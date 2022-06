Antisemitismus-Vorwürfe gegen die documenta: Kunst auf Friedrichsplatz sorgt für Entrüstung

Von: Matthias Lohr

Kunstwerk des indonesischen Kollektivs Taring Padi auf dem Friedrichsplatz. © Andraes Hermann

Ein documenta-Kunstwerk auf dem Friedrichsplatz zeigt angeblich Antisemitismus. Das Entsetzen ist groß. Auch Kunstministerin Dorn schaltete sich ein.

Kassel – Ein großformatiges Transparent des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi sorgt für Entrüstung in den sozialen Medien. Das Kunstwerk auf dem Friedrichsplatz in Kassel zeigt eine Art Schlachtengemälde mit vielen Details. Unter anderem ist eine Figur zu erkennen, die Beobachter an „Stürmer“-Karikaturen aus der Nazizeit erinnert. Auf dem Hut des Mannes prangt ein SS-Runenschriftzug, wie hna.de berichtete.

Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, twitterte: „Die documenta-Leitung muss hier intervenieren und dieses ,Kunstwerk‘ sofort entfernen. Es enthält eindeutige antisemitische Motive.“ Auch die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) schaltete sich ein und teilte in einer Presseerklärung mit: „Auch mein persönlicher Eindruck ist, dass hier eine antisemitische Bildsprache vorliegt.“ Sie habe deswegen Kontakt zur documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann aufgenommen, um eine Klärung herbeizuführen – möglicherweise mit Experten.

Schorman sei bereits tätig geworden. Dorn versicherte: „Ich habe immer gesagt, dass antisemitische Ressentiments und Antisemitismus auf der documenta nicht zum Ausdruck kommen dürfen; das haben auch die documenta und das Kuratorenkollektiv ruangrupa selbst immer wieder betont.“ Dorn rechnet auch damit, dass sich die Gesellschafter der documenta, also Stadt Kassel und Land Hessen, zeitnah in einer Sondersitzung besprechen mit dem Thema befassen werden. Die documenta ließ eine Anfrage unserer Zeitung zunächst unbeantwortet.

Zu den jetzt bekanntgewordenen antisemitischen Bildelementen auf der documenta fifteen erklärt Kulturstaatsministerin Claudia Roth: „Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache. Ich sage es noch einmal: die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens und hier findet auch die Kunstfreiheit ihre Grenzen.“ Auch Roth fordert: „Die documenta muss das umgehend gegenüber den Kuratoren und Künstlern deutlich machen und die notwendigen Konsequenzen ziehen.“ (Matthias Lohr)

