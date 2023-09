Keine Sonne in Senegal?

Von: Hannes Koch

Fischerboote an der senegalesischen Küste bei Gokhou Mbath, wo die Erdgasförderung vorangetrieben wird. FR-Klima © AFP

Das westafrikanische Land will Erdgas vor seiner Küste fördern und exportieren. Auch Deutschland hat Interesse, obwohl das dem Klima schadet.

Mit hoher Geschwindigkeit fährt das Marineschiff an einem Dutzend kleiner Fischerboote vorbei. Die Motoren wühlen das Meerwasser auf zu einer Spur weißer Gischt. Der Abstand beträgt vielleicht 100 Meter.

Die Szene hat jemand per Smartphone von einer der flachen, bunt bemalten Pirogen aus aufgenommen, mit denen westafrikanische Fischer traditionell auf den Atlantik hinausfahren. Das große Schiff wendet, kommt zurück. Die Männer rufen, schreien, gestikulieren. Ihre Angst wird greifbar.

Vor der Küste Senegals liegt unter dem Meeresboden ein bedeutendes Erdgasvorkommen, mit dessen Förderung 2024 begonnen werden soll. Um die Bohrplattformen auf hoher See herum wurden Sperrgebiete eingerichtet, in denen Fischerei nicht mehr erlaubt ist. Was zunächst wie ein lokales Problem scheint, hat eine globale Dimension: Ist es angesichts der Klimaerwärmung jetzt noch ratsam, neue fossile Energiereserven wie das Erdgas im Atlantik zu erschließen?

Mame Moussé Ndiaye ist einer der Fischer, die in Saint-Louis leben, einer Küstenstadt an der Grenze zu Mauretanien. Seine Piroge, ein schmales, etwa zehn Meter langes Holzboot, liegt zwischen vielen weiteren auf dem Sandstrand. Ein paar Kilometer mit Vollgas raus aufs Meer – und die Häuser sind nur noch klein am Horizont zu sehen. Draußen aber, in westlicher Richtung, erhebt sich allmählich eine längliche Struktur aus dem Dunst: die Gasplattform. Rot, gelb, weiß und grau schimmern hohe Schiffsaufbauten, Kräne, Schornsteine, Radaranlagen. Die Fabrik auf dem Meer besteht aus einem 1200 Meter breiten stählernen Wellenbrecher und einem dahinter geschützten künstlichen Hafen, in dem die Pipelines aus der Tiefsee enden. Dort soll das Gas verflüssigt und mit Tankern exportiert werden.

Die Fabrik schwimmt nicht. Sie steht auf dem Meeresboden, der hier nur 30 Meter tief liegt – ausgerechnet an einer Stelle mit einem ausgedehnten Riff aus Felsen und Korallen. Der Fischreichtum ist groß. „Das Riff liefert alles“, sagt Ndiaye – nicht nur für den Verkauf, sondern auch für die eigenen Mahlzeiten der Fischerfamilien. Nun aber sind seit etwa zwei Jahren große Wasserflächen über dem Riff gesperrt. Die senegalesische Marine wacht darüber. Ndiaye: „Viele Boote fahren deshalb kaum noch raus.“ Manche Fischer verlören „ein Viertel ihres Einkommens, andere die Hälfte“, heißt es beim Nationalen Fischereiverband. Auf der Langue de Barbarie, der nur über Brücken zu erreichenden, lang gestreckten Halbinsel vor Saint-Louis, leben eigentlich fast alle irgendwie vom Fisch – als Händlerinnen, Bootsbauer, Mechaniker, Kneipiers. Also könnten Zehntausende Menschen von dem Gasprojekt betroffen sein.

Die senegalesische Regierung setzt große Hoffnungen in die neue Art der Energieversorgung. „Die meisten Menschen auf dem Land nutzen noch Holzkohle“, sagt Mamadou Fall Kane, der energiepolitische Berater des Präsidenten. Etwa ein Drittel der Bevölkerung habe bisher keinen Zugang zu Strom. Das Gas betrachtet die Regierung deshalb als einen Schlüssel zur Entwicklung. Geplant ist, das bisher in Kraftwerken als Brennstoff verwendete Schweröl durch Gas zu ersetzen, wodurch der Ausstoß klimaschädlicher Abgase sinkt. Neue Gaskraftwerke sollen ganz Senegal mit Strom versorgen. Gas aus Gasflaschen ersetzt dann Holzkohle beim Kochen, was der Entwaldung entgegenwirkt.

Etwa 60 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Dakar dehnt sich flaches, trockenes, wenig besiedeltes Land aus. Ockerfarbener und rötlicher Boden, einzelne Bäume, Sträucher, dazwischen Neu- und Rohbauten. Dann Strommasten, eine weiße Mauer, das Metalltor rollt zur Seite – Ankunft im Solarkraftwerk Diass.

Die Elektroingenieurin Mame Ndiémé Ndong arbeitet seit 2016 beim staatlichen Stromunternehmen Senelec. Sie führt in die Schaltzentrale. Auf drei Bildschirmen sieht man, wie viel Strom die Anlage gerade produziert. Draußen sind die Solarmodule in Hunderte Meter langen Reihen auf Pfosten montiert. Erneuerbare Energie macht heute gut 30 Prozent der installierten Kapazität zur Stromerzeugung in Senegal aus. Mehr wäre durchaus möglich, auch viel mehr. Aber die Regierung lege Wert darauf, beides zu machen, sagt Ndong – Ökostrom und Erdgas parallel. Das sei eine „politische Entscheidung“.

Braucht Senegal wirklich beides, Erdgas und Erneuerbare? Der ausschlaggebende Vorteil der Gasökonomie besteht in den zusätzlichen Exporterlösen, die anfangs 20 Prozent der Staatseinnahmen ausmachen könnten. Etwaige Nachteile sind Korruption und eine ungerechte Verteilung des Reichtums. Außerdem wollen Deutschland und viele reiche Staaten ihren Gasverbrauch verringern, um bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden – investiert Senegal also in ein Auslaufmodell?

Global gesehen besteht der wesentliche Nachteil im zusätzlichen Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Der Verzicht darauf macht wiederum den entscheidenden Vorteil einer Fokussierung Senegals auf erneuerbare Energien aus. Außerdem würden Ökokraftwerke zusätzliche Arbeitsplätze für Einheimische bringen, während die Gasökonomie die Fischerei bedrohe, erklärt Yero Sarr, Aktivist von Fridays for Future. Ein Nachteil der Erneuerbaren: Ökoenergie lässt sich auf absehbare Zeit höchstens in die Nachbarländer, nicht aber weltweit exportieren, was weniger Einnahmen im Vergleich zum Gas bedeutet.

Und welche Rolle spielt nun Deutschland in diesem Konflikt? Als Bundeskanzler Scholz im Mai 2022 nach Senegal reiste, kündigte er zusammen mit Präsident Macky Sall Kooperationen in der Gasförderung an. Die Reise fand kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine statt, Gas aus dem Osten sollte schnell ersetzt werden.

Nun könnte es so weitergehen: Senegal beginnt bald, sein Erdgas zu exportieren und gewisse Mengen selbst zu nutzen. Dabei spielt der Eigenverbrauch für das Weltklima kaum eine Rolle. Das Land verursacht nur 0,07 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen. Dagegen ist Deutschland für etwa zwei Prozent der klimaschädlichen Abgase weltweit verantwortlich. Kaufen reiche Staaten das Erdgas aus Westafrika, um ihr Wohlstandsmodell am Laufen zu halten, verschärft dies das Klimaproblem erheblich.

Viele Klimagruppen fordern deshalb, dass die reichen Staaten ihren fossilen Verbrauch schnell einschränken. Dann würde das Gas Senegals unter dem Meer bleiben. Das Dilemma daran: Mit den Exporteinnahmen fiele auch der Eigenverbrauch weg, denn mit dem alleine lässt sich das Förderprojekt nicht finanzieren. Also wird das Gas fließen.