Kein Weg raus aus Afghanistan

Angesichts der Flucht aus der Ukraine gerät Afghanistan aus dem Blick: Frauenrechtlerinnen und Ortskräfte sitzen dort weiter fest, kritisiert Pro Asyl – die Bundesregierung arbeitet an einer Lösung.

Die Aufnahme von bedrohten Menschen aus Afghanistan in Deutschland stockt, Anträge werden nicht bearbeitet. Diesen Eindruck hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl gewonnen. Sie ruft die Bundesregierung dazu auf, engagierte Menschen aus dem Land zu retten, die von den Taliban bedroht sind.

Dazu zählt sie Tausende von Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten sowie Ortskräften, die einst für deutsche Institutionen gearbeitet haben. Sie harrten unter Lebensgefahr in Afghanistan aus. „Individuelle Anträge auf Aufnahme werden mit dem Argument nicht bearbeitet, dies sei kein singuläres Einzelschicksal, das sich ganz erheblich von der Gefährdungssituation anderer Personen in Afghanistan unterscheide. Zudem müsse der Fall von besonderer Bedeutung für die politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland sein“, kritisiert Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Die Liste, auf der sich bedrohte Menschen aus Afghanistan hatten für eine Ausreise registrieren lassen können, sei „ohne ersichtlichen Grund“ bereits vor Monaten geschlossen worden.

Die Bundesregierung widerspricht: „Es finden weiterhin regelmäßig Einreisen dieser Personengruppen nach Deutschland statt“, versichert ein Sprecher von Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Seit Mitte August 2021 seien mehr als 12 000 Personen aus Afghanistan nach Deutschland eingereist, darunter ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen und deren Familienangehörige sowie „besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen“. Insgesamt habe Deutschland bisher fast 30 000 Afghaninnen und Afghanen aus diesem Personenkreis die Aufnahme zugesagt.

Zudem bereitet die Bundesregierung ein Aufnahmeprogramm für Menschen aus Afghanistan vor, wie es die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Wie viele Menschen davon profitieren können, ist ungewiss. Es liefen „derzeit intensive Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung“ über die künftige Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen, sagte der Sprecher der Innenministerin auf FR-Anfrage. Daher könne er auch keine Angaben zur Größenordnung der Aufnahme machen.

„Holt uns hier raus!“ - Frauen appellieren an Deutschland

Die afghanische Frauengruppe „United Voice of Women for Peace“ wendet sich mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit. „Holt uns hier raus“, bitten die 33 in Afghanistan verbliebenen Mitglieder dieser Gruppe. Der Appell wird in Deutschland von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl verbreitet.



Die Gruppe war vom afghanischen Friedensministerium ins Leben gerufen worden, um die Regierungskommission für Friedensverhandlungen zu beraten. Ihre Mitglieder wurden von regionalen Frauenorganisationen in allen 34 Provinzen des Landes gewählt. Alle hatten sich bereits seit Jahren für Frauenrechte, Menschenrechte und Frieden engagiert und standen in der Öffentlichkeit. Deswegen fürchten seit der Machtübernahme der Taliban um ihr Leben.

Der Appell der Frauen hat folgenden Wortlaut:

„Seit Monaten sind wir in unserem eigenen Land auf der Flucht vor den Taliban. Wir ziehen von einem Versteck zum anderen, weil unser Leben und das unserer Familien in Gefahr ist. Als Frauenrechtlerinnen haben wir uns jahrelang für das engagiert, was die Taliban verachten und bekämpfen: gleiche Rechte für Frauen und Männer, eine demokratische Verfassung, Frieden und Freiheit. Nun verfolgen sie uns und andere Engagierte, drohen, verhaften, misshandeln und töten. Wir bekommen Drohungen per SMS und Brief. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Taliban auch an uns grausame Rache üben.

Deshalb appellieren wir an die deutsche Bundesregierung für uns selbst: Holt uns hier raus! Bringt uns und unsere Familien in Sicherheit! Wartet nicht länger, jeder Tag zählt!

Für unser Land und alle Frauen fordern wir: Vergesst die Frauen in Afghanistan nicht! Menschenrechte für die Frauen in Afghanistan! Der Rückfall in eine Gesellschaftsordnung, in der Frauen aus dem öffentlichen Leben verdrängt, entrechtet, misshandelt, gesteinigt und getötet werden, darf nicht hingenommen werden!

Das bedeutet:

- Humanitäre Hilfe in Afghanistan ist nötig, darf aber nicht zur Anerkennung der De-facto-Regierung der Taliban führen oder diese unterstützen.

- Internationale Hilfsorganisationen müssen dafür sorgen, dass Frauen an der Verteilung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern beteiligt werden.

- Die internationale Gemeinschaft muss Möglichkeiten nutzen, um die afghanischen Frauen wieder sichtbar zu machen. Wenn westliche Regierungen die De-facto-Regierung der Taliban zu Gesprächen einladen, müssen sie auch ehemalige afghanische Politikerinnen zu den Gesprächen einladen.

- Die internationale Gemeinschaft muss sich gegenüber der De-facto-Regierung der Taliban dafür einsetzen, dass Frauen wieder in allen wirtschaftlichen Bereichen und in den Behörden arbeiten dürfen.

- Auch ältere Mädchen müssen in Afghanistan wieder zur Schule gehen können. Wenn Organisationen oder Staaten Geld für Schulen in Afghanistan geben, müssen sie ihre Zusagen daran knüpfen, dass die weiterführenden Schulen wieder für Mädchen geöffnet werden.“ FR