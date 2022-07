Ukraine-Krieg: Russland spricht nach Angriff von 350 toten Soldaten - Kiew wirft Putin „Raketenterror“ vor

Von: Tobias Utz, Lukas Zigo, Teresa Toth, Moritz Serif, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Seit Kriegsbeginn sind nach UN-Angaben mehr als neun Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht: der News-Ticker.

im Ukraine-Krieg: Analyse nennt Details zu Russlands Strategie Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.45 Uhr: Mindestens vierzehn Zivilisten sind bei russischen Raketenangriffen auf Saporischschja verletzt worden. Zwei Raketen trafen ein nicht identifiziertes Handelsunternehmen in der südukrainischen Stadt und beschädigten nach Angaben lokaler Behörden dessen Einrichtungen schwer. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden mindestens vierzehn Menschen verletzt. Rettungskräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz.

+++ 20.25 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland über 2.960 Raketen auf Gebiete im Nachbarland Ukraine geschossen. Das sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Ansprache vor der Asian Leadership Conference in Seoul. Das Vorgehen von Moskau bezeichnete er als „Raketenterror“, wie die Regierung der Ukraine mitteilte.

Durch eben einen solchen Raketenangriff seien am Mittwoch (13. Juli) mindestens sieben Menschen verletzt worden. Der Angriff erfolgte nach Angaben von Kyrylo Timoschenko, stellvertretender Leiter des Präsidialamts der Ukraine, auf das Gebäude eines Unternehmens in der Stadt Saporischschja im Süden des Landes.

Bei einem russischen Angriff auf das Gebiet Mykolajiw im Süden der Ukraine, seien zudem mindestens fünf Zivilisten getötet worden, die die dpa mit Verweis auf Angaben aus Kiew berichtet. Bei dem Angriff, mit mindestens 28 Raketen, seien in der Region auch ein Krankenhaus und Wohnhäuser getroffen worden, heißt es weiter. Die russische Seite bestätigte den Beschuss von Mykolajiw. Laut der Darstellung seien bei dem Beschuss von Militärposten, über 350 Soldatinnen und Soldaten getötet worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 18.00 Uhr: Die Ukraine hat in Friedensgesprächen mit Russland „nichts zu besprechen“. Dies erklärte Außenminister Dmytro Kuleba gegenüber CNN. Derzeit gebe es keine Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, weil Moskau seine Position und seine Aggression fortsetze.

Russland greift die Ukraine an: Selenskyj spricht von über 2.960 russischen Raketen. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/dpa

„Das Ziel der Ukraine in diesem Krieg ist die Befreiung unserer Territorien und die Wiederherstellung unserer territorialen Integrität und vollen Souveränität im Osten und Süden der Ukraine. Das ist der Endpunkt unserer Verhandlungsposition“, sagte er.

+++ 17.42 Uhr: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar haben nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als neun Millionen Menschen das Land verlassen. Die Zahl der Grenzübertritte belaufe sich auf gut 9,14 Millionen, teilt das UN-Flüchtlingshilfswerk mit. Nach früheren UN-Angaben sind mehr als drei Millionen Menschen inzwischen wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen.

+++ 16.30 Uhr: Russland hatte am späten Mittwochvormittag vermeldet, dass das Militär vier Kampfjets der ukrainischen Armee abgeschossen hätte. Dem widerspricht die Regierung in Kiew. Dabei handle es sich um Propaganda, sagte ein Sprecher. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 15.45 Uhr: Die EU-Kommission hat nach Protesten und Drohungen aus Moskau neue Leitlinien zu dem durch EU-Territorium gehenden Transitverkehr zwischen Russland und dessen Ostsee-Exklave Kaliningrad erstellt. Russland darf demnach auf der Sanktionsliste stehende zivile Güter per Bahn ohne große Einschränkungen durch das EU-Land Litauen bringen, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument hervorgeht.

+++ 15.00 Uhr: Die Städte Charkiw und Bachmut werden offenbar derzeit von russischen Truppen bombardiert. Das vermeldete der ukrainische Generalstab am Mittwochmittag. Ziel der Angriffe ist demnach, „günstige Bedingungen für die Offensive“ in Richtung der Städte Slowjansk und Isjum vorzubereiten. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 14.30 Uhr: Der Bürgermeister der Stadt Popasna (Region Luhansk) hat erklärt, dass russische Besatzungstruppen nur eine Evakuierung nach Russland erlauben. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Demnach ist die Bevölkerung (rund 20.000 Menschen) in der Stadt gefangen. Zentrales Problem ist dabei, dass es wohl weder fließendes Wasser noch Strom gibt. „Es gibt Informationen, dass die Menschen ins 60 Kilometer entfernte besetzte Luhansk fahren, nur um zu duschen“, sagte er laut Bericht. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.30 Uhr: Im Donbass droht verurteilten ausländischen Kämpfern die Todesstrafe. Das erklärte Separatistenführer Denis Puschilin am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen. Das gelte insbesondere für die „Volksrepublik Donezk“. Puschilin bezog sich auf die Fälle zweier Briten und eines Marrokaners. Die Todesstrafe werde per Schussbefehl ausgeführt, führte er aus.

+++ 12.45 Uhr: Mehr als 1000 Kinder wurden seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar in der Ukraine getötet oder verletzt. Das teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Behörde verwies auf die Vorläufigkeit der Daten. In besetzten oder erst kürzlich befreiten Orten und Gebieten aktiver Kampfhandlungen würden die Zahlen noch erfasst.

+++ 12.00 Uhr: Vier Kampfjets der ukrainischen Armee wurden offenbar vom russischen Militär abgeschossen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwochmittag mit. Im Lagebericht hieß es, dass eine „Su-25“ und eine „Su-24“ der in der Region Donezk getroffen worden seien. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 11.00 Uhr: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass sich Russlands Truppen in dieser Woche auf die Einnahme der Städte Siversk und Dolyna nahe Slowjansk konzentrieren werden. Das berichtete bereits der Gouverneur der Region Donezk am Mittwochmorgen (s. Update v. 06.00 Uhr). Dennoch sind die Angaben nicht unabhängig überprüfbar.

+++ 10.15 Uhr: Separatisten in der Region Luhansk vermelden massiven Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte. Dabei kommen offenbar vor allem von den USA gelieferte Mehrfachraketenwerfer des Typs HIMARS zum Einsatz. Das teilte der Separatistenvertreter Andrej Marotschko auf Telegram mit. Dies deckt sich mit Angaben des ukrainischen Generalstabs. Demnach werden vor allem Munitionsdepots angegriffen. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 09.15 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben offenbar in den vergangenen 24 Stunden sechs Waffendepots der russischen Armee zerstört. Das berichtet der Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratchuk. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 08.30 Uhr: Der britische Geheimdienst hat ein kürzliches Attentat auf einen prorussischen Ortsvorsteher östlich von Charkiw bestätigt. Im Lagebericht, welcher am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde, heißt es, dass Welykyj Burluk durch eine Autobombe getötet wurde. Der Geheimdienst und das Verteidigungsministerium in Großbritannien rechnen mit weiteren Angriffen auf Offizielle und einer immer schwieriger werdenden Lage für die russischen Besatzer in ukrainischen Gebieten. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 07.30 Uhr: Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ geht in einer neuen Analyse zum Ukraine-Krieg weiterhin von einer „operativen Pause“ der russischen Armee aus. Diese werde genutzt, um weitere Bodenoffensiven vorzubereiten. Gleichzeitig würden weiterhin gezielte Angriffe gestartet, unter anderem durch Bombardierungen. Entlang der Frontlinie komme es zu Attacken der Luftwaffe und der Artillerie-Streitkräfte, heißt es in der Analyse. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom Mittwoch, 13. Juli, 06.30 Uhr: Die Städte Slowjansk und Kamatorsk bereiten sich auf eine Offensive der russischen Streitkräfte vor. Das berichtet Pavlo Kyrylenko, Gouverneur der Region Donezk. Ihm zufolge sammeln sich große russische Verbände für einen Angriff auf die Region. Russland habe demnach vor, mit dieser neuen Offensive nach der Region Luhansk nun auch die Region Donezk und somit den gesamten, industriell starken Donbas einzunehmen.

+++ 21.30 Uhr: Die pro-russischen Separatisten in der Region Donezk haben die Todesstrafe wieder eingeführt. Darüber hatte die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Separatistenführer Denis Puschilin unterzeichnete am Dienstag einen Erlass. Allein im Juni hatten die Separatisten drei ausländische Männer zum Tode verurteilt.

Außerdem hat Russland ein Strafverfahren gegen Ilja Jaschin, Kremlkritiker, eingeleitet. Der Kreml wirft ihm vor, angeblich diskreditierende Falschmeldungen zum Einsatz der Armee verbreitet zu haben. „Mich hat gerade der Ermittler angerufen – in seinem Haus beginnt eine Durchsuchung“, schrieb Jaschins Anwalt Wadim Prochorow auf seiner Facebook-Seite mit. Jaschin drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

+++ 19.44 Uhr: Die Ukraine hat in der Stadt Nowa Kachowka im Gebiet Cherson ein Waffenlager angegriffen, teilte das Kommando Süd auf Facebook mit. Dabei habe man eine Haubitze und Militärtechnik zerstört, sowie 50 Soldaten getötet. Zuvor hatte Kiew angekündigt, verloren gegangene Gebiete zurückzuerobern und startete die Gegenoffensive.

+++ 16.45 Uhr: Denys Maljuska, Justizminister der Ukraine, ist davon überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow inhaftiert werden. „Das wird zweifellos geschehen, aber die Frage ist: wann“, sagte Maljuska am Dienstag in Prag. Er hoffe, dass dies „eher früher als später“ sein werde. Aggressorstaaten dürften nicht vor Strafverfolgung geschützt sein. Zudem sei klar, wer den Befehl zum Angriff gegeben habe, betonte der ukrainische Außenminister.

+++ 15.45 Uhr: Die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff am Wochenende auf das Gebiet Donezk ist auf 38 gestiegen. Neun Menschen wurden seitdem aus den Trümmern in der Stadt Tschassiw Jahr gerettet. Die Ukraine wirft der russischen Armee in diesem Kontext vor, die Zivilbevölkerung angegriffen zu haben. Russland bestreitet das und betont, dass man ein militärisches Lager zerstört habe. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 15.00 Uhr: Die ukrainische Armee verstärkt derzeit offenbar die Angriffe in der Region Cherson. Das Militär berichtete am Dienstagnachmittag, dass in der Nacht 52 Soldaten getötet worden seien. Zudem sei ein Munitionslager zerstört worden. Die Angaben der prorussischen Verwaltung der Region Cherson stehen sind gegenteilig. Die Verantwortlichen erklärten, dass ukrainische Raketen zahlreiche Wohnhäuser und zivile Einrichtungen getroffen hätten. Dabei seien sieben Menschen gestorben. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 14.00 Uhr: Die Europäische Union hat der Ukraine einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro genehmigt. Dieser sei für laufende Kosten vorgesehen, hieß es am Dienstag aus Brüssel.

+++ 13.00 Uhr: Russlands Armee und deren Verbündete sind laut einer Einschätzung der prorussischen Separatisten derzeit dabei, die ostukrainische Stadt Siwersk (Region Donezk) einzukreisen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass mit Verweis auf den Botschafter der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk in Moskau, Rodion Miroschnik. Bei Siwersk verläuft gegenwärtig die Front in der Region. Die Angaben aus Moskau sind nicht unabhängig prüfbar.

Erstmeldung vom Dienstag, 12. Juli, 07.30 Uhr: Die Region Cherson ist eine der schwerst umkämpften Gebiete der Ukraine. Wie die US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ berichtete, werden sich die russischen Streitkräfte dort zunächst auf die Sicherung des besetzen Gebietes konzentrieren und seine Luft- und Artillerieangriffe rund um die Orte Siversk und Bakhmut fortsetzen.

Demnach werden sich russische Truppen „weiterhin auf defensive Operationen entlang der gesamten Südachse“ konzentrieren und heute auf offensive Operationen in der Region verzichten. Der ehemalige Berater des Gouverneurs der Region Cherson, sagte, dass die russischen Streitkräfte die Sicherheits- und Filtermaßnahmen verstärkt hätten und sich „auf einen urbanen Krieg vorbereiten, für den Fall, dass eine ukrainische Gegenoffensive Cherson erreichen sollte“. (lz/vbu/mse/tt/tu/lm/nak mit dpa/AFP)