Kindesmissbrauch bei den Zeugen Jehovas: Kommission ruft zur Aufklärung auf

Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs bei den Zeugen Jehovas sind weltweit bekannt. Aufgeklärt wurden sie bisher nicht. Sozialpsychologe Heiner Keupp über die derzeitigen Bemühungen, das zu ändern

Herr Keupp, Ende vergangenen Jahres stand die Kommission im Austausch mit der Leitung der Zeugen Jehovas zum Thema sexueller Missbrauch. Was kam dabei heraus?

Vorweg: Es ist klar, dass wir zum Beispiel mit Vertretern der katholischen oder evangelischen Kirche inzwischen ganz anders umgehen können. Dort können wir offen und kritisch Dinge besprechen. Die dürfen auch in den Medien vorkommen. Die Zeugen Jehovas wollten hingegen nicht, dass ihr Bild in der Öffentlichkeit in ein kritisches Licht gerückt wird. Das können wir ihnen aber nicht ersparen. Wir haben die Leitung gebeten, uns zu sagen, wie sie als religiöse Gemeinschaft mit Fällen sexuellen Missbrauchs, die in den eigenen Reihen auftreten können, umgehen. Dann haben wir ihnen erklärt, dass wir nach Anhörungen und Gesprächen mit Aussteigern der Zeugen Jehovas beschlossen hatten, diesen Schwerpunkt weiterverfolgen. Denn es geht womöglich um eine nicht unerhebliche Größenordnung. Wobei wir das nicht genau wissen, weil die Zeugen Jehovas bisher keine Zahlen veröffentlicht haben, wie viele Meldungen von Menschen bei ihnen eingegangen sind, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Wie viele Vorgänge der Aufarbeitung haben stattgefunden? Gibt es Meldungen, die aus der Gemeinschaft heraus an die Staatsanwaltschaft und strafrechtliche Behörden gegangen sind? Dazu gibt es keine Aussagen.

Welche konkreten Rückschlüsse auf den Umgang der Zeugen Jehovas mit sexuellem Missbrauch konnten Sie ziehen?

Sie haben ausdrücklich betont, dass das Thema ernst genommen wird. Sie haben auch auf ihre Regeln für die Leitungsorgane in den Gemeinden verwiesen, wie die damit umzugehen haben, wenn etwas gemeldet wird. Das war aber oft eingebunden in eine religiöse Sprache – letztendlich sei es dann die Aufgabe von Jehova, Dinge so zu regeln, wie es notwendig ist. Aber in der Debatte geht es immer wieder um die sogenannte Zwei-Zeugen-Regel. Die besagt, dass wenn ein Kind oder Jugendlicher eine Meldung abgibt, diese im Rahmen eines internen Verfahrens von einem Zeugen bestätigt werden muss. Und zwar vor dem Ältestenrat, einem Gremium, dem ausschließlich Männer angehören. Das ist absurd. Wie soll ein Kind Zeugen benennen, wenn der Täter sexuellen Missbrauch nicht selbst zugibt? Es gibt in aller Regel bei Missbrauch keine Zeugen. Mittlerweile behaupten die Zeugen Jehovas, die Regel würde in dem internen Verfahren nur im Verhältnis zum Täter oder zur Täterin, nicht aber im Umgang mit den Betroffenen angewendet. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.

Liegen Ihnen Aussagen vor, die auf eine aktuelle Anwendung der Zwei-Zeugen-Regel schließen lassen?

Ob die Regel noch angewendet wird, kann ich nicht sicher sagen, weil ich es nicht weiß. Betroffene und Aussteiger, mit denen wir gesprochen haben, sind oftmals Menschen, die Missbrauch vor 20 Jahren erlebt haben. Immer wieder melden sich Menschen höheren Alters bei uns. Irgendwann können sie ihre Geschichte nicht mehr wegpacken und wollen darüber reden. Mit manchen reden wir über die 70er, 80er und 90er Jahre – damals galt die Zwei-Zeugen-Regel auf jeden Fall. Ob sie jetzt konsequent nicht mehr angewendet wird, ist ein Streitpunkt. Das weiß von außen niemand. Außer vielleicht, es meldet sich nun jemand auf unseren Aufruf.

Was würde es denn Ihrer Meinung nach für Konsequenzen innerhalb der Zeugen Jehovas haben, wenn denn jemand des sexuellen Missbrauchs überführt würde? Mehr als einen Ausschluss?

Der oder die Betreffende würden ihre Ämter in der Gemeinschaft verlieren. Ob sie auf Dauer ausgeschlossen werden, weiß ich nicht. Ich kenne keine festgelegte Regelung. Ich glaube aber, dass die Personen innerhalb der Gemeinschaft nicht mehr die Anerkennung haben würden, wie zuvor.

Hintergrund

Am Donnerstag hat die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs einen Aufruf gestartet: Sie hat Betroffene sowie Zeitzeug:innen sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend in der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas ermutigt, sich bei der Kommission zu melden. Dies könne anonym und vertraulich geschehen.

Die Kommission beruft sich darauf, dass Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs bei den Zeugen Jehovas weltweit bekannt sind und auch ihnen Fälle gemeldet wurden. „Die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hat bislang keine unabhängige Aufarbeitung gestartet. Darum muss davon ausgegangen werden, dass diese Berichte heute immer noch relevant sind“, kritisiert die Kommission. Weiter heißt es in einer Mitteilung, dass es laut Schilderungen Betroffener in der Vergangenheit „spezifische Bedingungen im Umgang mit sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ gegeben habe, die die Aufklärung und Aufarbeitung erschwert hätten.

Seit Jahren wird regelmäßig Kritik an der Glaubensgemeinschaft laut. Grund ist die sogenannte Zwei-Zeugen-Regel. „Innerhalb der Organisation werden Disziplinarverfahren unter anderem aufgrund von Straftaten durchgeführt“, heißt es zwar von der Kommission, doch die Regel besagt sinngemäß, dass, wenn die beschuldigte Person nicht gesteht, die Version des Opfers von mindestens einer weiteren Person bezeugt werden müsse. Im Fall des sexuellen Missbrauchs liegt das Problem auf der Hand, da die Taten in der Regel im Verborgenen geschehen. In der Folge „seien die Ältesten, also Männer, die die Gemeinden der Zeugen Jehovas leiten, angewiesen worden, die Angelegenheit in Jehovas Hände zu geben. Das habe bedeutet, dass oft nichts getan worden sei“, so die Kommission. Ob und in welchem Umfang die Regel noch angewendet wird, ist umstritten.

2016 wurde die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ins Leben gerufen. Sie besteht aus sieben Mitgliedern und untersucht sämtliche Formen sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR seit 1949. Aufgaben sind unter anderem Bedingungen aufzudecken, die sexuelle Gewalt ermöglicht haben und herauszufinden, warum Aufarbeitung in der Vergangenheit verhindert wurde. Ferner soll sie aufzeigen, was sich politisch ändern muss, um Kinder und Jugendliche besser vor Missbrauch zu schützen.

Für die Zeugen Jehovas ist nach eigener Aussage der Schutz von Kindern von größter Bedeutung und Wichtigkeit. Auf Anfrage der FR zum internen Umgang der Glaubensgemeinschaft mit sexuellem Missbrauch antworten sie: „Wenn die Ältesten der Gemeinde von einer Anschuldigung des Kindesmissbrauchs erfahren, halten sie die Gesetze zur Meldung von Kindesmissbrauch in vollem Umfang ein, unabhängig davon, wie viele Zeugen die Anschuldigung bestätigen können. Selbst wenn Älteste gesetzlich nicht verpflichtet sind, Behörden von einerBeschuldigung zu unterrichten, werden sie dies tun, wenn ein Minderjähriger der Gefahr weiteren Missbrauchs ausgesetzt ist.“ Die Zwei-Zeugen-Regel komme bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger nicht zur Anwendung.

Eine genaue Zahl , wie viele Vorwürfe sexuellen Missbrauchs zur Tatzeit Minderjähriger in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren erhoben worden sind, nennen die Zeugen Jehovas auf Anfrage nicht, sie sei jedoch „sehr gering.“ ansi