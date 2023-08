Klimaleugnung: Angriffe mit System

Von: David Zauner

Ein Demonstrant in München protestiert gegen die vermeintliche „Klima-Abzocke“ der Ampel-Regierung. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Ihre Argumente sind wissenschaftlich widerlegt, aber sie gewinnen an Einfluss: Eine Studie analysiert, wie Klimaleugnerinnen und -leugner Misstrauen säen und Forschende diskreditieren.

Häufig wird verfehlte Klimapolitik mit gesellschaftlicher Trägheit oder anderen, beinahe fatalistisch anmutenden Argumenten erklärt. Doch den Schaden, den gezielte Desinformationskampagnen anrichten, dürfen nicht unterschätzt werden. Nicht nur eine schlechtere allgemeine Klimabildung ist das Resultat, sondern auch eine geringere Zustimmung für Klimaschutz. Vor zwei Jahren zeigte eine Forschungsgruppe, dass der Rufmord an Klimaforscher:innen und Entscheider:innen die häufigste Fehlinformationsstrategie war, der sich Leugner:innen bedienten.

Daran anschließend haben nun der US-Kommunikationswissenschaftler Sergei Samoilenko und der australische Verhaltensforscher John Cook sogenannte Ad-hominem-Argumente in einer kürzlich erschienenen Studie genauer unter die Lupe genommen. Die Untersuchung ist im Fachjournal Climate Policy erschienen. Argumentum ad hominem („Argument zum Menschen hin“) bezeichnet ein Scheinargument, das nicht auf den Inhalt eines Arguments eingeht, sondern auf die persönlichen Umstände der Person, die das Argument vorbringt. Ziel dieses Vorgehens ist in der Regel, das Gegenüber zu diskreditieren.

Die Autoren untersuchten Veröffentlichungen von 55 Leugner:innen-Blogs und 15 konservativen Thinktanks zwischen 2008 und 2020. Dabei analysierten sie 553 Abschnitte, die persönliche Angriffe auf Klimawissenschaftler:innen beinhalteten. Am häufigsten richtete sich der Angriff auf die angebliche Voreingenommenheit von Klimaforscher:innen. Beispiele, die Samoilenko und Cook in ihrer Studie aufführen, werfen Wissenschaftler:innen etwa vor, finanziell von ihrer „Angstmacherei“ zu verdienen. Während sich der Vorwurf der Voreingenommenheit vor allem darum dreht, dass Forscher:innen eigentlich einen anderen Grund haben, weshalb sie sich über den Klimawandel informieren, fokussiert sich der zweithäufigste Vorwurf auf die Moral: Wegen des schlechten Charakters oder unethischen Verhaltens einer Person könne ihr grundsätzlich nicht vertraut werden.

Sie sind gut organisiert und international vernetzt

Beide Vorwürfe sind laut Studie eng mit wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit verbunden. Fachliche Kompetenz lässt sich leichter mit inhaltlichen Argumenten belegen als die eigene Neutralität. „Ad-hominem-Angriffe sind für Leugner hilfreich, weil sie den Dialog von einer kritischen Diskussion (mit bestimmten Regeln für die Debatte) zu einem Verhandlungsdialog (mit anderen Regeln) machen, in dem die beschuldigte Partei sich selbst verteidigen und die öffentliche Meinung für sich gewinnen muss“, schreiben die Forscher.

Ad-hominem-Argumente verfolgen grundsätzlich den Zweck, die gesellschaftliche Debatte weg von der inhaltlichen Ebene zu bewegen. Obwohl die Studie ausschließlich englischsprachige Veröffentlichungen untersuchte, existieren ähnliche Strategien überall auf der Welt, auch in Deutschland. Nachdem der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber sich für Konsumeinschränkung ausgesprochen hatte, wurde er von der CDU-Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig als „Ökofaschist“ bezeichnet. Auch Schellnhubers ehemaliger Mitarbeiter Stefan Rahmstorf, ein Ozeanograf, sieht sich immer wieder persönlichen Angriffen ausgesetzt.

In einem älteren Kommentar in der Tageszeitung Die Welt wurde Rahmstorf als „Agitator“ bezeichnet und der Klimawandel als Glaubensfrage dargestellt. Und bei EIKE hieß es in einem Beitrag: „Bekannte Klimaforscher der Alarmistenzunft wie Rahmstorf und Lesch sind hauptsächlich gute Politiker und Mediendarsteller.“

In den USA werden 164 Organisationen zu diesem Netzwerk gezählt, mit Verbindungen nach beispielsweise Europa, wo wiederrum eigene engverflochtene Netzwerke existieren. EIKE pflegt Beziehungen zur AfD, aber auch zum Wirtschaftsrat der CDU, zu Mitgliedern der Werteunion und der FDP. Die Finanzierung von EIKE bleibt allerdings im Dunkeln. Gleiches gilt für andere europäische, klimawandelleugnerische Denkfabriken wie Austrian Economics Center oder Independent Committee on Geoethics.

Klimapolitik wird zum ideologischen Grabenkampf

Im EU-Parlament lässt sich beobachten, wie rechte Parteien – der französische Front National, die italienische Lega Nord, die österreichische FPÖ, die AfD und weitere – sich verbünden, mit dem Ziel, jedes Klimaschutz-Gesetz zu blockieren.

Erst seit Kurzem beschäftigt sich die Wissenschaft vermehrt mit den Strategien der Klimawandelleugnung und es gibt noch viel zu erforschen. Wie effektiv sind welche Argumente? Wie stark ist ihr Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung? Was sind die wirksamsten Kommunikationsstrategien, um derartigen Desinformationskampagnen zu begegnen?

Das Ziel dieser Netzwerke ist es, den gesellschaftlichen Diskurs von einer inhaltlichen auf eine ideologische Ebene zu zerren. Denn je ideologischer der Diskurs geführt wird, desto unwichtiger wird die Frage, was wahr ist, und desto wichtiger die Frage, wer ich bin. Es ist die Aufgabe von Wissenschaft, Politik und Medien, den Diskurs nicht zu einem rein ideologischen Grabenkampf verkommen zu lassen.

