,80 Meter Tiefe immer noch viele Regionen mit „extremer“ und „außergewöhnlicher“ Trockenheit. Der bisherige Regen nach dem Trockensommer habe nicht für eine „Auflösung der Gesamtbodendürre“ ausgereicht, sagte UFZ-Forscher Andreas Marx. Es fehlten vielfach deutlich mehr als 100 Liter Wasser pro Quadratmeter. Um die Situation zu normalisieren, würden „überdurchschnittliche Niederschläge in einem Zeitraum bis zu einem halben Jahr“ benötigt. (Joachim Wille)