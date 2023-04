Stadtplanung in der Klimakrise: Verbände fordern konkrete Ziele

Von: Jörg Staude

Eine Begrünung an der Fassade trägt dazu bei, dass sich Gebäude im Sommer nicht so stark aufheizen. © dpa

Nach Jahren der Vorbereitung steht der Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz des Bundes. Umweltverbände vermissen konkrete Ziele.

Berlin – Ein sich veränderndes Klima erfordert eine andere Stadtplanung. Es ist fast zwei Jahre her, dass die damalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze in diesem Punkt Handlungsbedarf ankündigte. Deutschland brauche mehr Bäume in den Städten, mehr Grün auf den Dächern, mehr Raum für die Flüsse und vieles mehr. Und es müsse schnell gehen. Deswegen müsse die Bundesregierung einen verlässlichen finanziellen und rechtlichen Rahmen für eine wirksame Anpassung an ein sich veränderndes Klima schaffen, forderte Schulze.

Damals, im Juli 2021, stellte Schulze die Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes vor. Diese besagt: Bei einem starken Klimawandel könnte Deutschland zu einem Hotspot von Wetterextremen wie Hitze, Dürre und extremen Niederschlägen werden. Von einem „starken Klimawandel“ spricht man, wenn die mittlere Temperatur in Deutschland um drei Grad steigt. Davon waren zwei Grad schon im vergangenen Jahr erreicht. Deutschland droht somit ein starker Klimawandel.

Zwei Jahre ließ der Entwurf für das Klimaanpassungsgesetz auf sich warten

Dennoch ließ der von Ex-Ministerin Schulze angekündigte rechtliche Rahmen zwei Jahre auf sich warten. Erst jetzt, Anfang April 2023, legte das Umweltministerium, inzwischen unter der Leitung von Ministerin Steffi Lemke, den Entwurf für ein Bundes-Klimaanpassungsgesetz vor.

Dieser Entwurf verlangt vom Bund, eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit „messbaren Zielen“ aufzustellen, und zwar bis zum 30. September 2025. Das wäre allerdings kurz vor der nächsten Bundestagswahl oder gar mitten im Wahlkampf. Landet die Anpassungsstrategie dann nicht im politischen Papierkorb des Regierungswechsels?

Die Befürchtung hegt das Umweltministerium nicht. Der 30. September 2025 sei das gesetzliche Enddatum, sagt ein Sprecher auf Anfrage. „Mit diesem Datum nehmen wir uns selbst in die Pflicht, die Strategie auch wirklich in dieser Legislaturperiode abzuschließen.“ Tatsächlich erwarte das Ministerium, dass die Klimaanpassungsstrategie schon im Laufe des Jahres 2024 per Kabinettsbeschluss verabschiedet werden kann.

Die Strategie, wie Gemeinden auf den Klimawandel reagieren sollen, muss fortlaufend fortgeschrieben werden

Zudem schreibe der Gesetzentwurf vor, dass die Anpassungsstrategie alle vier Jahre zu überarbeiten sei. „Solange das Klimaanpassungsgesetz gilt, werden künftige Bundesregierungen also verpflichtet sein, die Klimaanpassungsstrategie umzusetzen und fortzuschreiben.“

Auch Sascha Müller-Kraenner stört der späte Termin nicht so sehr. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht davon aus, dass – unabhängig von der Zusammensetzung der nächsten Regierung – über Legislaturperioden hinaus ein Interesse an einem strategischen Rahmen zur Klimaanpassung besteht. Müller-Kraenner lobt am Gesetzentwurf die vorgesehene Verpflichtung für die Bundesländer, eigene Anpassungsstrategien und Maßnahmenpakete vorzuliegen, sowie das geplante Monitoringprogramm. Zeigt das Monitoring, dass die Anpassungsziele verfehlt werden könnten, verlangt der Gesetzentwurf, dass das zuständige Ministerium innerhalb eines Jahres ergänzende Maßnahmen vorlegt, um die Ziele zu erreichen. Das lehnt sich an eine ähnliche Regelung im Klimaschutzgesetz an.

Klimaanpassung ist Sache der Bundesländer

Verkompliziert wird alles durch das föderale System. Ähnlich wie Naturschutz ist Klimaanpassung derzeit weitgehend Ländersache. Zudem verfügt eine Reihe von Bundesländern schon seit Jahren über eigene Klimaanpassungsgesetze, der Bund hinkt in diesem Punkt hinterher.

Entsprechend bedient sich der Bundes-Entwurf auch beim Vorzeigeland Nordrhein-Westfalen und übernimmt das dort geltende Berücksichtigungsgebot. Dieses besagt, dass Projektträger beim Planen und Entscheiden die Klimaanpassung zu berücksichtigen haben, und zwar fachübergreifend und integriert. Dabei seien bereits eingetretene wie auch künftig zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen.

Der Gesetzentwurf sieht auch ein sogenanntes Verschlechterungsverbot vor: Träger öffentlicher Aufgaben dürfen die Vulnerabilität – also Verletzlichkeit – von Grundstücken, Bauwerken und regionalen Gebieten durch negative Folgen des Klimawandels nur insofern erhöhen, als dies unvermeidlich ist.

Was „unvermeidlich“ bedeutet, darüber gehen die Positionen bei vielen Projekten weit auseinander. Ist der Ausbau eines Parkplatzes unvermeidlich oder kann der entfallen? Ist das Bauverbot in Überflutungsgebieten unvermeidlich oder durch besseres Talsperren-Management zu umgehen? Das Verschlechterungsverbot habe nicht zum Ziel, bestimmte Infrastrukturprojekte zu verhindern, schon gar nicht, wenn es keine zumutbaren Alternativen gibt, betont das Umweltministerium.

Rechtlich bindend sei das alles nicht wirklich, räumt Umweltschützer Müller-Kraenner ein. Er hätte die Regeln zu vulnerablen Bereichen gern konkreter. Für ihn gehören in so ein Gesetz quantitative und verbindliche Ziele etwa zur Flächenentsiegelung, zur Stadtbegrünung und zum urbanen Wassermanagement. „Das wird in Zeiten, in denen die Versiegelung für Wohnungsbau und Verkehrsflächen eher zunimmt, eine harte Auseinandersetzung“, sagt er.

Verbände wollen, dass Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Gesetz definiert wird

Der Erfolg der Anpassungsstrategie entscheidet sich für ihn auch in der Frage, ob zusätzliche Finanzmittel für Kommunen zur Verfügung stehen, um die aus der Anpassungsstrategie folgenden Maßnahmen umzusetzen. Das Grundgesetz verbietet dem Bund allerdings, kommunale Aufgaben wie die Klimaanpassung direkt zu finanzieren. Erlaubt ist derzeit höchstens, Modellprojekte zu unterstützen.

Um das Hindernis aus dem Weg zu räumen, hat das Umweltbundesamt (UBA) in einem Positionspapier schon im Jahr 2021 vorgeschlagen, eine neue Gemeinschaftsaufgabe „Anpassung an den Klimawandel“ zu schaffen. Der Artikel 91a des Grundgesetzes, in dem auch Agrarstruktur und Küstenschutz als Gemeinschaftsaufgabe geregelt sind, solle dazu um die Klimaanpassung erweitert werden. Dann könne der Bund eine umfassende kommunale Klimavorsorge direkt unterstützen, erläutert die Behörde.

In den Koalitionsvertrag der Ampel schaffte es die Klimaanpassung als neue Gemeinschaftsaufgabe nicht. Da einigten sich Grüne, SPD und FDP nur darauf, eine gemeinsame Finanzierung von Bund und Ländern zur Klimavorsorge und Klimaanpassung zu verankern und mit genügend Mitteln auszustatten.

Auf 55 Milliarden Euro schätzen die Länder den Finanzbedarf für die Klimaanpassung insgesamt

Gespräche über die Anpassung der Klimafinanzen laufen gerade zwischen Bund und Ländern, wie zu hören ist. Die Länderumweltminister:innen veranschlagen den Finanzbedarf der Länder und Kommunen für Klimaanpassung, Naturschutz und natürlichen Klimaschutz auf insgesamt 55 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030, gaben sie bei ihrer jüngsten Konferenz im Herbst 2022 zu Protokoll.

Angesichts der Summe verwundert es nicht, dass die Länderminister:innen die neue Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz für eine gute Sache halten. Auch für Sascha Müller-Kraenner wäre, was die Finanzierung angeht, eine neue grundgesetzliche Aufgabe namens Klimaanpassung ein großer Wurf. Da würden ihm Ministerin Lemke und ihre Vorgängerin wohl nicht widersprechen.