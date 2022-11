Kein Einzelfall

Kundgebung nach Cassius’ Tod in Perth. © Richard Wainwright/dpa

Der gewaltsame Tod eines 15-jährigen Indigenen löst in Australien die nächste Rassismusdebatte aus.

Cassius Turvey wurde am 13. Oktober in einem Stadtteil von Perth in Westaustralien angegriffen. Der 15-Jährige war gemeinsam mit Mitschüler:innen auf dem Heimweg von der Schule, als eine Gruppe weißer Männer in einem Auto neben ihnen anhielt. Ein 21-jähriger Mann soll aus dem Auto gesprungen sein und mit einer Metallstange auf den Teenager eingeschlagen haben. Der 15-Jährige starb zehn Tage später im Krankenhaus.

Vonseiten der Polizei heißt es, es werde derzeit noch untersucht, was die Gründe für den Angriff waren und vor allem, ob Rassismus dahinter stecke. Der westaustralische Polizeikommissar Col Blanch bat in einem Interview mit einem Radiosender, dass die Leute nicht über ein Motiv spekulieren oder „voreilige“ Schlussfolgerungen ziehen sollten. „Es könnte ein Fall von falscher Identität sein, es könnte ein Fall von falscher Ort zur falschen Zeit sein“, sagte er. Doch genau damit trat der Polizist, der sich später für seine Bemerkung entschuldige, eine Welle der Empörung los. „Wenn es der ‚falsche Ort‘ ist, mit seinen Kumpels von der Schule nach Hause zu gehen, wo ist dann der richtige Ort?“, fragte die indigene Journalistin Brooke Boney in einem Meinungsstück für die australische Tageszeitung „Sydney Morning Herald“. „Wenn ein schwarzes Kind nicht ohne Angst von der Schule nach Hause gehen kann, dann ist das keine Zivilgesellschaft“, schrieb Boney. „Das ist Gesetzlosigkeit. Das ist barbarisch. Das ist beschämend.“ Auch der australische Premierminister Anthony Albanese sagte, der Angriff sei „eindeutig rassistisch motiviert“ gewesen.

Der gewaltsame Tod von Cassius hat australienweit Trauer und Wut ausgelöst. Zehntausende nahmen in der vergangenen Woche an Mahnwachen für den Teenager teil. Seine Mutter Mechelle Turvey schrieb in einer Rede über ihren Sohn: „Er war gemeinschaftsorientiert, engagierte sich in einer lokalen Fußballgruppe und in zwei Basketballmannschaften. Er hatte so viel Respekt vor den Älteren. Er war das Herz und die Seele der Gemeinde.“ Trotz ihrer Trauer appellierte die Mutter, die wenige Monate zuvor auch ihren Ehemann, den Vater von Cassius, nach einer Krebserkrankung verloren hat, für den Zusammenhalt der Gemeinde. Und sie sprach sich bewusst gegen Gewalt aus. „Ich will keine Gewalt mehr“, sagte Turvey. „Ich bin die einzige Person, die Gerechtigkeit für meinen Sohn bekommen kann.“ Sie forderte die Menschen auf, ihr beizustehen und zu ihr zu halten.

Mechelle Turvey hatte ihren Sohn – wie viele andere Mütter von Indigenen im Land auch – immer wieder davor gewarnt, dass die Leute ihn anders ansehen würden, weil er ein kleiner indigener Junge sei. Die indigene Menschenrechtsanwältin Hannah McGlade betonte gegenüber lokalen Medien, wie wichtig es sei, Rassismus beim Namen zu nennen und anzuerkennen, welche Konsequenzen er habe. Das sei entscheidend für den Abbau von Vorurteilen. „Es gibt nichts Wichtigeres, als die Realität zu sehen und damit umzugehen“, sagte sie. „Wir haben Kinder, die weinend aus der Schule nach Hause kommen, weil sie ausgegrenzt, gemobbt und angegriffen werden.“ Der Tod von Cassius ist zudem kein Einzelfall: Er brachte Erinnerungen an einen weiteren schrecklichen Angriff hoch, der sich 2016 ereignete.

Kritik an Polizeitaktik

Damals tötete ein weißer Mann den 14-jährigen Aborigine-Jungen Elijah Doughty in der westaustralischen Stadt Kalgoorlie, indem er ihn mit seinem Geländewagen überfuhr. Der Mann dachte, dass der Junge zuvor sein Motorrad gestohlen habe. Der Mann wurde letztendlich nicht wegen Totschlags verurteilt, sondern wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge. Zuletzt gingen Menschen in ganz Australien 2020 auf die Straße, um gegen Rassismus zu protestieren. Damals warf der Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA auch ein Licht auf den Rassismus, dem schwarze Menschen in Australien regelmäßig ausgesetzt sind. Damals ging es speziell auch um das Thema Polizeigewalt: Denn seit Jahren sterben auf dem fünften Kontinent überproportional viele indigene Menschen in Polizeigewahrsam und unter Haftbedingungen.