Klimaprotest in Frankreich: Blockieren fürs Sanieren

Von: Carolin Küter

Teilen

„Dernière Rénovation“ fordert – hier in Paris – mehr Geld vom Staat für die energetische Sanierung von Gebäuden. Ein solcher sozialer Schwerpunkt bei Klimaprotesten sei neu, sagt die Expertin Sylvie Ollitrault. © AFP

Die Gruppe „Dernière Rénovation“ stört Großereignisse und behindert den Verkehr. Anders als die deutsche „Letzte Generation“ hat sie einen spezifischen Fokus: die Gebäudesanierung. Von Carolin Küter

Freitagmorgen in Lyon: Auf der Stadtautobahn drängeln sich die Autos im Berufsverkehr. Noch. Denn neun junge Menschen, die auf einer Zufahrtsstraße stehen, wollen für eine Störung sorgen. Sie ziehen sich orangefarbene Warnwesten über. „Dernière Rénovation“, zu Deutsch „letzte Renovierung“, steht jetzt auf ihren Rücken, daneben ein Logo, das ein Haus mit einer Flamme im Inneren zeigt. Ein paradoxes Symbol, denn wenn es kalt wird in Frankreich, wird Wärme für Millionen Menschen zum unerschwinglichen Luxus. Laut Umweltministerium ist fast ein Fünftel der Wohnungen im Land sehr schlecht isoliert; 14 Prozent der Französinnen und Franzosen geben an, in ihrem Zuhause zu frieren.

Für die meist jungen Aktivist:innen von „Dernière Rénovation“ ein Grund, zu drastischen Mitteln zu greifen. Ähnlich wie die Protestierenden in anderen Ländern wollen sie die Regierung mittels zivilen Ungehorsams dazu bewegen, die Klimapolitik zu verschärfen. Sie haben dabei aber eine ganz spezifische Forderung: Sie wollen, dass die Regierung ausreichend Mittel bereitstellt, damit Eigentümer:innen schlecht isolierte Häuser energieeffizient sanieren können. Denn unter einem kalten Zuhause leiden nicht nur die Bewohner:innen, sondern es wird auch viel Energie verschwendet.

Für ihre Ziele stören die Aktivist:innen seit Monaten Fußballspiele und Opernaufführungen, versuchen, sich an Regierungsgebäude zu ketten oder blockieren den Verkehr. In Lyon organisiert „Dernière Rénovation“ seit November Protestaktionen. Zehn Aktivist:innen gehören laut Angaben der Gruppe zum festen Kern, etwa 100 engagieren sich ab und zu. Regelmäßige Proteste gibt es zudem noch in Paris und Toulouse. In anderen Städten seien Gruppen im Aufbau, so eine Sprecherin des Netzwerks.

Sie begeben sich an den Rand der Fahrbahn und lassen erst ein paar Lastwagen vorbeiziehen

Die 22-jährige Sophie (Anmerkung der Redaktion: Die genannten Aktivistinnen wollten ihre Nachnamen zu ihrem Schutz nicht preisgeben) ist heute in Lyon zum ersten Mal mit dabei. Sie sei aufgeregt, sagt sie, und sich gleichzeitig sicher, dass sie das Richtige tue. „Ich habe schon so viel versucht: Klimamärsche, wählen gehen, Petitionen. Aber das bringt alles nichts. Ziviler Ungehorsam ist die letzte Möglichkeit, die wir haben, um die Dinge zu ändern“, sagt die Kunststudentin.

Gemeinsam mit den anderen Aktivist:innen begibt sie sich an den Rand der Fahrbahn. Sie lassen ein paar Lastwagen vorbeiziehen, zwei Mitglieder der Gruppe halten dann die folgenden Autos per Handzeichen dazu an, langsamer zu fahren. Von Gehupe begleitet stellen sich die sieben weiteren Protestierenden hinter ihnen auf. Motorräder fahren an der Seite vorbei. Als die Reihe dicht ist, setzt sich die Gruppe gemeinsam nieder. Der Eingang zu einem hinter ihnen liegenden Tunnel ist damit blockiert. Das Hupen wird lauter. Nur ein paar Sekunden später springen mehrere Männer aus ihren Autos, beschimpfen die Aktivist:innen und versuchen, diese wegzutragen. Die Protestierenden zeigen keine Reaktion, lassen sich wie nasse Säcke an den Fahrbahnrand ziehen – und krabbeln wieder zurück.

Blockadeaktionen von „Dernière Rénovation“ in Toulouse ... © AFP

Sie habe keine Angst, sagt die 25-jährige Liza (Name geändert), die das Geschehen im Schneidersitz fast regungslos an sich vorbeiziehen lässt. „Wir sind solidarisch. Wir wissen, warum wir hier sind und warum wir das machen.“ Etwa zehn Minuten dauert die Blockade, bis ein Trupp von etwa 15 Polizist:innen auftaucht und die sechs Männer und drei Frauen deutlich geübter als die Autofahrer an die Böschung schleift. Minuten später fließt der Verkehr wieder. Die Aktivist:innen werden abgeführt.

Fünf Stunden habe die anschließende Untersuchungshaft gedauert, berichtet Liza später. Welche juristischen Folgen ihr drohen, weiß die Studentin der Agrarwissenschaft noch nicht. Im schlimmsten Fall könnte es sogar eine Haftstrafe sein, aber diese werden bei zivilem Ungehorsam selten verhängt. Es gibt bereits Prozesse gegen „Dernière Rénovation“. In einem Fall müssen sich Aktivist:innen verantworten, die die Tour de France gestört haben. In einem weiteren Verfahren sprach ein Pariser Richter zwei junge Männer zwar schuldig, den Verkehr behindert zu haben, sah aber von einer Bestrafung ab.

... und Lyon, wo einige zum ersten Mal dabei sind. © Carolin Küter

Liza sagt, sie würde für ihre Forderungen auch eine Haft in Kauf nehmen. Denn die Regierung tue immer noch so, als sei der Klimawandel kein Problem. Tatsächlich hängt Frankreich hinterher – obwohl Präsident Emmanuel Macron das Thema immer wieder auf die Agenda setzt: So wurden die neuen europäischen Klimaziele während der französischen EU-Ratspräsidentschaft vorangetrieben. Um die für 2030 angesetzte Marke von 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 zu erreichen, müsse das Land seine Anstrengungen jedoch verdoppeln, mahnte der Hohe Klimarat, ein Gremium von Fachleuten, das die Klimapolitik der französischen Regierung bewertet.

Macron antwortete darauf in einem Twitter-Video und versprach, in den kommenden acht Jahren in allen Bereichen noch einmal doppelt so viel CO2 einzusparen. Die entsprechenden Gesetze sollen bis zum Sommer ausgearbeitet werden. Bereits zuvor hatte Macron den Druck auf seine Regierung erhöht: Als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste, die 2018 nach einer geplanten Benzinsteuererhöhung begannen, konnten 150 Französinnen und Franzosen in einer Bürgerbefragung Vorschläge für eine sozial verträgliche Klimapolitik erarbeiten.

In Deutschland werde sehr viel mehr über Energiequellen diskutiert, sagt die Expertin

Laut einer Analyse des Radiosenders „France Info“ verwässerte die Regierung jedoch den Großteil der beschlossenen Schritte. Auch mit seiner letzten Neujahrsansprache erweckte Macron bei vielen den Eindruck, die Klimakrise nicht ernst zu nehmen. Mit Blick auf den extremen Hitzesommer 2022 fragte er: „Wer hätte die Klimakrise mit ihren spektakulären Auswirkungen in unserem Land vorhersehen können?“ und erntete Spott und Häme auch von renommierten Klimaforscher:innen.

Warum aber haben die französischen Aktivist:innen die Gebäuderenovierung zu ihrer Hauptforderung erkoren? Schließlich werden die meisten CO2-Emissionen in Frankreich laut Hohem Klimarat durch den Verkehr produziert (30 Prozent). Der Gebäudesektor liegt mit 18 Prozent erst an vierter Stelle. Für Hélène Sibileau vom „Buildings Performance Institut Europe“, einer europäischen Denkfabrik, die den Energieverbrauch von Gebäuden untersucht, ist die Antwort klar: In Frankreich spielten soziale Gesichtspunkte stets eine große Rolle.

So verlaufe die politische Diskussion ganz anders als in Deutschland: In der Bundesrepublik werde sehr viel mehr über Energiequellen diskutiert, während in Frankreich das Thema Renovierung auch wegen des sozialen Aspekts wichtig sei. 2013 hat bereits die Regierung unter Präsident François Hollande ehrgeizige Ziele zur Gebäudesanierung ausgegeben, 500 000 Häuser sollten es pro Jahr werden. Macron setzte im Programm für seine Wiederwahl 2022 noch einen drauf und versprach die Mittel für 700 000 Sanierungen pro Jahr.

Ärmere Menschen schrecken bislang oft davor zurück, Bauarbeiten in Angriff zu nehmen

Die Regierung wird an ihren hohen Zielen gemessen – die sie nicht erfüllt. So bemängelt der Hohe Klimarat, dass sich die staatlichen Hilfen für Haus- und Wohnungsbesitzer:innen zu sehr im Klein-Klein verlören. Eigentümer:innen würden zum Beispiel ihre Heizung austauschen oder das Dach isolieren – und dann jahrelang nichts. Sinnvoller wäre eine umfassende Renovierung auf einen Schlag.

Soziale Organisationen kritisieren, dass Haus- oder Wohnungsbesitzer:innen zu viel selbst zahlen müssten und besser beraten werden sollten. Ärmere Eigentümer:innen schreckten deswegen oft davor zurück, Bauarbeiten in Angriff zu nehmen, seien aber am häufigsten darauf angewiesen. Denn in den in Frankreich „Energiesiebe“ genannten, besonders schlecht isolierten Gebäuden wohnen meist Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Forderung nach einer umfassenden Gebäudesanierung hat also einen sozialen Schwerpunkt, den es so bei Klimaprotesten bisher nicht gegeben habe, sagt Sylvie Ollitrault, Expertin für Umweltbewegungen am nationalen Forschungszentrum CNRS.

Jede fünfte Wohnung in Frankreich ist sehr schlecht isoliert. © AFP

Zudem kämpfe „Dernière Rénovation“ gegen ein allgegenwärtiges, drängendes Problem, so Ollitrault. „Nach dem Hitzesommer und der Energiekrise versteht jeder Durchschnittsbürger, was der Klimawandel ist.“ Trotzdem sei die Bewegung weit davon entfernt, ein Massenphänomen zu werden. Im Gegenteil, ihre Methoden sorgten auch für viel Ärger und Unverständnis. Ganz so hitzig wie in Deutschland wird die Diskussion über Verkehrsblockaden in Frankreich zwar nicht geführt, doch der Ausdruck „Öko-Terrorismus“ fiel auch dort schon.

Ollitrault hält das für unangemessen – erst recht, weil das Land in der jüngsten Vergangenheit tatsächliche schwere Terroranschläge erlebt habe. „Wer diesen Ausdruck benutzt, will stigmatisieren und Angst machen“, so die Politologin. Nach Ollitrauts Auffassung sehen sich die Demonstrierenden als Warnende. Dass ihr Protest spalte, sei ihnen bewusst: „Sie hoffen, dass die Menschen schockiert und aufgerüttelt werden.“ Denn ohne einen tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft könne der Klimawandel ohnehin nicht bekämpft werden, so die Logik – Konflikte seien damit unausweichlich.

Für die Gruppe selbst sind ihre Aktionen „pure Verzweiflung“, erklärt eine Sprecherin. „Wir wissen einfach nicht, was wir sonst noch tun sollen.“ Das politische Echo ist verhalten: Die linken Parteien erreichten zwar, dass das Parlament im Haushalt für 2023 zwölf Milliarden Euro zusätzlich für die Gebäuderenovierung bewilligte – die Regierung legte jedoch ihr Veto ein.

Dieser Text erscheint parallel auf der Online-Plattform „Deine Korrespondentin“. Er wird hier als Teil einer Kooperation mit der Frankfurter Rundschau veröffentlicht.