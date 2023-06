Grüne drehen den Spieß um – mit Ultimatum für FDP und Lindner

Von: Stefan Krieger

Finanzminister Lindner betont immer wieder die Notwendigkeit zu sparen. Der Haushalt für das Jahr 2024 könnte am Koalitionspartner scheitern.

Berlin – Seit Monaten streiten Grüne und FDP darüber, wie das Koalitionsprojekt „Kindergrundsicherung“ finanziert werden soll. Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zeigten sich jüngst zuversichtlich, dass es zu einer Einigung mit der FDP kommen wird. Dies stellt sich jetzt ein wenig anders dar.

Die Eckpunkte des Projekts: Weniger Geld für reiche Familien, mehr für Bedürftige. Bislang hält Finanzminister Christian Lindner das große sozialpolitische Vorhaben zurück, bei dem er den Geldfluss deutlich erhöhen müsste. Noch ist nicht klar, wie viel Geld genau benötigt wird – vor kurzem erwähnte Paus eine Summe von etwa zwölf Milliarden Euro.

Grüne verlangen grundsätzliche Zusagen von Lindner

Jetzt verlangen die Grünen einem Medienbericht zufolge von Lindner noch vor der für kommende Woche geplanten Kabinettsentscheidung zum Bundeshaushalt 2024 grundsätzliche Zusagen zur Kindergrundsicherung. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Grünen-Kreise. Ohne eine Einigung mit Lindner über die Eckpunkte und über deren ausreichende Finanzierung würden die von Grünen geführten Ministerien dem Haushalt am kommenden Mittwoch (5. Juli) nicht zustimmen.

Die Ministerien für Familie, Wirtschaft und das Auswärtige Amt hätten ihre Einzel-Etats für 2024 nur unter diesem strikten Vorbehalt an Lindner weitergegeben, heißt es in dem Zeitungsbericht. Lindner will den Bundeshaushalt am 5. Juli vom Kabinett beschließen lassen.

Kindergrundsicherung: Lindner „darf sich nicht unter Druck setzen lassen“

Aus der FDP-Führung hieß es dazu: „Die Kindergrundsicherung ist ein verabredetes Vorhaben der Koalition, worauf sich die Grünen verlassen können. Auch wir wollen das.“ Allerdings dürfe nichts überstürzt werden, sagte ein führender Liberaler der Deutschen Presse-Agentur. „Finanzminister Lindner darf sich nicht unter Druck setzen lassen. Beim Heizungsgesetz hat man die Folgen gesehen, wenn die Grünen unausgegorene Vorhaben auf Biegen und Brechen beschließen wollen.“ Auf den Bundeshaushalt käme vielen Belastungen zu, die im Zusammenhang betrachtet werden müssten. „Jetzt muss erst ein Kassensturz her, bevor kostenträchtige Entscheidungen für die Jahre 2025 und danach getroffen werden.“

Das Konzept der Kindergrundsicherung sieht vor, verschiedene Leistungen für Kinder wie Kindergeld, den Regelsatz für Kinder im Bürgergeld, den Kinderzuschlag und Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket zu vereinen. Aufgrund von mangelndem Wissen oder bürokratischen Hindernissen haben viele Familien bisher noch keine Anträge für diese Leistungen gestellt. Familienministerin Paus hält bislang eine mögliche Einführung des Gesamtpakets im Jahr 2025 für realisierbar. (skr/dpa)