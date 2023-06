Klimakrise: „Aufgeben ist keine Option“

Ayshka Najib am Mittwoch in Bonn.

Die Beobachterin einer ökologischen NGO aus Dubai Ayshka Najib kämpft gegen die Klimakrise und Geschlechterungerechtigkeit – ein Porträt.

Vielleicht bin ich sehr optimistisch“, sagt Ayshka Najib und lacht. „Aber junge Menschen haben ein Talent dafür, optimistisch zu sein. Die 20-Jährige ist als Beobachterin der NGO „Care about Climate“ auf die UN-Zwischenkonferenz nach Bonn gekommen, um sich für die Belange von jungen Menschen und Frauen einzusetzen.

Sie sitzt auf einer Bank im Foyer des World Conference Center in Bonn. Wo gerade die Klima-Verhandler:innen diskutieren, tagte einst der deutsche Bundestag. Eben hat Ayshka Najib eine Veranstaltung, ein sogenanntes „Side Event“ moderiert. Dort trugen mehrere Frauen aus Nordafrika und dem Nahen Osten ihre Forderungen zu Klimagerechtigkeit aus feministischer Sicht vor. Die Stimmung ist kämpferisch und fröhlich. „Frauen werden oft nur als Opfer der Klimakrise gesehen. Sie haben aber die Fähigkeiten und die Beharrlichkeit zu kämpfen“, sagt etwa eine Aktivistin aus Ägypten.

Bereits in der Schule für den Klimawandel interessiert

„Menschen, die schon länger dabei sind, werden langsam müde. Wir sagen: Gebt noch nicht auf, denn Aufgeben ist keine Option. Radikale Hoffnung zu praktizieren ist der einzige Weg nach vorne“, sagt Ayshka Najib nach der Veranstaltung.

Sie erzählt, dass sie sich bereits in der Schule für den Klimawandel interessierte und gemeinsam mit anderen eine Ökologie-AG in ihrer Schule gründete. Sie habe früh verstanden dass die Klimakrise schlimme Auswirkungen hat. „Aber ich habe nicht verstanden, dass es jetzt passiert, und dass es mich betrifft.“ So richtig verstanden habe sie das erst während eines Besuchs ihrer Großmutter in Indien, von wo ihre Familie stammt. Dort, in Südindien, war das Haus ihrer Großmutter von einer schlimmen Überschwemmung betroffen.

„Wir mussten unser Haus verlassen und Zuflucht suchen. Es war ganz furchtbar. Nachts, wenn ich schlafen ging, hatte ich Angst, meine Augen zu schließen, weil ich dachte: Was ist, wenn ich unter Wasser bin, wenn ich meine Augen öffne?“, erzählt Najib.

Von dem Moment an fühlte sie sich selbst betroffen und beschloss, gegen die Klimakrise zu kämpfen. Ein Thema, was sie besonders interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Klima und Gender-Gerechtigkeit. Inspiriert wurde sie von der Chipko-Bewegung. Zwischen 1973 und 1980 kämpften vor allem Frauen im Norden Indiens gegen die Abholzung von Wäldern, indem sie Bäume umklammerten. „So haben Frauen ihren Wald, ihr Land und ihre Lebensgrundlage geschützt. Das hat mich wirklich dazu inspiriert, mich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen“, sagt Najib.

Zu Person und Thema Ayshka Najib (20) kommt aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Aktivistin beschäftigt sich vor allem mit Klima und Gender und engagiert sich bei „Fridays for Future“ der „Mapa“-Länder, der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Menschen und Gebiete. Die UN-Zwischenkonferenz in Bonn läuft bereits seit über einer Woche und geht an diesem Donnerstag zu Ende. Am Sitz des UN-Klimasekretariats wird jedes Jahr die große Klimakonferenz im Herbst vorbereitet. Die COP28 findet in diesem Jahr im Herbst in Dubai statt. Dort soll erstmals offiziell Bilanz gezogen werden, wie es um die Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens von 2015 steht – also, ob die 195 Unterzeichnerstaaten genug für den Klimaschutz tun und inwieweit nachzubessern ist. Vorbereitungen für diesen „Global Stocktake“ laufen derzeit in Bonn. Blockiert wurde die Konferenz allerdings durch einen Agenda-Streit: Bis weit in die zweite Woche hatten sich die Staaten noch nicht auf eine offizielle Tagesordnung einigen können. Während sich einige Entwicklungsländer einen Punkt zur Klima-finanzierung wünschen, sehen andere aus dieser Gruppe sowie die Industrieländer das Thema bereits in den vorhandenen Punkten vertreten. Weitere Themen in Bonn sind Verhandlungen über ein globales Ziel zur Anpassung an den Klimawandel mit konkreten Konsequenzen; außerdem geht es darum, den geplanten Fonds für „Schäden und Verluste“ handlungsfähig zu machen, der Ländern bei Klimawandel-Katastrophen helfen soll. fme

Von der COP28, die im Herbst in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai stattfindet, erwartet sie sich viel: Einerseits hofft sie, dass junge Menschen endlich besser vertreten werden. Es gibt in diesem Jahr die sogenannten 100 Jugend-Delegierten. „Unter den 100 Delegierten befinden sich auch 10 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit denen ich eng zusammenarbeite. Es ist wichtig, dass wir einen richtigen Sitz am Verhandlungstisch haben. Wir müssen Teil der Verhandlungen sein, nicht als Beobachter, nicht als Nebenschauplatz, sondern als Hauptereignis, als Mittelpunkt“, fordert Najib. „Raum ohne Macht hat nur eine Alibi-Funktion.“ Inhaltlich erwartet sie sich von der Konferenz in Dubai ein Statement zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

Während es der Ausstieg aus der Kohle schon in das Abschluss-Statement einer Klimakonferenz geschafft hat, ist das für Gas und Öl noch nicht passiert. „Ich bin dafür, fossile Rohstoffe nicht nur herunterzufahren sondern auszusteigen“, sagt Najib.

Der designierte COP-Präsident, der Ölkonzern-Chef Ahmed Al Jaber, sprach unlängst beim Petersberger Klimadialog in Berlin nur von einem „Ausstieg aus fossilen Emissionen“. Damit wäre Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas weiter möglich, solange das mit CO2-Abtrennung und -Speicherung gekoppelt wird. In Bonn schwächte er seine Formulierungen zwar wieder ein bisschen ab – dennoch bleiben Zweifel, wie ambitioniert die Präsidentschaft das Ziel verfolgen wird.

Auf die möglichen Interessenskonflikte der Präsidentschaft ihres Landes angesprochen, reagiert sie zurückhaltend: „Verschiedene Gruppen, etwa die Jugendvertretung und die Vertretung der Umweltverbände innerhalb des UN-Klimaprozesses haben sich für mehr Transparenz ausgesprochen, um mit den Interessenskonflikten umzugehen, die es gegeben hat und potentiell weiter geben wird.“ Sie weist darauf hin, dass es Interessenskonflikte auf Klimakonferenzen auch während der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens gegeben hat.

Dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate, deren Reichtum durch das Öl kommt, sich umstellen können, hält sie für machbar. Immerhin spürten die Menschen auch auf der arabischen Halbinsel den Klimawandel schon an der eigenen Haut: „Der Mittlere Osten und Nordafrika sind die am wenigsten klimaresilienten Regionen der Welt“, sagt sie. „Die Menschen sind sich bewusst, dass wir Jahr für Jahr rekordverdächtige Hitzewellen erleben, in einer Region herrscht Wasserknappheit, in einer anderen Überschwemmungen. Viele Menschen werden aufgrund von Hitzewellen krank.“

„Es stimmt, dass die Arbeitsplätze vieler Menschen von der Ölindustrie abhängen. Deshalb ist es wichtig, dass wir einen Rahmen für einen gerechten Übergang schaffen, der schnell, inklusiv und feministisch ist.“ Dann muss Ayshka Najib schnell weg – weiter die Verhandlungen beobachten.