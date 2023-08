Karriereknick für „Armageddon“

Von: Stefan Scholl

Sein Image als Tatmensch verhinderte nicht, dass General Sergej Surowikin kaltgestellt wurde. © Imago/Itar-Tass

Die Entlassung des russischen Generals Sergej Surowikin stärkt Putins Verteidigungsminister – aber kaum die gebeutelten Streitkräfte. Eine Analyse.

Fast zwei Monate hat es gedauert, bis der Tatbestand auch amtlich wurde: Am Mittwoch meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass General Sergej Surowikin von seinen Pflichten als Oberkommandierender der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte entbunden worden ist. Sein Generalstabschef Viktor Afsalow habe den Posten kommissarisch übernommen.

Schon am Vortag hatten das Wirtschaftsportal RBK, der Journalist Alexej Wenediktow und mehrere Kriegsblogger über Surowikins Entlassung berichtet. Aber wie der der Armee nahestehende Telegramkanal Rybar schreibt, verlor der 56-jährige Surowikin sein Kommando schon nach dem gescheiterten Putsch des Söldnerführers Jewgenij Prigoschin am 24. Juni.

Surowikin, damals auch Vize-Kommandeur der russischen Ukraine-Truppen, galt als ranghöchster Prigoschin-Freund in der Armee. Laut CNN war er sogar Mitglied von dessen Wagner-Truppe. Am Tag des Putsches hatte er seine „Blutsbrüder“ in einer Video-Ansprache aufgefordert, ihren Marsch auf Moskau zu stoppen, mit einer Maschinenpistole über dem Knie.

Es war sein bisher letzter öffentlicher Auftritt. In einschlägigen Telegramkanälen hieß es kurz darauf, Surowikin sei festgenommen worden und würde in der Moskauer Haftanstalt Lefortowo verhört, später war von Hausarrest die Rede. Auf jeden Fall wurde Surowikin, der angeblich schon vor dem Putsch von Prigoschins Plänen gewusst hatte, kaltgestellt.

Laut dem linientreuen Moskauer Militärexperten Viktor Litowkin kann man über die Gründe nur spekulieren. „Vielleicht gab es Meinungsverschiedenheiten mit anderen Befehlshabern der ,Kriegsspezialoperation‘. Oder er hat Probleme mit der Gesundheit.“ Und es bleibe abzuwarten, welche neue Aufgabe der freigestellte Feldherr erhalte, vielleicht werde er ja Duma-Abgeordneter.

Oppositionelle Beobachter:innen meinen, Surowikins amtliche Entlassung stelle vor allem ein Geschenk Wladimir Putins an Verteidigungsminister Sergej Schoigu dar. „Prigoschin wurde nach Afrika geschickt, ein Teil seiner Wagner-Einheiten haben sich per Vertrag dem Verteidigungsministerium unterstellt, die Opposition in der Generalität wird schrittweise beseitigt“, sagte der Politologe Michail Komin dem Exilkanal TV Doschd.

Militärpatriot:innen feierten Surowikin schon während des Syrienkrieges für seine brutalen Bombardements feindlicher Städte als „General Armageddon“. Er soll auch die seit Monaten haltenden Abwehrlinien in der Südukraine konzipiert haben. Ein Hoffnungsträger der russischen Truppen.

Und kein Einzelfall. Nach Prigoschins Putsch wurden laut Wall Street Journal 13 Topoffiziere festgenommen, insgesamt 15 verloren ihre Posten. Im Juli musste auch der Frontgeneral Iwan Popow gehen, angeblich nach einem Streit mit Generalstabschef Walerij Gerassimow.

„Gerassimow und Schoigu können keine beliebten und effektiv wirkenden Kommandeure wie Surowikin brauchen“, sagte der Politologe Nikolaj Petrow dem Youtube-Kanal Schiloj Gwosd. Mit dem langjährigen Katastrophenschutzminister Schoigu, einem gelernten Bauingenieur, habe Staatschef Putin die Streitkräfte einem ihm treu ergebenen Mann von außen unterstellt. „Und ein wenig effektiver Kriegsminister sucht sich keine effektiven Kommandeure mit Eigeninitiative, die ihn selbst bedrohen können.“