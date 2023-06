Kleiner Parteitag in Berlin: Wie geht die CDU mit der AfD um? Schäuble warnt vor „Verbalradikalismus“

Von: Marcus Giebel

Wohin steuert die CDU? Parteichef Friedrich Merz (r.) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst müssen Antworten liefern. © IMAGO / Fotostand

Die CDU bittet in Berlin zum Kleinen Parteitag. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wird sich dabei wohl vieles um die AfD drehen.

Berlin – An diesem Freitag soll geklärt werden, wie die CDU ihren weiteren politischen Kurs abstecken wird. Ab 13 Uhr kommen die Führungsfiguren der Partei in Berlin zu einem Kleinen Parteitag zusammen. Rund 160 Delegierte sind zu dem sogenannten Bundesausschuss geladen.

Mit Spannung wird erwartet, wie die CDU-Spitze um Parteichef Friedrich Merz mit der AfD umgeht, die sich laut Umfragen bundesweit zur dritten oder sogar zweiten Kraft aufzuschwingen scheint. Dabei stand ursprünglich im Fokus, sich nach dem Debakel bei der Bundestagswahl 2021 neu aufzustellen und in diesem Zusammenhang Themen wie die Unterstützung für Familien und eine höhere Tarifbindung in Unternehmen anzugehen.

CDU und der Umgang mit der AfD: Merz und Schäuble distanzieren sich

Merz hatte erst beim Evangelischen Kirchentag erneut eine „Zusammenarbeit mit solchen Leuten“ kategorisch ausgeschlossen. Auch ein CDU-Bundesparteitagsbeschluss untersagt den Christdemokraten sowohl eine Zusammenarbeit mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften AfD sowie der Linken. Dennoch soll es in Sachsen-Anhalt zuletzt politische Gespräche zwischen CDU- und AfD-Abgeordneten gegeben haben, was die Christdemokraten dementieren.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst schrieb in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die CDU solle „auch in Zukunft der Stabilitätsanker der Mitte sein“. So hätten Helmut Kohl und Angela Merkel die Partei während ihrer jeweiligen Kanzlerschaft geführt. „Die CDU ist stark, wenn sie Gegensätze versöhnt, Spaltung überwindet und Ausgleich schafft“, schrieb Wüst weiter.

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnte seine Partei im Tagesspiegel: „Wir können nicht mit einer Partei gemeinsame Sache machen, die keine Grenze zieht zu Faschismus und Rechtsextremismus. Deshalb dürfen wir als Union auch nicht in einen Wettbewerb des Verbalradikalismus eintreten.“ Damit nahm der 80-Jährige auch die kleine bayerische Schwester CSU mit ins Boot, deren Parteichef Markus Söder grundsätzlich gerne verbale Spitzen verteilt. (mg mit dpa)