Keine A44: Stiftswald bei Kassel besetzt – Aktivist:innen gegen Autobahnbau

Von: Lucas Maier

Wald bei Kassel besetzt: Aktivist:innen wollen mehr als nur Besetzen. © Lucas Maier

Nach dem Dannenröder Forst ist jetzt ein Wald bei Kassel besetzt worden. Die Aktivist:innen wollen damit einen Weiterbau der A44 verhindern.

Kaufungen – Aktivist:innen haben heute (23. Mai) den Stiftswald bei Kassel besetzt. Rund 15 Kilometer von der documenta-Stadt entfernt leben sie nun in den Bäumen auf der geplanten Trasse der A44.

Ähnlich wie im Dannenröder Forst, der im Jahr 2020 geräumt wurde, wird auch im Stiftswald der Erhalt des Waldes gefordert. Am ersten Tag der Besetzung bezog eine Familie die erste Plattform auf rund 3 Metern Höhe. „Den Wald für eine Autobahn zu roden, würde an Kindeswohlgefährdung grenzen", so Kolja im Gespräch mit fr.de. Eine Mitstreiterin der Bürgerinitiative „Keine A44 – Verkehrswende jetzt! ", die die Aktivist:innen zuvor mit Essen versorgt hatte, nickt zustimmend.

Protest im Wald bei Kassel: Es soll mehr sein als „nur“ eine Besetzung

Doch die Aktivist:innen wollen mehr als nur Besetzen. Sie wollen mit ihrer Aktion auch zeigen, dass ein Leben abseits der gesellschaftlichen Normen möglich ist. „Die Besetzung soll ein längeres Projekt werden, wir wollen hier einen Ort schaffen, an dem Menschen sicher und frei leben können", so Lado im Gespräch mit fr.de.

Identitäten der Aktivist:innen Aus Angst vor Repression verwenden die Besetzer:innen Pseudonyme, die keinen Rückschluss auf ihre Identität zulassen.

Beim Auftakt der Besetzung waren auch mehrere Polizeibeamte vor Ort. Fünf Einsatzkräfte begutachteten die Bauten der Aktivist:innen. Nach einer kurzen Begutachtung der Besetzung und einem kurzen Gespräch mit den Aktivist:innen zogen sich die Polizeikräfte allerdings auch wieder zurück. Derzeit müsse erstmal die Rechtslage in Absprache mit dem Eigentümer des Waldes geklärt werden, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake auf Anfrage.

Gegen die A44: Erstes Gesprächsangebot der Aktivist:innen wurde bereits abgelehnt

Der Stiftswald befindet sich im Besitz des Ritterschaftlichen Stift Kaufungen, so der Landtagsabgeordnete Torsten Felstehausen, der als parlamentarischer Beobachter vor Ort war. Die Aktivist:innen hatten über den Förster des Waldes bereits ein erstes Gesprächsangebot gemacht.

Besetzung bei Kassel: Aktivist:innen wollen den Weiterbau der A44 verhindern. © Lucas Maier

Dieses wurde laut den Aktivist:innen allerdings Postwendend abgelehnt. Wie es im Stiftswald weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ausschlaggebend ist hier in erster Linie die rechtliche Beurteilung vonseiten der Polizei.