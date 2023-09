Kein Jammern in Kenia

Von: Johannes Dieterich

Ein Wildhüter trägt die Stoßzähne eines wegen der Dürre verendeten Elefantenjungen im Amboseli Nationalpark fort. © Tony Karumba/afp

Beim Afrikas erstem Klimagipfel soll der Kontinent zur Eigeninitiative animiert werden.

Die Erwartungen an den ersten Klimagipfel Afrikas könnten kaum höhergesteckt sein. Wenn sich heute Dutzende an Staatschefs, Hunderte von Regierungsmitgliedern und Tausende Vertreter:innen von Zivilgesellschaften in Kenias Hauptstadt Nairobi treffen, geht es zunächst um den finanziellen Ausgleich, den der für die Klimaerwärmung verantwortliche globale Norden dem Süden zu zahlen hat.

Afrika trägt gerade mal zu vier Prozent zum weltweiten Kohlendioxid-Ausstoß bei, hat unter den Folgen der Klimakrise jedoch besonders stark zu leiden – durch Dürrekatastrophen, Unwetter und Überschwemmungen, denen oft Hungersnöte nachfolgen.

Grundsätzlich haben die Industrienationen, die ihren Reichtum auch der Verfeuerung fossiler Brennstoffe verdanken, sich bereiterklärt, einen jährlichen Lastenausgleich von 100 Milliarden US-Dollar zu leisten. Doch das schon während des Klimagipfels in Paris 2015 gegebene Versprechen wird noch immer nicht erfüllt. Stattdessen pumpen die Regierungen des globalen Nordens Milliarden von Dollar in die Subventionierung ausgerechnet jener Energieträger, die für die Klimakatastrophe verantwortlich sind. Eine der schwer erträglichen Heucheleien, für die der Norden im Süden der Erdkugel berüchtigt ist.

Doch Kenias Präsident William Ruto will es bei Klagen nicht belassen. „Wir haben genug gejammert“, sagt der Gastgeber des Gipfels, „und es hat uns nicht weitergebracht.“ Der unorthodoxe Staatschef will sich stattdessen auf die Chancen konzentrieren, die ausgerechnet die Klimakatastrophe dem Süden bietet. Afrika verfügt über 60 Prozent des Potenzials erneuerbarer Energien – das sind rund 50 Mal mehr als der gesamte weltweite Energiebedarf. Außerdem verfügt Afrika über Rohstoffe, die für die globale Energiewende dringend gebraucht werden – wie Kobalt und Lithium für die Herstellung von Batterien.

Würden die Bodenschätze endlich in Afrika veredelt und verarbeitet, statt im Rohzustand exportiert zu werden, könnte damit die Industrialisierung des Kontinents gefördert werden – der Wirtschaftsbereich, der dem Süden nach Auffassung von Entwicklungsfachleuten am meisten fehlt. Afrika habe die einmalige Chance, sich aus seiner Rolle des ständigen Opfers zu befreien, mahnt Ruto: „Der Kontinent kann sich in eine Führungsrolle der globalen Klimaaktivitäten katapultieren.“

Klima-Aktivist:innen der Zivilgesellschaft sind die Äußerungen des kenianischen Gastgebers allerdings suspekt. Sie sehen darin das Werk von Interessensgruppen aus den Industrienationen, die den Fokus weg von dem für den Norden kostspieligen Finanzausgleich und hin zur Selbsthilfe des Südens leiten wollen. Argwöhnisch machten die NGOs unter den Partnern und Sponsoren des Gipfels eine große Zahl westlicher Lobbyisten aus – unter anderem soll die Beratungsfirma McKinsey bei der Vorbereitung der historischen Zusammenkunft entscheidend mitgemischt haben. In einem von über 300 zivilgesellschaftlichen Gruppen unterzeichneten Offenen Brief an Präsident Ruto fordern diese vergangene Woche ein „dringendes Zurücksetzen“ der Agenda des Gipfels – damit die Konzentration auf das „Weltweite Ziel für Anpassung“ nicht verloren gehe.

Teil des nach seinem englischen Namen mit GGA abgekürzten Ziels (Global Goal on Adaptation) ist das Versprechen der Industrienationen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zur Minderung der von der Klimaerwärmung im Süden angerichteten Schäden zur Verfügung zu stellen.

Das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit teilt mit, dass Berlin im vergangenen Jahr seiner Verpflichtung nachgekommen ist: Die Bundesregierung habe knapp 6,4 Milliarden Euro an „Klimafinanzierung“ bereitgestellt, hieß es. Er sei sich sicher, dass dieses Ziel auch in den kommenden Jahren erreicht werde, sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth. Andere Industrienationen sind nicht so weit. Kritisiert wird auch die unter westlichen Regierungen verbreitete Praxis, selbst bloße Kredite in vollem Umfang als Adaptionszahlungen anzurechnen. Die Bundesregierung beteuert, dass sie das nicht tue.

Umstritten ist schließlich auch das Augenmerk, das Kenias Regierung auf den Kohlenstoffmarkt als Finanzierungsquelle für die Adaptation richtet. Auf dem Klimagipfel im vergangenen Jahr in Ägypten wurde Afrikas Kohlenstoffmarkt-Initiative gegründet, die das Volumen des „Ablasshandels“ in Afrika von 16 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 1,5 Milliarden Mitte des Jahrhunderts steigern soll.

Beim Emissionshandel zahlen Kohlenstoff ausstoßende Unternehmen an Firmen oder Projekte, die solche Emissionen absorbieren oder vermindern. Auf diese Weise finanziert die kenianische Firma „Burn Manufacturing“ die Herstellung hoch-effizienter Kocher. Mit den Einnahmen aus dem Emissionshandel werden die Kosten für die Kocher von 40 auf zwölf Dollar vermindert und damit für kenianische Kleinhaushalte erschwinglich gemacht. Die Firma soll bereits 3,6 Millionen der umweltfreundlicheren Kochstellen verkauft haben.

Kritiker:innen werfen Kenias Präsident Ruto „eine Obsession“ mit dem Emissionshandel vor. Dessen Kehrseite ist offensichtlich, dass er vom Verbrennen fossiler Brennstoffe lebt, was nicht gefördert, sondern so schnell wie möglich beendet werden soll. Seit dem Pariser Klimagipfel vor sieben Jahren hätten Banken die Exploration fossiler Brennstoffe im globalen Süden mit 3,2 Billionen US-Dollar finanziert, klagt die Hilfsorganisation ActionAid: Und Afrika ist ein Zentrum der unverminderten Tätigkeit der Mineralölkonzerne.