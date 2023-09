Keine Antworten trotz vieler Fragen

Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, vor Beginn der Sitzung des Zwischenausschusses im Bayerischen Landtag. © IMAGO/Sven Simon

Hubert Aiwanger übersteht im Bayerischen Landtag einen Abwahlantrag in Folge des Antisemitismus-Skandals.

Hubert Aiwanger sitzt auf der Regierungsbank im Senatssaal des Bayerischen Landtags wie ein Schuljunge, dem wegen einer üblen Missetat der Kopf gewaschen wird. Der bayerische Vize-Ministerpräsident wirkt starr und verzieht keine Miene.

Aiwanger, bei Bierzelt-Auftritten nie um Kraftmeierei verlegen, tritt nicht ans Mikrofon und beantwortet keine der mehreren Dutzend Fragen, die ihm allein der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann stellt. Es sind drängende Fragen wie etwa die: „Herr Aiwanger, was verstehen Sie unter Reue und Demut?“ oder auch „Wie wollen Sie das Vertrauen der jüdischen Gemeinden wieder zurückgewinnen?“

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass Hubert Aiwanger, Vize-Regierungschef sowie Bundes- und bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler, zu seiner Schulzeit ein Flugblatt in seiner Schultasche mit sich herumtrug, das den Holocaust verharmloste und die von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden verhöhnte.

Während der Politiker von einer „Jugendsünde“ sprach und eine Kampagne gegen sich beklagte, herrschte in den jüdischen Gemeinden blankes Entsetzen. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, nahm Aiwangers Bitte um Entschuldigung nicht an. Die Leiter mehrerer Gedenkstätten lehnten seinen Besuch während des Wahlkampfs ab. Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Vergeblich fordern Grüne, SPD und FDP am Donnerstag im Zwischenausschuss, einem Gremium des Landtags, neue Antworten von Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein. Immerhin hatte der Regierungschef selbst die bisherigen Antworten seines Vize nicht befriedigend genannt. Doch die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler lehnen einen Antrag auf Ministerbefragung ab. So etwas sei in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen, und der Opposition gehe es ohnehin nur um eine „Showeinlage“, meint der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Tobias Reiß.

Aiwanger bekommt zwar viel beißende Kritik zu hören in der anderthalb Stunden langen Debatte. Ein Abwahlantrag von Grünen und SPD scheitert aber im Ausschuss. Söder hatte seinem Vize am Sonntag versichert, dass er im Amt bleiben könne. Zudem legen Umfragen nahe, dass der Skandal die Freien Wähler keine Stimmen zu kosten scheint – im Gegenteil.

Im Parlament lässt Aiwanger den Vorwurf des SPD-Fraktionschefs Florian von Brunn an sich abprallen, er habe mit seiner Rede von einer „schweigenden Mehrheit“, die sich die Demokratie zurückholen müsse, „den Gefährdern der Demokratie den Boden“ bereitet. Aiwanger sei kein Antisemit, betonen die Fraktionsvorsitzenden der FDP, Martin Hagen, und von Aiwangers Freie-Wähler-Fraktion, Florian Streibl. „Wenn wir Anlass hätten, an Hubert Aiwangers demokratischer Gesinnung zu zweifeln, dann hätten wir schon selbst Konsequenzen gefordert“, beteuert Streibl.

Seine große Koalitionspartnerin CSU nimmt für sich und die Staatsregierung in Anspruch: „Wir sind die Brandmauer gegen Antisemitismus und gegen rechts.“ Dieses Thema führt der CSU-Mann Reiß mit einer persönlichen Erinnerung ein, mit der er deutlich auf Distanz zu Aiwanger geht. Reiß berichtet, er habe als junger Erwachsener Ende der 80er Jahre gegen rechte Aufmärsche in Wunsiedel demonstriert – zu jener Zeit also, da „im Hause Aiwanger ein widerwärtiges Pamphlet erstellt“ worden sei. Auch mit Aiwangers mangelhafter Aufarbeitung geht der CSU-Politiker hart ins Gericht. Die Glaubwürdigkeit des stellvertretenden Ministerpräsidenten habe gelitten.

Und doch proklamiert auch Reiß – wie am zuvor Söder – „das Thema“ für „beendet“. Um flugs zum Gegenangriff auf die Bundesregierung überzugehen. „Desaströs“ sei deren Politik – und darauf solle sich nun bitte das Augenmerk richten.

Aiwanger dürfte das genauso sehen. Aber an diesem Nachmittag schweigt er.

