Klimapolitik: Gesetze statt Fantasien

Parallel zu moderat steigenden CO2-Preisen brauchen wir gesetzliche Standards. Das geplante Gesetz für Heizungen ist für die Kommunalpolitik ein Segen, weil die Städte sonst ihre Klimaziele nicht einhalten könnten. Denn von allein findet der Wandel nicht statt. Impulse sind notwendig.

Der Begriff „Technologieoffenheit“ ist in seiner Verwendung durch die FDP zu einer „Wird-schon-alles-gut“-Formel verkommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann wird es viele schöne Dinge geben, die unsere Probleme lösen. Im Kern heißt das: Macht euch nicht verrückt wegen der Klimahitze. Wir, also Leute mit viel Geld, können uns doch Klimaanlagen leisten!

Ein Beispiel: Die viel beschworenen E-Fuels werden auch nur für Leute mit richtig viel Knete infrage kommen und durch den irren Strombedarf die Kosten für alle anderen erhöhen. Ja, die vermeintlich Liberalen setzten auch auf Emissionshandel. Das ist im Kern ein kluges Instrument. Nur führt es auch dazu, dass Preise für Strom, Sprit und Heizen steigen. Das möchte die FDP auch nicht wirklich, weshalb sich Finanzminister Christian Lindner für den Tankrabatt eingesetzt hat.

