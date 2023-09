Klimapolitik der Ampelregierung „ungenügend“ - Auch Kritik an Grünen

Von: Baha Kirlidokme

Wirtschaftsminister Habeck lenkt sich vom Ampel-Stress ab. © dpa

Laut Fachleuten reichen die Maßnahmen der Bundesregierung nicht aus, um die eigenen Klimaziele zu erreichen. Zumindest eine Verbesserung ist erkennbar.

Berlin - Es scheint, als habe die Bundesregierung ihr eigenes Klimaschutzziel für 2030 aufgegeben, heißt es im aktualisierten Länderbericht des Climate Action Trackers. Selbst, wenn Deutschland sein Klimaschutzprogramm zu 100 Prozent durchsetzen würde, würde es nicht reichen. Die Bilanz: „ungenügend“.

Deutschland hat sich als Ziel gesetzt, klimaschädliche Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent zu reduzieren, verglichen mit dem Jahr 1990.

Auch Pariser Klima-Abkommen ist gefährdet

Nicht nur die eigenen Ziele wird Deutschland voraussichtlich verfehlen. Laut Bericht leistet Deutschland gemessen an seinen eigenen Emissionen keinen „fairen Beitrag“ zur Erhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Die internationale Gemeinschaft hatte sich im Pariser Weltklimaabkommen darauf geeinigt, die weltweite Erderwärmung unter 1,5-Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu halten.

Der Climate Action Tracker ist ein Analyse-Werkzeug des NewClimate Institute und von Climate Analytics. Es bewertet regelmäßig die Klimapolitik von mehr als 40 Staaten, die bis zu 85 Prozent der globalen Emissionen produzieren und in denen 70 Prozent der Erdbevölkerung leben.

Die Ampel-Koalition macht beim Klima konkrete Fehler

Der Bericht stützt seine Berechnungen auf dem aktuellen Projektionsbericht des Umweltbundesamtes sowie den vor Kurzem erschienenen Bericht des Expertenrates für Klimafragen. Die Mitglieder des Rates kamen zu einer ähnlichen Einschätzung.

Kritisiert werden unter anderem die vom Bundeskabinett vorgelegte Reform des Klimaschutzgesetzes. Geht es nach dem Entwurf, soll die Einhaltung der Klimaziele nicht mehr rückwirkend nach verschiedenen Sektoren wie Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft kontrolliert werden. Stattdessen sollen die Kontrollen mehrjährig und sektorenübergreifend geschehen.

Die deutsche Verkehrspolitik wird ebenfalls als unzureichend bezeichnet. Es fehle ein Plan zur Verkehrswende, der schlüssig ist. So würden E-Fuel-Technologien gefördert, die als nachgewiesen ineffizient und nicht zwingend grün gelten. Vor allem die FDP hatte sich hier stark gemacht. Außerdem würde statt dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs lieber 144 neue Autobahnprojekte priorisiert.

Auch die Bevölkerung ist mit Klima-Politik der Ampel unzufrieden

Laut jüngster Forsa-Umfrage für RTL und ntv meint eine Mehrheit der Menschen in Deutschland, dass die Bundesregierung nicht genug für den Klimaschutz tue. So sind nur 23 Prozent der Befragten der Meinung, die Ampelregierung tue genug für den Klimaschutz. 51 Prozent sagen, sie mache zu wenig.

Auch die soziale Verträglichkeit und die Verträglichkeit für den Wettbewerb auf dem Markt wurden abgefragt. 76 Prozent der Befragten sind der Meinung, die Ampelregierung nehme bei ihren Klimaplänen zu wenig Rücksicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Menschen in Deutschland. 60 Prozent glauben, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdeten. In Ostdeutschland sind es 73 Prozent.

Gekoppelt wird die Politik der Grünen auch an den Aufstieg der AfD. So geben 59 Prozent der Befragten an, dass die Grünen aus ihrer Sicht mitverantwortlich dafür seien, dass die AfD in Umfragen so stark ist. In Ostdeutschland sind es 75 Prozent.

Robert Habeck selbst schneidet ebenfalls schlecht ab. Nur elf Prozent der Befragten sind der Meinung, dass er das Amt des Bundeswirtschaftsministers besser ausfüllt, als sie es vor seinem Amtsantritt erwartet hätten. 48 Prozent meinen, Habeck fülle sein Amt schlechter aus als erwartet.

Es ist nicht alles schlecht bei der Klimapolitik der Ampel

Immerhin: Deutschland hat sich seit dem vergangenen Climate Action Tracker von „hoch ungenügend“ auf „ungenügend“ verbessert. Im Bericht werden positive Entwicklungen erwähnt. So hätte die Bundesregierung systematisch Hindernisse im Ausbau erneuerbarer Energien abgebaut. So sei sie bei der Solarenergie auf dem Weg, ihre eigenen Ausbauziele zu erreichen, im Gegensatz zur Windenergie. Das 49-Euro-Ticket wird zudem als ein mögliches Beispiel gelten, wie sich der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln verbessern lässt.