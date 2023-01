McCarthy bekommt von Republikanern keine Mehrheit

Von: Christian Stör

Der Machtkampf im US-Repräsentantenhaus geht weiter. Die Abstimmungen sind eine historische Blamage für den Republikaner Kevin McCarthy. Der Newsticker.

Washington, D.C. - Kevin McCarthy stellt derzeit einen Rekord nach dem andern auf. Seit dem 19. Jahrhundert haben die Abgeordneten im Repräsentantenhaus in den USA nicht mehr so viele Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Drei Tage dauert das Wahlchaos bereits an, in elf Wahlgängen ist McCarthy durchgefallen. Der Republikaner, der sich seit Jahren auf seine Rolle als „Speaker of the House“ vorbereitet hat, steht im Augenblick wie ein begossener Pudel da.

Es ist eine historische Blamage für den 57-Jährigen. Denn es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass überhaupt mehrere Wahlgänge vonnöten sind, um den Posten zu besetzen. 1923 waren dafür neun Wahlgänge nötig. Am längsten dauerte es 1855/56, als die Parlamentskammer zwei Monate und 133 Wahlgänge für die Wahl brauchte. Man sollte dabei allerdings bedenken, dass damals persönliche Ansichten zur Sklaverei zu hitzigen Debatten und Auseinandersetzungen führte. Nur wenige Jahre später brach dann der Bürgerkrieg in den USA aus.

Kevin McCarthy (Mitte) bekommt keine Mehrheit bei der Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses. © MANDEL NGAN/afp

Woran liegt es aber, dass McCarthy immer wieder scheitert? Die Republikaner haben in der Kammer nur eine knappe Mehrheit. Daher benötigt McCarthy fast alle Stimmen seiner Parteikollegen, um gewählt zu werden. Doch diverse Republikaner vom rechten Rand der Fraktion verweigern ihm die Unterstützung. Eine Lösung für die verfahrene Situation ist nicht in Sicht. Inzwischen haben einige Abgeordnete schon Donald Trump als Alternative ins Spiel gebracht – ein eher unwahrscheinliches Szenario.

McCarthy gibt sich gelassen

Theoretisch ist dieser Wahl kein Ende gesetzt. McCarthy selbst gibt sich weiter optimistisch. „Wir machen gute Fortschritte“, sagte er am Donnerstagabend (5. Januar). Mit Blick auf das historische Ausmaß des Dramas sagte er: „Ich mag es, Geschichte zu schreiben.“ Er halte schließlich auch schon den Rekord für die längste Rede im Repräsentantenhaus.

Wie lange das Gezerre diesmal andauern wird, ist völlig unklar. Die Republikaner haben mit ihrer Haltung die Arbeit des Parlaments jedenfalls zum Stillstand gebracht. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht im Repräsentantenhaus nämlich nichts, nicht mal die bei neuen Abgeordneten können vereidigt werden. An gesetzgeberische Arbeit ist überhaupt nicht zu denken. (cs)