Kita-Förderung mit Pferdefuß

Von: Pitt von Bebenburg

Luftnummer? Lisa Paus (mit Ballon) in der Kita „Kinderschirm“ in Jena. © dpa

Bund gibt jährlich zwei Milliarden Euro – doch das Geld darf nur noch bedingt für Beitragsfreiheit eingesetzt werden

Auch in den kommenden beiden Jahren unterstützt der Bund die Länder bei der Finanzierung der Kita-Betreuung. Wie schon seit 2019 mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ sollen mit dem „Kita-Qualitätsgesetz“ pro Jahr knapp zwei Milliarden Euro an die Bundesländer fließen. Am Mittwoch beschloss das Kabinett die Vorlage von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne).

Das neue Paragrafenwerk bringt eine entscheidende Änderung. Während manche Länder das Geld bisher zum erheblichen Teil einsetzten, um Kitas für die Eltern kostenfrei zu machen, ist das künftig nur begrenzt möglich. Paus will erreichen, dass die Länder in die Qualität der Betreuung investieren. Sie sollen daher vorrangig mehr Personal finanzieren, Fachkräfte sichern, die sprachliche Bildung fördern oder Programme zu Gesundheit, Ernährung und Bewegung

Das Gesetz sieht vor, dass mindestens die Hälfte der Bundeszuschüsse für solche Zwecke ausgegeben werden muss. Am härtesten trifft diese Regelung Mecklenburg-Vorpommern. Es verwendet als einziges Land bisher das komplette Geld des Bundes in Höhe von 106 Millionen Euro dafür, Eltern von Beiträgen freizustellen. Falls das Land nicht in der Lage ist, das fehlende Geld aufzubringen, müssen die Eltern mit einer erheblichen Belastung rechnen. Ähnlich geht es einer Reihe anderer Bundesländer, wenngleich sie nur einen Teil ihrer Bundeszuschüsse in Beitragsfreiheit investieren.

Für Hessen besteht dieses Problem nicht. Das Land hatte das Bundesgeld von 413 Millionen Euro ausschließlich eingesetzt, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern und Kita-Leitungen mehr Freiraum zu verschaffen.

Allerdings versperrt das neue Gesetz den Ländern auch die Möglichkeit, das Geld vom Bund einzusetzen, um zusätzliche Jahrgänge von Gebühren freizustellen. „Neue Maßnahmen der Länder für Beitragsentlastungen der Eltern können nicht über das Kita-Qualitätsgesetz finanziert werden“, teilte das Familienministerium dazu mit. Dies betrifft auch Hessen, wo für die Betreuung der kleineren Kinder vielerorts noch Beiträge verlangt werden.

Ministerin Paus sagte in Berlin, das Kita-Qualitätsgesetz bedeute „einen großen Schritt für mehr Qualität in Kindertagesbetreuung in ganz Deutschland“. Die Bundesregierung gehe aber noch weiter. „Unser Ziel sind bis zum Ende der Legislaturperiode bundesweite Standards, damit die Qualität überall im Land gleichermaßen hoch ist.“

Landespolitiker:innen der Linken formulierten Bedenken. Mehr als die Hälfte der Bundesländer stünden „vor allem bei der Finanzierung der Beitragsfreiheit der Kindergärten und Kindertageseinrichtungen vor einem nicht auszugleichenden finanziellen Fiasko“, formulierten die Linken-Vorsitzenden von Berlin, Bremen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Das bedeute „jährlich zusätzlich einen vierstelligen Betrag für Familien“.

Zudem stößt auf Kritik, dass der Bund ein Programm zur Sprachförderung in den Kitas auslaufen lässt, für das in diesem Jahr knapp 250 Millionen Euro vorgesehen sind. Diese Kräfte müssten nun ebenfalls aus dem Kita-Qualitätsgesetz bezahlt werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband betonte, Qualitätsverbesserungen seien ohne ausreichende Fachkräfte nicht möglich, daher müsse der Fokus auf diesem Bereich liegen. Der Fachkräftemangel führe schon jetzt „immer häufiger dazu, dass neu gebaute Einrichtungen ihren Betrieb nicht aufnehmen können, Betreuungszeiten eingeschränkt und Teilhabequoten nicht verbessert werden“.

Aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) reicht die Zusicherung des Bundes für die Jahre 2023 und 2024 nicht aus. Es sei „eine langfristige Sicherung der Bundeszuschüsse notwendig, um Ländern, Kommunen und letztendlich auch Trägern vor Ort Planungssicherheit für dauerhafte qualitative Verbesserungen, die zum Beispiel mit Personalkosten verbunden sind, zu ermöglichen“, kommentierte die GEW die Regierungsvorlage.