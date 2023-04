Immer mehr Russen rufen Überläufer-Hotline der Ukraine an - „Ich will leben“

Von: Linus Prien

Russische Soldaten in der Region Saporischschja. (Archivfoto) © Sergei Malgavko/Imago

Nicht zuletzt wegen einer ukrainischen Telefonhotline scheinen zunehmend mehr russische Streitkräfte in der Ukraine ihre Waffen niederzulegen. Vor allem im letzten Monat.

Kiew – Eigentlich sollte der Ukraine-Krieg nur wenige Tage dauern. Mit vergleichbar wenig Aufwand sollte der Osten der Ukraine eingenommen werden, die Regierung vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sollte ersetzt werden. Jetzt herrscht der Krieg bereits seit über einem Jahr. Die Kosten steigen ins Unermessliche und eine Lösung, wie etwa Verhandlungen, sind zurzeit nicht Aussicht.

Jetzt berichtet die amerikanische Zeitschrift Newsweek, dass russische Soldaten in der Ukraine zunehmend schneller kapitulieren. Diese Information stammt aus Kreisen des ukrainischen Geheimdienstes und kann nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Hotline für russische Soldaten wird wohl beliebter

Vitaliy Matvienko ist Sprecher der sogenannten „Ich will leben“ Hotline für Soldaten aus Russland in der Ukraine, die die Waffen niederlegen wollen. Matvienko zufolge haben sich die Anrufe bei der Hotline im vergangenen Monat im Vergleich zum Vormonat verdoppelt. Ukrainische Behörden geben nicht preis, wie viele Russen bereits kapituliert haben. Jedoch heißt es aus ukrainischen Militärkreisen: „Die Anzahl erhöht sich ständig, genauso wie das Interesse von Russen an der Hotline“.

Das ukrainische Projekt bietet den russischen Soldaten drei Speisen am Tag, sowie medizinische Behandlung und Kontakt zu Verwandten. Es hält sich darüber hinaus an die Genfer Konvention und unterstützt die russischen Soldaten auch auf rechtlichen Wege, so die Behauptung.

Ukraine-Krieg: Kiew bereitet Gegenoffensive vor

Aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium hieß es unlängst, dass die Menge von russischen Soldaten, die „ihr Leben retten wollen“, stark angestiegen sei. Ein Grund dafür, dass mehr russische Soldaten ihre Waffen niederlegen, könnte tatsächlich die angekündigte Gegenoffensive der Ukraine sein. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass schon bald eine ukrainische Gegenoffensive gestartet werden könnte.

„Die ukrainische Gegenoffensive auf dem Boden hat noch nicht begonnen, aber ihre Auswirkungen fangen bereits an, Früchte zu tragen“, hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Für russische Soldaten gebe es nur zwei Optionen: Sterben oder gefangen genommen werden. (lp)