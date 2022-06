Ukraine-Krieg: Russischer General offenbar tot – Kiew ist Hauptziel Russlands

Von: Tobias Utz, Nail Akkoyun

Russland startet Raketenangriffe auf Kiew. Präsident Putin droht bei Waffenlieferungen mit Gegenschlägen: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Sonntag, 5. Juni.

Russische und ukrainische Streitkräfte liefern sich heftige Gefechte in Sjewjerodonezk. Hinweis der Redaktion: Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert. Die Konfliktparteien sind teilweise Quelle der Informationen. Angaben zu Opferzahlen oder dem Kriegsverlauf können nicht unmittelbar unabhängig geprüft werden.

+++ 23.25 Uhr: Das ukrainische Militär hat in einem Lagebericht schwere Kämpfe in der Region Donezk vermeldet. Besonders umkämpft seien nördliche Zufahrten zur Stadt Slowjansk, die als strategisch wichtig gilt. Dabei habe es keine Gebietsverluste gegeben. Stattdessen hätte das russische Militär weitere schwere Verluste erlitten, heißt es im Bericht. Die russische Luftwaffe hat Slowjansk demnach unter anderem mit Luftangriffen attackiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 23.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat laut Angaben seines Büros am Sonntag die Truppen an der Front in der Region Saporischschja besucht. Er habe den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates gedankt und der gefallenen Soldaten gedacht, hieß es.

+++ 22.30 Uhr: In der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol, die lange Schauplatz schwerer Gefechte war, wurde eine Quarantäne verhängt. Hintergrund ist die Gefahr von Cholera. Petro Andrjuschtschenko, Mariupoler Stadtratabgeordneter und Berater des Bürgermeisters, sagte der Nachrichtenagentur Unian, dass es bereits zahlreiche Fälle in der Stadt gebe. Deshalb hätten die Besatzer nun die Quarantäne verhängt. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Allerdings hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits im Mai vor der Ausbreitung von Cholera in Mariupol gewarnt. Die Gefahr lauert vor allem im Trinkwasser, das durch Leichen und Müll verunreinigt sein könnte.

+++ 21.00 Uhr: Wie bereits berichtet, wurde der russische General Roman Kutusow offenbar im Ukraine-Krieg getötet. Das berichtet neben dem Medium Nexta auch der Journalist des russischen Staatsfernsehens, Alexander Sladkow, auf Telegram. Vom russischen Verteidigungsministerium liegt weiterhin keine Stellungnahme vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Roman Kutusow (l.) bei einer Militärparade im Jahr 2017. (Archivfoto) © Yuri Smityuk / Tass / Imago Images

+++ 20.30 Uhr: Während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Wales und der Ukraine ist es wohl zu einem Hackerangriff auf einen Streamingdienst gekommen. Dabei wurden Propagandavideos aus dem Kreml gezeigt.

+++ 19.30 Uhr: Laut Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministers der Ukraine, Hanna Maliar, ist und bleibt die Hauptstadt Kiew das Hauptziel der russischen Armee. Das Ziel Russlands sei weiterhin die Einnahme der Stadt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Ukraine-Krieg: Russischer General angeblich tot

+++ 19.00 Uhr: Der russische General Roman Kutusow ist offenbar bei Kämpfen in der Ukraine gefallen. Das berichtet das Medium Nexta mit Verweis auf zahlreiche pro-russische Telegram-Kanäle. In diesen wird demnach bereits das Beileid ausgedrückt. Aus dem Kreml gibt es bislang kein offizielles Statement dazu. Die Angaben von Nexta lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 17.00 Uhr: Die Nationalpolizei der Ukraine hat ein Video veröffentlicht, welches das Ausmaß der Kriegsschäden in der Region Donezk zeigen soll. In den Aufnahmen sind wohl zahlreiche zerstörte Wohnhäuser in der Stadt Druzhkovka und eine heulende Frau zu sehen. Das Exil-Medium Nexta teilte das Video kürzlich auf Twitter.

+++ 16.00 Uhr: Papst Franziskus hat zu „echten Verhandlungen“ im Ukraine-Krieg aufgerufen. „Bitte stürzen Sie die Menschheit nicht ins Verderben“, warnte er am Sonntag in Rom. Er appellierte „an die Verantwortlichen der Nationen“, in dem Konflikt „echte Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine nachhaltige Lösung“ aufzunehmen“.

News zum Ukraine-Krieg: Verwirrung um Bombardierung von Kiew

+++ 15.00 Uhr: Die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia hat Russlands Behauptung, wonach vier Raketen am Sonntag (5. Juni) Panzer und Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee in einer Reparaturwerkstatt in Kiew zum Ziel hatten, zurückgewiesen. Das sei nicht der Fall, hieß es am Sonntagmittag, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet.

Das russische Verteidigungsministerium hatte auf Telegram mitgeteilt, dass man mithilfe von Langstrecken-Luft-Boden-Raketen an die Ukraine gelieferte „T-72“-Panzer zerstört habe.

Ukraine-Krieg: Russland verlegt offenbar Truppen

+++ 13.00 Uhr: Russland hat offenbar mehr als 20 Waffen- und Ausrüstungseinheiten in die Region Donezk verlegt. Das berichtete der ukrainische Generalstab in einem Briefing am Sonntag – und verwies auf Bachmut als neuen Stationierungsort. Hintergrund der Verlegung ist laut Angaben des Generalstabs der Versuch, die schweren Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 11.00 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Ukraine-Krieg vor der Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine gewarnt. Die russischen Streitkräfte würden in diesem Fall neue Ziele ins Visier nehmen, sagte Putin am Sonntag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Allgemein führten die westlichen Waffenlieferungen derzeit lediglich dazu, dass der Konflikt in die Länge gezogen werde, warnte der Kreml-Chef.

Sollten Langstreckenraketen an die Ukraine geliefert werden, „dann werden wir die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen und unsere Waffen einsetzen (...), um Objekte zu treffen, die wir bisher nicht getroffen haben“, zitierten die Agenturen den russischen Staatschef. Er machte keine genaueren Angaben, welche potenziellen Ziele er damit meint.

Schwere Gefechte in Sjewjerodonezk: Ukraine vermeldet Rückeroberungen

+++ 10.30 Uhr: Aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk hat die Ukraine Gebietsgewinne vermeldet. „Die Russen kontrollierten etwa 70 Prozent der Stadt, aber in den vergangenen zwei Tagen wurden sie zurückgedrängt“, erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, am Sonntag (5. Juni) auf Telegram. „Die Stadt ist in zwei Hälften geteilt, sie haben Angst, sich dort frei zu bewegen.“ Es seien russische Soldaten festgenommen worden.

Wie das britische Verteidigungsministerium vermutet, dürfte die russische Moral unter den ukrainischen Gegenangriffen der letzten 24 Stunden gelitten haben. „Die ukrainischen Streitkräfte haben in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine einen Gegenangriff unternommen, der wahrscheinlich die operative Dynamik der russischen Streitkräfte, die zuvor durch die Konzentration von Kampfeinheiten und Feuerkraft gewonnen wurde, abschwächt“, schrieb das Ministerium.

Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich dabei um Personal, das aus der Reserve der von Russland geführten separatistischen Kräfte der selbsternannten „Volksrepublik Luhansk“ mobilisiert wurde. „Diese Truppen sind schlecht ausgerüstet und ausgebildet und verfügen im Vergleich zu regulären russischen Einheiten über keine schwere Ausrüstung“, hieß es.

Ukraine-Krieg: Freiwilliger Kämpfer aus Deutschland in Gefechten getötet

Erstmeldung vom Sonntag, 5. Juni, 07.30 Uhr: Kiew – Die Ukraine hat erstmals den Tod eines deutschen freiwilligen Kämpfers bei den Gefechten im Ukraine-Krieg gemeldet. Auch drei Freiwillige aus Frankreich, Australien und den Niederlanden seien unter den „gefallenen Waffenbrüdern“, teilte die Internationale Legion für die Verteidigung der Ukraine am Samstagabend (4. Juni) in Kiew mit. Die Namen der vier Männer wurden ebenfalls genannt in der Mitteilung, nicht aber der Zeitpunkt sowie der Ort ihres Todes.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin war zu hören, die Botschaft in Kiew bemühe sich um Aufklärung und stehe „mit den ukrainischen Stellen in Kontakt, die entsprechende Nachrichten verbreitet haben“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Freiwillige aus der ganzen Welt aufgerufen, sich dem Kampf gegen die russische Armee anzuschließen. Dazu wurde die Legion gegründet, die inzwischen aktiv rekrutiert. Das russische Militär meldet immer wieder die „Vernichtung“ von Söldnern, die Zahl der getöteten ausländischen Legionäre geht Kreml-Angaben zufolge in die Tausenden.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches wird ausländische Legionäre „nie vergessen“

„Sie haben sich entschieden, die Souveränität der Ukraine zu verteidigen“, sagte der Sprecher der Legion, Damien Magrou. „Sie entschieden sich, zu kämpfen und dem Feind zu zeigen, dass die von der zivilisierten Welt gemeinsam verteidigten Werte von Freiheit und Demokratie nicht durch Raketen oder Artillerie zerstört werden können – und nicht werden.“ Der Mut der Männer sei eine Inspiration. Das ukrainische Volk und die Streitkräfte seien dankbar, dass die „ausländischen Helden“ sie vor Russlands „barbarischer Invasion“ und vor Tyrannei schützen wollten. Sie hätten sich geopfert. Die Ukraine stehe in ihrer Schuld, hieß es. „Sie werden nie vergessen!“

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, hatte wiederholt gewarnt, dass Moskau die Söldner im Ukraine-Krieg gezielt angreifen werde. „Eine Reihe westlicher Länder fördert auf staatlicher Ebene die Teilnahme ihrer Bürger als Söldner der Ukraine an Feindseligkeiten gegen russische Truppen“, hatte er im März gesagt. Allerdings hatte auch Russland angekündigt, Ausländer in seine Reihen aufzunehmen, darunter etwa erfahrene Männer aus Syrien. (nak/tu mit AFP/dpa)