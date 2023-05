Kilicdaroglu spricht von „nationalem Schuldensumpf“ – Wähler sollen an ihren Geldbeutel denken

Von: Nail Akkoyun

Vor der Stichwahl in der Türkei will Herausforderer Kilicdaroglu mit der Streichung von Zinsen punkten. Ob das zur nötigen Mehrheit verhilft, ist fraglich.

Ankara – Kurz vor der Stichwahl in der Türkei hat Präsidentschaftskandidat Kemal Kilicdaroglu (CHP) den Bürgerinnen und Bürgern finanzielle Entlastungen versprochen. Neue Vorschriften, um die Belastung durch Kreditkartenschulden zu verringern, sollen das ermöglichen – falls sich der Kandidat der Nationalen Allianz am Sonntag (28. Mai) gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan (AKP) durchsetzen sollte.

„Ich werde eine endgültige Lösung für Ihre Kreditkartenschulden vorlegen. Die Zinsen Ihrer Kreditkartenschulden werden vollständig gestrichen und das Kapital wird in 36 monatlichen Raten abbezahlt“, schrieb Kilicdaroglu in einer SMS, die er am vergangenen Donnerstag (25. Mai) an die Bürgerinnen und Bürger verschickte. „Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich weiß, dass Sie versuchen, Ihre Haushaltsausgaben mit Schulden zu finanzieren. Sobald ich an die Macht komme, werde ich eine endgültige Lösung für Ihre persönlichen Kreditkartenschulden finden“, hieß es darin.

Schuld an der finanziellen Misere sei ohnehin nur Präsident Erdogan, der die Türkei in eine „wirtschaftliche Depression“ gestürzt habe. Tatsächlich hat die Wirtschaft im Land seit Monaten mit Problemen zu kämpfen, die türkische Lira befindet sich seit geraumer Zeit im freien Fall – Auswirkungen auf die erste Wahlrunde hatte das aber kaum.

Ein Mann hält Broschüren des türkischen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu in den Händen. Die Worte „Das verspreche ich Ihnen!“ zieren die Wahlblätter. © Onur Dogman/Imago

Türkei-Wahl: Kilicdaroglu liegt zurück – und will mit Streichung von Zinsen punkten

Geht es nach Kilicdaroglu, sollen die Schulden der Türkinnen und Türken binnen von drei Jahren zurückgezahlt werden, während die Banken gänzlich auf Zinsen verzichten sollen: „Die Zinsen für Ihre Kreditkartenschulden werden vollständig gestrichen und das Kapital wird in 36 monatlichen Raten gezahlt. Auf diese Weise werden Hunderttausende unserer Bürger davor bewahrt, unter dieser Last erdrückt zu werden, sie werden aufatmen, und ihre Häuser werden nicht wegen des Schuldensumpfes abgerissen“, hieß es in der Wahlkampf-SMS. „Denken Sie daran, die Wahl am 28. Mai ist ein Referendum, um die hohen Schulden loszuwerden oder in einem nationalen Schuldensumpf stecken zu bleiben! Lasst diejenigen, die ihr Heimatland lieben, an die Wahlurnen gehen“, fügte er hinzu.

In der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen verfehlte Erdogan die absolute Mehrheit nur knapp. Er erhielt rund 2,5 Millionen Stimmen mehr als sein Herausforderer Kilicdaroglu, trotz zahlreicher Probleme im Land wie etwa einer Währungskrise. Internationale Beobachterinnen und Beobachter bewerten die Abstimmung als grundsätzlich frei, bemängelten jedoch einen unfairen Wahlkampf. Kilicdaroglu reagierte mit einer Kehrtwende im Wahlkampf. Statt versöhnlicher schlägt er nun scharfe Töne an, vor allem gegen Geflüchtete. Eine kleine rechtsnationale Partei unterstützt ihn in der zweiten Runde – was die kurdische Wählerschaft abschrecken könnte.

Der drittplatzierte Rechtsaußenkandidat Sinan Ogan hat sich inzwischen hinter Erdogan gestellt. Inwieweit seine Wählerinnen und Wähler der Empfehlung folgen, ist unklar – schließlich hatte Ogan in der ersten Wahlrunde hauptsächlich eine Protestwählerschaft auf sich gezogen. Dass das Verhalten der nationalistischen Wählerinnen und Wähler den Wahlausgang bestimmt, gilt allerdings als sicher. (nak)