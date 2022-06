Nach Provokation Nordkoreas: Auch Joe Biden lässt Raketen abfeuern

Von: Ares Abasi

Die USA, Südkorea und Nordkorea feuern nach Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, Raketen ab.

Washington D.C. - Die Muskelspiele setzen sich fort. Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong-un forderte am Sonntag (05. Mai) sowohl Joe Biden als auch den neuen südkoreanischen Präsidenten, Yoon Suk-yeol, heraus, indem er acht Kurzstreckenraketen auf das Meer vor der Ostküste abfeuerte - die meisten, die jemals an einem einzigen Tag abgefeuert wurden, so die amerikanische Nachrichtenseite The Daily Beast. Südkorea und die USA antworteten mit dem Abschuss von acht eigenen Raketen, die sie am Montag (06. Mai) etwa 90 Meilen (etwa 145 Kilometer) südlich auf das gleiche Meer abfeuerten.

Die USA und Südkorea erwarten laut The Daily Beast, dass Kim Jong-un in den kommenden Tagen einen erneuten Atomtest anordnen wird. Es wäre der erste in fast fünf Jahren. Daniel Pinkston, Professor für internationale Beziehungen am südkoreanischen Campus der Universität Troy, sagte, die Raketentests der USA und Südkoreas bedeuteten, dass „die Tage der falschen Reality-TV-Diplomatie der letzten fünf Jahre vorbei sind“. Das war eine Anspielung auf Donald Trumps Gipfeltreffen mit Kim Jong-un vor vier Jahren in Singapur, bei dem er bekanntlich behauptete, sie hätten sich ineinander „verliebt.“

Joe Biden: Südkorea und USA demonstrieren Bündnis

Die Raketen-Tests zwischen Südkorea und den USA hätten „einen Teil der Schlagkraft und Entschlossenheit des Bündnisses demonstriert“, sagte Pinkston gegenüber The Daily Beast, „wir werden ein ‚normaleres‘ gemeinsames und multinationales militärisches Übungstempo im Süden und rund um die Halbinsel erleben.“ Und „wenn die Abschreckung versagt“, fügte er hinzu, „werden das koreanische und das US-Militär besser darauf vorbereitet sein, auf eine nordkoreanische Aggression zu reagieren.“

Der jüngste Eklat ereignete sich, als Kim Jong-un in einer Herausforderung an den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol ein Raketensperrfeuer anordnete, kurz nachdem US-amerikanische und südkoreanische Kriegsschiffe gemeinsame Übungen in der Nähe von Okinawa beendet hatten, der südjapanischen Insel, auf der die USA ihren größten Luftwaffenstützpunkt im Pazifik sowie eine Marinedivision besitzen. Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan, der auf seinem Flugdeck mit Kampfflugzeugen bestückt ist, nahm an der ersten Übung dieser Art teil, nachdem Nordkorea seinen sechsten und letzten Atomtest durchgeführt hatte.

Nordkorea: Kim Jong-un feuert Atomwaffen ab, die die USA erreichen könnten

Nordkorea feuerte seine Raketen von vier Orten aus ab, darunter auch vom oder in der Nähe des Flughafens von Pjöngjang. Es war das 18. Mal in diesem Jahr, dass Kim Jong-un Raketen zu Testflügen in die Gewässer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan schickte. Am 26. Mai feuerte Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete ab, die Ziele in den USA erreichen kann, als Biden nach seinen Gipfeltreffen in Japan und Südkorea, in denen er die Wiederaufnahme gemeinsamer Militärübungen vereinbarte, von Tokio nach Washington zurückkehrte. Die USA und Südkorea feuerten daraufhin zwei Raketen vor der Nordostküste Südkoreas ab, was das US-Kommando als „Live-Fire-Übung“ bezeichnete.

Diesmal wurde eine Rakete abgefeuert, die nach Angaben des südkoreanischen Kommandos von der Iskander-Rakete aus Russland inspiriert wurde, die die Russen in einem Umkreis von etwa 30 Meilen von der Grenze zur Ukraine stationiert haben. Die nordkoreanische Version, die KN-23, ist laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap „für ihr ‚Hochziehmanöver‘ bekannt, mit dem sie sich dem Abfangen entzieht“.

Nordkorea: „Botschaft, Übungen mit den USA zu drosseln“

„Diese Raketenstarts scheinen eine nordkoreanische Botschaft an den neuen südkoreanischen Präsidenten zu sein, seine Teilnahme an Übungen mit den USA zu drosseln und sich nicht mit Japan anzufreunden“, sagte Steve Tharp, ein ehemaliger Armeeoffizier des US-Kommandos.

„Nordkorea wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich seine militärischen Provokationen verstärken und versuchen, die Spannungen sowohl mit den USA als auch mit dem Süden im Rahmen seines üblichen Verhandlungszyklus zu verschärfen“, so Tharp. „Schritt 1 ist es, den ‚Anschein‘ eines Konflikts zu erwecken. (Ares Abasi)