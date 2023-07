Kein Wasser, kein Strom im Flüchtlingslager Dschenin

Von: Maria Sterkl

Teilen

Die Menschen im Flüchtlingslager sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. © dpa

Aus dem Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland fliehen Tausende Menschen wegen Israels Offensive.

Für die rund 14 000 Bewohner:innen des Flüchtlingslagers Dschenin wächst sich die israelische Militäroffensive, die seit Montagmorgen im Gange ist, zu einer schweren humanitären Krise aus. Es gibt derzeit laut Angaben der Bewohner:innen, die von UN-Agenturen bestätigt werden, weder Trinkwasser noch Stromversorgung. Laut UN fehlt es zudem an Lebensmittelnachschub, vor allem für die von Hilfsgütern abhängigen Flüchtlinge. Die wichtigsten Verkehrsadern im Lager sind durch Luftangriffe zerstört, auch einige Wohnhäuser sind unbewohnbar. Rund 3000 Menschen seien aus dem Lager bereits geflohen, sagt Kamal Abu Al-Rub, stellvertretender Gouverneur von Dschenin, der Agentur AFP.

Die vom UN-Palästinenserhilfswerk UNWRA betriebene Klinik im Flüchtlingslager musste wegen der heftigen Kämpfe geschlossen bleiben, auch der Abtransport der Verwundeten ist behindert, weil derzeit laut UN-Angaben nur ein Ausgang aus dem Lager geöffnet ist. Auch hier kommt es zu langen Wartezeiten, weil das israelische Militär alle Fahrzeuge kontrolliert.

Die israelische Armee hatte die meisten Zufahrtsstraßen zum Lager mit Bulldozern aufgegraben. Begründet wird das mit dem Verdacht auf Sprengkörper, die laut Armeesprecher Daniel Hagari im Straßenbelag eingesetzt worden seien. Die Unterbrechung der Wasserversorgung dürfte eine Folge dieser Straßendemolierungen sein.

Bei den Angriffen wurden laut palästinensischen Angaben elf Menschen getötet und hundert verletzt, zwanzig von ihnen lebensgefährlich. Die Armee machte keine Aussagen über ein mögliches Ende der Operation.

Militärexperte Eitan Dangot, der unter mehreren Verteidigungsministern als Militärattache diente, hält jedoch ein baldiges Einstellen der Angriffe für realistisch. Er nennt die internationale Kritik als Grund: Jordanien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben Israels Vorgehen scharf verurteilt. Würde man die Operation unnötig in die Länge ziehen, wäre der Sicherheitsgewinn für Israel womöglich geringer als der potenzielle diplomatische Schaden, der daraus entstünde.

Anschlag in Tel Aviv

Wobei von Sicherheit auch in Israel nicht die Rede sein kann. Bei einem Terroranschlag in Tel Aviv wurden am Dienstagmittag neun Menschen verletzt, eine 46-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Ein 20-jähriger Palästinenser aus dem Süden des Westjordanlandes raste auf eine Fußgängergruppe zu, bremste ab, sprang aus dem Wagen und stach auf einen Passanten ein. Er wurde von einem bewaffneten Augenzeugen der Tat getötet.

Nach dem Anschlag hat es nach Angaben von Israels Polizeichef Kobi Schabtai erste Festnahmen gegeben. Mehrere Menschen, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stünden, seien festgenommen worden, sagte der Polizeichef und rief die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Die Motivation für Anschläge hätte sich aufgrund der großangelegten Militäroperation in Dschenin im Westjordanland weiter erhöht.

Durch die Tat sahen sich jene bestätigt, die schon von Beginn an bezweifelt hatten, dass die Operation in Dschenin den Israelis tatsächlich mehr Sicherheit bringen würde.

Militärexperte Dangot hält das nicht für gerechtfertigt. „Terror ist Terror“, sagt Dangot, „er wird nie verschwinden.“ Die Operation in Dschenin hatte das Ziel, die „Abschreckungswirkung wiederherzustellen, und das ist gelungen“, sagt Dangot. Laut Armeeangaben wurden mehr als 120 mutmaßliche Terroristen festgenommen und mehrere Waffendepots ausgehoben und Kommandozentralen zerstört.

Wer längerfristig Sicherheit und Frieden erreichen wolle, müsse neben militärischen Lösungen aber vor allem den politischen Dialog mit der Palästinenserbehörde suchen. Unter der aktuellen Regierung ist das eher unrealistisch: Prominente Minister:innen des Netanjahu-Kabinetts sehen die Palästinenserbehörde als feindliche Institution, die man am besten rasch auflösen sollte. Auch in Ramallah ist das Interesse an Dialog derzeit gering: Die Palästinenserbehörde hat ihre Sicherheitskooperation mit Israel eingestellt. mit dpa